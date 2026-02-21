Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Đầu xuân về thăm làng Ơp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ

(GLO)- Giữa nhịp sống hối hả của đô thị Pleiku, làng Ơp vẫn lặng lẽ bảo tồn bản sắc văn hóa của người Jrai. Mái nhà rông vững chãi giữa làng, nhịp cồng chiêng ngân vang hòa cùng vòng xoang uyển chuyển tạo nên sức hút riêng cho “làng trong phố”.

nha-rong-truyen-thong-tai-lang-van-hoa-du-lich-op-phuong-pleiku-bieu-tuong-sinh-hoat-cong-dong-cua-dong-bao-jrai.jpg
Nhà rông truyền thống tại làng Ơp - biểu tượng sinh hoạt cộng đồng của đồng bào Jrai. Ảnh: Minh Chí

Bảo tồn bản sắc gắn với phát triển du lịch

Hiện nay, làng Ơp có hơn 220 hộ dân với gần 900 nhân khẩu, trong đó, đồng bào Jrai chiếm hơn 65%. Dù bao quanh là khu dân cư đông đúc, nhưng nếp sinh hoạt cộng đồng truyền thống của làng Ơp vẫn được gìn giữ nguyên vẹn.

Nhà rông sừng sững giữa làng, cây cổ thụ già lặng lẽ chứng kiến bao mùa mưa nắng và những tượng gỗ nhà mồ mộc mạc… tạo nên không gian văn hóa đặc trưng của người Jrai. Vào dịp lễ, Tết, sân nhà rông rộn ràng tiếng cồng chiêng, vòng xoang uyển chuyển bên ché rượu cần. Đó không chỉ là sinh hoạt tinh thần mà còn là sợi dây gắn kết cộng đồng, trao truyền giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

khu-trung-bay-tuong-nha-mo-net-van-hoa-dac-trung-trong-doi-song-tam-linh-cua-nguoi-jrai.jpg
Khu trưng bày tượng nhà mồ - nét văn hóa đặc trưng trong đời sống tâm linh của người Jrai. Ảnh: Minh Chí

Đến với làng Ơp, du khách sẽ được đắm mình trong không gian văn hóa truyền thống của dân tộc Jrai, như ngắm ngôi nhà rông uy nghi, tham quan khu vườn tượng nhà mồ, giọt nước của dân làng.

Cùng với đó là những trải nghiệm thú vị khi được cùng người dân làm ruộng, trồng rau, tìm hiểu các nghề truyền thống như đan lát, tạc tượng, dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ dân tộc; hòa mình vào những vòng xoang trong tiếng cồng chiêng ngân vang. Du khách còn có dịp thưởng thức các món ăn đặc trưng như cơm lam, các món nướng (gà, heo, cá đồng), lá mì xào, cà đắng, rau rừng và nhấp ngụm rượu cần nồng ấm.

Không gian xung quanh làng ngày càng khởi sắc với các quán ăn mang hương vị địa phương, quán cà phê thoáng đãng, những homestay thiết kế hài hòa với thiên nhiên, tạo sinh kế cho cộng đồng. Người dân giờ đây không chỉ làm nông mà còn tham gia phục vụ du lịch như dệt thổ cẩm, chế biến ẩm thực truyền thống, ủ rượu ghè, đan lát, làm hướng dẫn viên.

Văn hóa không còn đóng khung trong ký ức mà trở thành nguồn lực phát triển, người dân làng Ơp vừa giữ gìn bản sắc truyền thống, vừa cải thiện đời sống.

quan-an-mang-huong-vi-dia-phuong-tai-lang-op-phuc-vu-du-khach-tham-quan-trai-nghiem.jpg
Quán ăn mang hương vị địa phương tại làng Ơp. Ảnh: Minh Chí

Với vị trí thuận lợi, làng Ơp dễ dàng kết nối với các điểm du lịch nổi bật như Quảng trường Đại Đoàn Kết, Biển Hồ, chùa Minh Thành, chùa Bửu Minh, núi lửa Chư Đang Ya… tạo điều kiện hình thành sản phẩm du lịch văn hóa cộng đồng gắn với trải nghiệm đời sống người Jrai.

Anh Rah Lan Thắng (người dân làng Ơp) chia sẻ: “Sau khi được chọn xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng, bà con rất vui mừng. Mọi người được tập huấn về du lịch, chủ động giữ gìn vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp để đón khách. Bà con cũng mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Tết năm nay vui và ấm no hơn”.

