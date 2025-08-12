Kbang phát động xây dựng tủ sách cơ sở

Đây là hoạt động chào mừng đại hội Đảng các cấp hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp; đồng thời hướng đến kỷ niệm 95 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025).

Bà Phan Thị Mai-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia Lai yêu thương tặng 3 tủ sách cho Ủy ban MTTQ xã với tổng trị giá 15 triệu đồng. Ảnh: Hữu Nở

Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Kbang kêu gọi ủng hộ, trao tặng sách và phát động phong trào tặng “Tủ sách cơ sở”. Đại diện Đoàn xã, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, làng và Đoàn Trường THPT Lương Thế Vinh lần lượt phát biểu hưởng ứng, cam kết thực hiện phong trào.

Tại chương trình, bà Phan Thị Mai-Chủ nhiệm Câu lạc bộ Gia Lai yêu thương đã tặng 3 tủ sách cho Ủy ban MTTQ xã với tổng trị giá 15 triệu đồng.

Ban tổ chức trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Đăk Smar và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Lơ Ku, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.