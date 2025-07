Cấp thẻ căn cước, định danh điện tử: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân

(GLO)- Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, nhu cầu cấp căn căn cước và định danh điện tử có dấu hiệu tăng mạnh. Công an tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai các phương án nhằm đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Theo Trung tá Đỗ Trung Thành-Phó Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú; cấp, quản lý CCCD (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội): Trong quá trình sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, việc cấp căn cước, định danh điện tử diễn ra xuyên suốt, liên tục, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nhu cầu cấp căn cước, định danh điện tử của người dân tăng cao sau khi sáp nhập đơn vị hành chính. Ảnh: Văn Ngọc

Hiện nay, toàn tỉnh có 38 điểm cấp căn cước và định danh điện tử, trong đó, 27 điểm tại địa bàn tỉnh Gia Lai (cũ) và 11 điểm tại địa bàn tỉnh Bình Định (cũ). Theo ghi nhận của lực lượng Công an, sau ngày 1-7, khi toàn quốc tiến hành việc sáp nhập đơn vị hành chính, số lượng người dân đến các điểm cấp căn cước và định danh điện tử có dấu hiệu tăng cao.

Trung tá Đỗ Trung Thành lý giải: “Nhiều người dân nghĩ rằng sau khi sáp nhập sẽ phải thay đổi căn cước để điều chỉnh địa giới hành chính mới dù không bắt buộc. Cũng có một số người biết rằng không phải thay đổi song vẫn có nhu cầu đổi thẻ với tâm lý tạo sự đồng nhất trong giấy tờ để thuận lợi cho việc giao dịch. Vì thế, các điểm đều ghi nhận số lượng người dân đến làm thủ tục tăng so với bình thường”.

Trung tá Đỗ Trung Thành cũng nhấn mạnh: Hiện tại không bắt buộc người dân phải đổi căn cước theo đơn vị hành chính mới. Nếu người dân có nhu cầu có thể đến trực tiếp các điểm do Công an tỉnh công bố để được hướng dẫn thực hiện. Lực lượng Công an tuyệt đối không hướng dẫn online nên người dân lưu ý để tránh rơi vào "bẫy" của các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng.

Người dân được hướng dẫn làm thủ tục nhanh chóng, thuận lợi. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ghi nhận của P.V tại điểm cấp căn cước, định danh điện tử thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội ở tầng 2 Bưu điện tỉnh Gia Lai (69 Hùng Vương, phường Pleiku) vào ngày 7-7, nhiều người dân kiên nhẫn ngồi chờ để được cấp, đổi căn cước. 5 cán bộ, chiến sĩ làm việc liên tục, hoạt động hết công suất nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi cho người dân.

Trong số này có khá nhiều phụ huynh đưa con đến làm thủ tục vì theo quy định mới, tất cả công dân đều được cấp căn cước. Từ 6 tuổi trở lên, lực lượng Công an sẽ thu thập sinh trắc học từ vân tay, khuôn mặt, ánh mắt…vào dữ liệu.

Anh Nguyễn Toàn (tổ 3, phường Pleiku) chia sẻ: “Con gái sinh năm 2018 nhưng tôi cũng cho cháu đi làm căn cước. Đó vừa như một dấu mốc trong cuộc đời của con mà còn tạo thuận tiện trong các công việc khác. Ví dụ như khi làm thủ tục lên máy bay thì chỉ cần thẻ căn cước nhỏ gọn thay thế cho giấy khai sinh. Tôi rất vui khi thấy trẻ em và người già luôn được ưu tiên trong làm các thủ tục tại đây”.

Cũng như anh Toàn, chị Mạch Thị Kim Thúy (tổ 1, phường Thống Nhất) hồ hởi: “Từ khi biết có thể được cấp thẻ căn cước, các con tôi rất hào hứng. Chỉ 15 phút là xong mọi thủ tục”.

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội: Mỗi ngày, điểm cấp căn cước tại số 69 Hùng Vương có thể giải quyết 120 hồ sơ cấp căn cước và 200 hồ sơ cấp định danh điện tử. Hiện tại, các điểm ở Công an cấp xã có thể thu nhận tất cả hồ sơ của người dân trong cả tỉnh chứ không chỉ trong địa bàn xã, huyện đó như trước kia.

“Chúng tôi sẽ phối hợp với Công an các địa phương tích cực tuyên truyền về việc này để người dân không phải tốn nhiều thời gian, công sức, chi phí… đi lại xa xôi và giảm tải cho cấp tỉnh. Ngoài các điểm cố định, đơn vị sẽ lập các tổ cấp căn cước, định danh điện tử lưu động đến các vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện cho người dân ở các nơi có hoàn cảnh khó khăn”-Trung tá Thành thông tin.

Nhiều trẻ em đến làm thủ tục cấp căn cước trong dịp hè. Ảnh: Văn Ngọc

Tại điểm cấp căn cước, định danh điện tử của Công an các xã, phường, lực lượng Công an cũng bố trí cán bộ giải quyết dứt điểm hồ sơ của người dân ngay trong ngày.

Thượng tá Mã Ngọc Lâm-Trưởng Công an xã Phú Thiện-cho hay: “Việc mở rộng đối tượng thu nhận hồ sơ cấp căn cước, định danh điện tử cho cấp xã được người dân rất hoan nghênh. Người dân ở địa phương nào đến nộp hồ sơ chúng tôi cũng có thể giải quyết được. Số lượng công dân đến đông, áp lực cũng lớn hơn cho Công an xã, song chúng tôi luôn xác định làm hết việc chứ không hết giờ để hỗ trợ tốt nhất cho người dân”.