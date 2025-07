38 điểm cấp thẻ căn cước và VNeID trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Người dân có thể đến bất kỳ điểm nào để làm thẻ căn cước và đăng ký tài khoản VNeID, không phân biệt nơi cư trú, khi đi cần mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân để được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ nhanh chóng. Đồng thời, cũng có thể đăng ký trước qua Cổng dịch vụ công Bộ CA, đến đúng thời gian đã hẹn để hoàn tất thủ tục.

Người dân có thể đến bất kỳ điểm nào để làm thẻ căn cước và đăng ký tài khoản VNeID, không phân biệt nơi cư trú. Ảnh: K.A

Cụ thể địa chỉ 38 điểm tiếp nhận hồ sơ trên địa bàn tỉnh Gia Lai (mới): Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - CA tỉnh (69 Hùng Vương, phường Pleiku); CA phường Diên Hồng (118 Lê Thánh Tôn, phường Diên Hồng); CA xã Chư Păh (136 Hùng Vương, xã Chư Păh); CA xã Chư Prông (87 Nguyễn Trãi, tổ dân phố 2, xã Chư Prông); CA xã Chư Sê (29 đường 17/3, xã Chư Sê); CA xã Chư Pưh (đường Quang Trung, thôn Hòa Tín, xã Chư Pưh); CA xã Đak Pơ (Phạm Văn Đồng, tổ dân phố 2, xã Đak Pơ); CA xã Kbang (256 Quang Trung, xã Kbang); CA xã Kông Chro (tổ dân phố Plei Ktỏh, xã Kông Chro); CA phường Ayun Pa (46 Nguyễn Viết Xuân, phường Ayun Pa); CA xã Phú Thiện (09 Chu Văn An, tổ dân phố 4, xã Phú Thiện); CA xã Ia Pa (157 Hùng Vương, xã Ia Pa); CA xã Phú Túc (24 Trần Hưng Đạo, xã Phú Túc); CA xã Mang Yang (24 Lý Thái Tổ, xã Mang Yang); CA xã Ia Grai (212 Hùng Vương, xã Ia Grai); CA xã Đức Cơ (tổ dân phố 7, xã Đức Cơ); CA xã Đak Đoa (190 Nguyễn Huệ, xã Đak Đoa); CA phường An Khê (950 Quang Trung, phường An Khê); CA phường Hội Phú (150 Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú); CA xã Ia Ly (tổ dân phố 2, xã Ia Ly); CA xã Ia Pia (làng Tu 1, xã Ia Pia); CA xã Bờ Ngoong (làng Phăm Kleo Ngol, xã Bờ Ngoong); CA xã Ia Le (thôn Phú An, xã Ia Le); CA xã Ia Băng (thôn Ngơm Thung, xã Ia Băng); CA xã Ia Krái (thôn 3, xã Ia Krái); CA xã Ia Nan (làng Nú, xã Ia Nan); Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - CA tỉnh (10 Trần Phú, phường Quy Nhơn); CA phường Quy Nhơn (112 Nguyễn Huệ, phường Quy Nhơn); CA xã Tuy Phước (288 Nguyễn Huệ, xã Tuy Phước); CA phường Bình Định (31 Quang Trung, phường Bình Định); CA xã Phù Cát (150 Quang Trung, xã Phù Cát); CA xã Phù Mỹ (646 Quang Trung, xã Phù Mỹ); CA phường Bồng Sơn (59 Trần Phú, phường Bồng Sơn); CA xã Hoài Ân (126 Nguyễn Tất Thành, xã Hoài Ân); CA xã An Lão (02 Đinh Xuân Ba, xã An Lão); CA xã Vân Canh (515 Quang Trung, xã Vân Canh); CA xã Tây Sơn (84 Mai Xuân Thưởng, xã Tây Sơn); CA xã Vĩnh Thạnh (01 Đô Đốc Bảo, xã Vĩnh Thạnh).