Hiện làng Ơp duy trì hai đội cồng chiêng, một đội người lớn và một đội thanh thiếu niên, cùng đội xoang hoạt động thường xuyên phục vụ du khách. Ông Rmah Gân (nghệ nhân làng Ơp) tâm sự: “Trước đây, cồng chiêng chỉ vang lên vào các ngày lễ lớn. Nay vào cuối tuần hay ngày lễ, chúng tôi biểu diễn phục vụ du khách. Sau một ngày làm rẫy, được đánh chiêng là niềm vui; vừa giữ truyền thống, vừa có thêm thu nhập để ổn định cuộc sống”.

doi-cong-chieng-va-mua-xoang-lang-op-bieu-dien-phuc-vu-du-khach.jpg
Đội cồng chiêng và xoang làng Ơp biểu diễn phục vụ du khách. Ảnh: Minh Chí

Phường Pleiku đang triển khai đề án “Xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng tại làng Ơp” nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời gắn kết bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội. Đây là hướng đi giúp Pleiku xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, quảng bá hình ảnh con người và văn hóa Gia Lai đến du khách gần xa.

Sắc xuân ấm áp giữa lòng phố núi

Những ngày đầu năm mới, làng Ơp như khoác lên mình tấm áo xuân rực rỡ. Cổng làng ngập sắc cờ hoa, đường làng được quét dọn sạch sẽ, nhà rông được trang trí khang trang. Người già, thanh niên, trẻ nhỏ háo hức chuẩn bị cho một năm mới bình an, no đủ.

nguoi-dan-gia-gao-chay-doi-tai-hien-nep-lao-dong-thuong-nhat-tao-diem-nhan-trai-nghiem-cho-du-khach.jpg
Người dân giã gạo chày đôi, tái hiện nếp lao động thường nhật, tạo điểm nhấn trải nghiệm cho du khách. Ảnh: Minh Chí

Giữa phố thị đông đúc, nơi đây vẫn giữ được khoảng lặng hiếm có. Dòng suối Ia Nin, Ia Năk hiền hòa; giọt nước Ia O, Ia Grông gắn bó bao đời; những con dốc nhỏ uốn mình qua vườn rau, hàng cây… tạo nên bức tranh làng quê yên ả. Cuối làng, khu nhà mồ trầm mặc giữa thiên nhiên, mỗi pho tượng là một câu chuyện về nhân sinh quan và đời sống tâm linh của người Jrai.

Ông Rơ Châm Thót - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Rơ Châm Thót cho biết: “Thời gian qua, địa phương rất quan tâm phát triển kinh tế gắn với du lịch; nhiều lễ hội truyền thống được phục dựng, người dân tích cực giữ gìn bản sắc, vệ sinh môi trường. Năm nay, hầu hết các hộ đều đón Tết trong không khí vui tươi, ấm cúng”.

tiet-muc-trinh-dien-nhac-cu-va-dan-ca-jrai-tai-le-phuc-dung-le-an-hoi-truyen-thong-cua-nguoi-jrai-o-lang-op-phuong-pleiku.jpg
Tiết mục trình diễn nhạc cụ và dân ca Jrai tại chương trình phục dựng lễ ăn hỏi truyền thống của người Jrai ở làng Ơp. Ảnh: Minh Chí

Đón Xuân Bính Ngọ 2026, cán bộ và nhân dân làng Ơp thêm tự hào về những đổi thay ấn tượng, đồng thời tiếp tục chung sức xây dựng buôn làng hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Để mỗi mùa xuân về, tiếng cồng chiêng vẫn ngân vang giữa đại ngàn và “làng trong phố” tiếp tục là điểm hẹn văn hóa đặc sắc của Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sắc màu cuộc sống bên những ngôi nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Trầm mặc nhà cổ ở Thuận Nghĩa

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Giữa nhịp sống hiện đại, ở làng Thuận Nghĩa (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện một khoảng lặng rất riêng. Đó là những ngôi nhà cổ trầm mặc bên hàng cau, vườn cây, như những mảnh ký ức của làng quê xưa, âm thầm gìn giữ nếp sống, gia phong và dấu ấn của thời gian.

Phường Pleiku khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ.

Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Ảnh: Bảo Ngọc

60s Gia Lai: Khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ

60s Gia Lai

(GLO)- Tối 25-1, “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) chính thức đi vào hoạt động thử nghiệm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm, và thưởng thức ẩm thực, mang đến một nhịp sống đêm mới cho đô thị phố núi.

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

60s Gia Lai

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Giữ hồn quê giữa những đổi thay

Tiếp thêm sức sống cho làng nghề nón lá Gò Găng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trải qua bao thăng trầm, làng nghề nón lá Gò Găng (phường An Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn hiện diện trong đời sống văn hóa của người dân địa phương. Hiện nay, nghề chằm nón tuy không còn là nguồn thu nhập chính, song những thợ lâu năm nơi đây vẫn âm thầm gắn bó với nghề, gìn giữ ký ức làng quê.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

Điểm đến Gia Lai

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

null