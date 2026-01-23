Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Hơn một tuần qua, tuyến đường dài

2 km tại thôn Tân Điệp 1 (xã Chư A Thai) trở nên nhộn nhịp hơn. Khi màn đêm buông, 80 bóng đèn năng lượng mặt trời đồng loạt chiếu sáng, soi rõ từng lối đi, từng mái nhà, thắp lên niềm vui, sự phấn khởi trong lòng bà con trong thôn.

Vốn đầu tư thực hiện công trình gần 300 triệu đồng, trong đó ngân sách địa phương hỗ trợ 256 triệu đồng, còn lại do người dân đóng góp ngày công, vật liệu làm trụ đèn.

Lãnh đạo xã Ia Hiao chung vui với bà con thôn Yên Phú 2 trong lễ khánh thành, bàn giao tuyến đường “Ý Đảng - Lòng dân”. Ảnh: Vũ Chi

Dạo bước trên con đường rực sáng ánh điện, bà Nguyễn Thị Nhuận, người đã gắn bó với thôn Tân Điệp 1 hơn 45 năm, không giấu được niềm vui: “Trước đây, tối đến bà con ngại ra đường vì tối tăm, dễ gặp tai nạn. Giờ thì khác rồi, đường sáng, người già, trẻ nhỏ đi lại an tâm hơn. Bà con ai cũng vui vì mình cũng có góp chút công sức hoàn thành công trình”.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Lợi - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Tân Điệp 1, trước khi có hệ thống điện chiếu sáng, tuyến đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do xe trọng tải lớn chở vật liệu xây dựng thường xuyên lưu thông. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng lợi dụng đêm tối trộm cắp vặt, đặc biệt là trộm chó thường xuyên xảy ra.

Vì vậy, công trình “Thắp sáng đường quê” nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của 65 hộ dân dọc tuyến đường, giúp công trình hoàn thành sớm hơn kế hoạch.

“Hiện tất cả các tuyến đường nội thôn Tân Điệp 1 đều có điện chiếu sáng. Đây là thành công lớn nhất khi triển khai mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Công trình “Thắp sáng đường quê” mang ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” - bà Lợi nhấn mạnh.

Đoạn đường hoa hồng tại thôn Thắng Lợi 2 (xã Phú Thiện) rực rỡ sắc màu mừng Đảng, mừng Xuân. Ảnh: Vũ Chi

Không khí xuân cũng hiện rõ nét trên những tuyến đường thôn Thắng Lợi 2 (xã Phú Thiện). Những khóm hoa hồng quế, hoa chiều tím, chuông vàng, hoa giấy rực rỡ khoe mình dưới nắng tạo bức tranh làng quê yên bình mà tươi mới. Đằng sau vẻ đẹp ấy là bàn tay cần mẫn của các hội viên phụ nữ. Từ việc trồng mới, tưới nước đến cắt tỉa, tất cả đều được thực hiện bằng tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tình yêu với quê hương.

Hòa chung không khí tưng bừng của cả nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Chi hội phụ nữ thôn Thắng Lợi 2 phát động toàn thể hội viên trồng hơn 400 m đường hoa. Bà Nguyễn Thị Vân - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Thắng Lợi 2 - chia sẻ: Công trình này không chỉ làm đẹp cảnh quan, mà còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng. Hoa nở rộ hai bên đường như lời chào mùa xuân mới, xuân của đất trời và xuân của lòng người rộn ràng kỳ vọng quê hương, đất nước tiếp tục ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tại xã Ia Hiao, hai tuyến đường gắn bảng trang trọng “Ý Đảng - Lòng dân” ở thôn Yên Phú 1 và thôn Yên Phú 2 trước đây vừa được khánh thành, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Từ hai con đường nội thôn nhỏ hẹp, chỉ rộng khoảng 3 m, nay đường đã được mở rộng lên 8,1 m, với tổng chiều dài hơn 1,7 km. Thành quả ấy đến từ sự chung sức của 77 hộ dân trong xã đã tự nguyện hiến đất, hiến vật kiến trúc để mở đường.

Bà Vũ Thị Lý vui mừng khi tuyến đường trước nhà được mở rộng, sạch đẹp, khang trang. Ảnh: Vũ Chi

Bà Vũ Thị Lý - người dân thôn Yên Phú 2- phấn khởi chia sẻ: Hưởng ứng phong trào hiến đất làm đường của xã, gia đình tôi đã tình nguyện hiến hơn 100 m2 đất, tháo dỡ hàng rào tường xây kiên cố. Giờ nhìn con đường rộng rãi, sạch đẹp, bà con đi lại thuận lợi, làm ăn dễ dàng. Mình càng thấy rõ ý nghĩa của việc ủng hộ này.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Hiao Phạm Văn Phương cho biết, xác định nâng cấp hạ tầng giao thông là khâu đột phá trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, xã đã tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất làm đường. Chỉ trong một thời gian ngắn, đến nay phong trào đã lan tỏa rộng khắp 7 thôn, làng với 197 hộ tham gia, tự nguyện hiến đất, hiến vật kiến trúc trị giá khoảng 4,1 tỷ đồng, mở rộng 22 tuyến đường.

“Đây không chỉ là kết quả từ những chủ trương đúng đắn của Đảng và chính quyền, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm và niềm tin của nhân dân. Khi người dân giữ vai trò trung tâm trong hành trình xây dựng quê hương, mỗi công trình mới trở thành minh chứng cho khát vọng vươn lên và niềm tin vào một tương lai tươi sáng, bền vững của cộng đồng” - ông Phương nhấn mạnh.