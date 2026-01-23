Chuẩn bị ra mắt “Phố đêm Chợ Nhỏ”

Các hoạt động trang trí, tôn tạo cảnh quan; phân lô gian hàng kinh doanh đặc sản địa phương và ẩm thực… đang dần hoàn thiện để sẵn sàng ra mắt người dân và du khách.

“Phố đêm Chợ Nhỏ” sẽ hoạt động thử nghiệm vào tối 25-1. Ảnh: Lam Nguyên

Dự án nhằm hiện thực hóa chủ trương phát triển đô thị văn minh, hiện đại gắn với khai thác tiềm năng kinh tế đêm. Thời gian hoạt động của tuyến phố này dự kiến từ 18 giờ đến 24 giờ hằng ngày.

Theo quy hoạch, tuyến “Phố đêm Chợ Nhỏ” có điểm khởi đầu từ Quảng trường Đại Đoàn Kết đến dọc trục đường Phùng Hưng và các hẻm phụ cận, tiếp đó kéo dài xuống khu vực bờ kè suối Hội Phú (đoạn Nguyễn Lương Bằng-Bà Triệu). Hiện cả tuyến đường Phùng Hưng đã được trang trí đèn lồng bắt mắt; các hộ dân 2 bên đường cũng đồng loạt treo cờ Tổ quốc, góp phần tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng cho du khách.

Trong khi đó, tại khu bờ kè, các slogan, trụ đèn led cỡ lớn được lắp đặt; cầu bắc ngang suối Hội Phú cũng nhanh chóng được trang trí, làm đẹp thêm cho cảnh quan của khu vực này. Song song 2 bên bờ kè, một loạt gian hàng sẽ được bố trí để làm nơi quảng bá sản phẩm đặc trưng và ẩm thực truyền thống.

Cảnh quan khu vực bờ kè suối Hội Phú được tôn tạo để phục vụ việc triển khai dự án "Phố đêm Chợ Nhỏ". Ảnh: Lam Nguyên

Ông Nguyễn Thành Trung - Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Pleiku - cho biết: Hiện có hơn 40 hộ kinh doanh đăng ký các ki ốt với nhiều mặt hàng: đồ lưu niệm, đặc sản địa phương, các sản phẩm OCOP, bánh dân gian, các món ẩm thực (phở, bánh cuốn Bình Định, bún thịt nướng…) và một số gian hàng thức ăn nhanh.

Theo ông Trung, tại đây, phường cũng chuẩn bị dựng sân khấu tạm bằng gỗ ván với diện tích 5x12 m, có trang trí đèn led để tạo không gian biểu diễn nghệ thuật cộng đồng phục vụ người dân và du khách.

“Nếu chỉ đơn thuần là giới thiệu ẩm thực thì khó tạo được cú hích cho phát triển du lịch. Dự kiến năm 2027, từ nguồn ngân sách, phường sẽ ra mắt sân khấu quy mô và hiện đại hơn, ngoài việc tạo sân chơi cho các nhóm nhạc còn có thể huy động xã hội hóa để tổ chức một số đêm diễn với sự góp mặt của những ca sĩ nổi tiếng” - ông Trung thông tin.

Phối cảnh sân khấu quy mô, hiện đại dự kiến sẽ xây dựng tại khu vực bờ kè năm 2027.

Ngay cạnh sân khấu này, một “mảnh ghép” khác của Phố đêm Chợ Nhỏ cũng vừa ra mắt, đó là “Khu vườn vui vẻ” với tượng các loài vật đáng yêu như gấu Panda, hươu cao cổ, ngựa, báo, hổ, khủng long… có kích cỡ lớn, dáng vẻ sống động, bức cao nhất hơn 3 m.

Đây là công trình do nhà điêu khắc Nguyễn Vinh - Phó Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Gia Lai phối hợp với UBND phường Pleiku lắp đặt trên tinh thần xã hội hóa. Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh chia sẻ, anh đóng góp các tác phẩm này với mong muốn tạo ra không gian thư giãn, trải nghiệm dành cho người dân và du khách, nhất là các em nhỏ.

Nhiều gia đình đưa con em đến check-in tại "Khu vườn vui vẻ". Ảnh: Lam Nguyên

Anh Nguyễn Văn Đen, một người dân sống tại bờ kè suối Hội Phú, cho hay: “Khu vườn vui vẻ” thu hút khá nhiều gia đình đưa con em đến check-in dù mới được lắp đặt xong. “Mỗi khi đi học về, các con tôi cũng rất thích đến đây chơi. Các ban ngành của phường Pleiku đã làm được những điều rất ý nghĩa, góp phần thay đổi diện mạo cảnh quan, tạo điểm nhấn ấn tượng cho khu vực này” - anh Đen nhận xét.

Còn anh Nguyễn Việt Thành, chủ quán bánh bèo Chợ Nhỏ (68 Phùng Hưng) cũng bày tỏ sự vui mừng trước những thay đổi nhanh chóng gần đây của Pleiku. “Ngày trước, đây là đường cụt, giờ đường sá thông ra bờ kè giúp đời sống người dân phát triển nhiều. Sắp tới, tôi dự tính chuyển đổi khu nhà trọ đang cho thuê cạnh quán bánh bèo này thành nơi làm dịch vụ, mua bán phù hợp để phục vụ tốt hơn các du khách tham quan tại phố đi bộ” - anh Thành cho hay.