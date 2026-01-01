Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Rừng gỗ tếch-suối Đôi: Điểm nhấn của du lịch sinh thái vùng biên Ia Dom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC SANG NGỌC SANG MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ở vùng biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai, xã Ia Dom nổi bật với cánh rừng gỗ tếch gần 30 năm tuổi. Cùng với đó là dòng suối Đôi trong vắt quanh năm. Không gian yên bình, mát lành nơi đây đang mở ra hướng phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa cộng đồng.

Việc khai thác hiệu quả lợi thế này vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân, vừa góp phần bảo vệ rừng và giữ gìn cảnh quan nơi biên giới.

“Tài sản xanh” giữa vùng biên

Nằm ở khu vực biên giới phía Tây, xã Ia Dom không chỉ giữ vị trí quan trọng về quốc phòng - an ninh mà còn sở hữu những lợi thế tự nhiên còn khá nguyên sơ.

Địa hình đồi núi xen kẽ rừng trồng, rừng tự nhiên và các dòng suối đầu nguồn tạo nên vùng sinh thái đặc trưng. Trong đó, cánh rừng gỗ tếch và suối Đôi tại làng Bi (thuộc tiểu khu 688, lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ) được xem là những điểm nhấn tiêu biểu để địa phương định hướng phát triển du lịch sinh thái.

xa-ia-dom-so-huu-canh-rung-go-tech-trong-gan-30-nam-tuoi-tan-la-khep-kin-tao-nen-khong-gian-xanh-mat-yen-tinh.jpg
Xã Ia Dom sở hữu cánh rừng gỗ tếch gần 30 năm tuổi, tán lá khép kín tạo nên không gian xanh mát, yên tĩnh. Ảnh: M.P

Cánh rừng gỗ tếch tại xã Ia Dom được trồng từ năm 1997, với diện tích khoảng 32 ha. Trải qua gần 3 thập niên dưới bàn tay chăm sóc của con người, cánh rừng gỗ tếch đã hình thành với những hàng cây tương đối đồng đều, thân thẳng, tán lá giao nhau tạo bóng mát.

Dưới tán rừng, thảm thực vật phát triển hài hòa, không khí mát mẻ, yên tĩnh, rất phù hợp cho các hoạt động đi bộ sinh thái, dã ngoại.

Trong khu rừng, cá biệt có những cây tếch phát triển vượt trội, thân lớn đến mức một người ôm không xuể, nổi bật giữa rừng trồng và trở thành điểm nhấn tự nhiên, phản ánh quá trình sinh trưởng lâu dài cũng như điều kiện sinh thái thuận lợi của khu vực.

Theo ông Trần Ngọc Phận - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom, cánh rừng gỗ tếch được địa phương xác định là “tài sản xanh” cần được bảo tồn. “Quan điểm xuyên suốt của xã là giữ nguyên hiện trạng rừng, bảo vệ tán rừng và cảnh quan sinh thái. Nếu phát triển du lịch thì chỉ khai thác giá trị cảnh quan, trải nghiệm và giáo dục môi trường, tuyệt đối không tác động đến rừng” - ông Phận khẳng định.

suoi-doi-dong-suoi-tu-nhien-quanh-nam-nuoc-chay-uon-luon-giua-nui-rung-bien-gioi.jpg
Suối Đôi uốn lượn giữa núi rừng biên giới. Ảnh: N.S

Cách khu rừng gỗ tếch khoảng 5 km là suối Đôi - dòng suối tự nhiên quanh năm nước chảy, uốn lượn giữa núi rừng biên giới. Suối có nhiều đoạn bờ thoải, nước trong, dễ tiếp cận.

Vào mùa khô, khi nhiều khu vực khác thiếu nước, suối Đôi vẫn duy trì dòng chảy ổn định, góp phần điều hòa sinh thái và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch trải nghiệm gắn với thiên nhiên.

Ông Đặng Việt Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ -thông tin: Đơn vị hiện quản lý gần 15.000 ha rừng. Trong đó, khu vực rừng và suối ở làng Bi có vai trò quan trọng trong bảo vệ nguồn nước và cân bằng sinh thái.

“Chúng tôi thống nhất quan điểm với địa phương bảo vệ rừng là ưu tiên hàng đầu. Du lịch sinh thái nếu được tổ chức bài bản, đúng quy mô sẽ trở thành công cụ hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng” - ông Dũng nói.

Tuyến du lịch khép kín và vai trò cộng đồng

Theo định hướng phát triển của địa phương, trong thời gian tới, xã Ia Dom sẽ từng bước nghiên cứu hình thành tuyến du lịch khép kín, kết nối các điểm đến tiêu biểu trên địa bàn.

Hành trình có thể bắt đầu từ Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh - điểm giao thoa giữa thương mại, văn hóa và du lịch vùng biên; sau đó di chuyển về tham quan rừng gỗ tếch, tiếp tục đến suối Đôi và kết thúc bằng trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng tại làng Bi.

trong-khu-rung-ca-biet-co-nhung-cay-tech-phat-trien-vuot-troi-than-lon-den-muc-mot-nguoi-om-khong-xue.jpg
Nhiều cây tếch rất cao lớn. Ảnh: M.P

Lợi thế của xã Ia Dom là các điểm đến nằm trong bán kính không quá xa, thuận tiện cho việc tổ chức tour trong ngày hoặc kết hợp lưu trú cộng đồng. Theo ông Trần Ngọc Phận, việc phát triển du lịch sẽ được triển khai theo lộ trình.

“Chúng tôi xác định làm du lịch theo hướng nhỏ gọn, không đại trà, phù hợp với điều kiện của xã và khả năng chịu tải của môi trường. Người dân tham gia làm du lịch nhưng rừng và suối phải được giữ nguyên” - ông Phận cho biết.

Không chỉ dựa vào cảnh quan, du lịch Ia Dom được định hướng phát triển gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào Jrai. Du khách đến đây có thể thưởng thức cơm lam, gà nướng, cá suối, rượu cần; tham gia sinh hoạt cộng đồng, tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống thường ngày của người dân vùng biên.

Già làng Rơ Mah Biên (làng Bi) chia sẻ: “Người Jrai sống với rừng từ lâu. Rừng còn thì làng còn. Nếu làm du lịch mà vẫn giữ được rừng, giữ được phong tục, bà con rất ủng hộ”.

Người dân địa phương cũng kỳ vọng du lịch sinh thái sẽ mở ra sinh kế mới. Ông Bùi Văn Lục (làng Bi) cho biết: “Nếu có khách, bà con có thể bán cơm lam, gà nướng, làm hướng dẫn viên tại chỗ. Có thêm thu nhập thì mọi người sẽ càng có ý thức giữ rừng, giữ suối”.

rung-go-tech-xa-ia-dom-dang-dung-truoc-co-hoi-hinh-thanh-mot-san-pham-du-lich-sinh-thai.jpg
Rừng gỗ tếch xã Ia Dom đang đứng trước cơ hội hình thành một sản phẩm du lịch sinh thái. Ảnh: M.P

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đức Cơ, khi cộng đồng được tham gia trực tiếp và hưởng lợi từ du lịch sinh thái, mỗi người dân sẽ trở thành một người giữ rừng. Đây cũng là nền tảng để xã Ia Dom phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn tài nguyên và bản sắc văn hóa theo hướng bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thu nhập cao từ mô hình trồng dâu tây kết hợp du lịch sinh thái

Thu nhập cao từ mô hình trồng dâu tây kết hợp du lịch sinh thái

(GLO)- Với việc đầu tư trồng dâu tây theo hướng hữu cơ kết hợp với phát triển loại hình du lịch sinh thái, chị Nguyễn Thị Kim Loan (làng Châm Prông, xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã giải quyết được bài toán về đầu ra cho sản phẩm và nâng cao thu nhập cho gia đình.

Có thể bạn quan tâm

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Điểm đến Gia Lai

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

Du lịch

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Điểm đến Gia Lai

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

null