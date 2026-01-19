Sơn Lang thẳm xanh những cung đường rừng

(GLO)- Nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, xã Sơn Lang đang dần định vị bản sắc trên bản đồ du lịch Gia Lai bằng sự hội tụ hiếm có của tài nguyên rừng, văn hóa bản địa và bức tranh nông nghiệp đặc thù.

Khám phá rừng nguyên sinh, sống cùng văn hóa Bahnar

Vùng đất Sơn Lang có địa hình đa dạng với đồi núi, thung lũng, hồ nước đan xen, bao bọc bởi rừng nguyên sinh, sông suối và thác ghềnh - với nét đặc biệt tất cả đều xanh thăm thẳm ngút ngàn, nhờ cộng đồng cư dân địa phương gìn giữ kỹ lưỡng.

Địa bàn xã thuộc vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng, đồng thời nằm trên cung đường trekking vào Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng - nơi sở hữu thác K50, đứng thứ 2 trong top 10 thác nước đẹp nhất Việt Nam do chuyên trang du lịch The Local Vietnam bình chọn.

Thác K50 ở Sơn Lang. Ảnh: Nguyễn Dũng

Lợi thế sinh thái này không chỉ tạo điều kiện cho phát triển nông nghiệp thân thiện với môi trường, mà còn mở ra cơ hội lớn cho du lịch trải nghiệm. Từ Sơn Lang, du khách có thể men theo các tuyến đường rừng, vượt suối, ngắm thác, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Trường Sơn - Tây Nguyên.

Không chỉ có rừng, Sơn Lang còn là không gian sinh sống lâu đời của người Bahnar - chủ nhân của nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Cách phố núi Pleiku hơn 140 km, Sơn Lang đã xây dựng những homestay mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa, cùng đội ngũ hướng dẫn viên là người địa phương trực tiếp tổ chức các tour du lịch rừng.

Xã Sơn Lang có địa hình đa dạng với rừng già, đồi núi, hồ nước. Ảnh: Trần Quốc Thuận

Anh Hvinh Nút - Hướng dẫn viên người địa phương ở làng Đăk Asêl (xã Sơn Lang) cho biết: Nhiều năm qua, anh thường xuyên đưa du khách khám phá thác K50 nằm trong lõi Khu bảo tồn, tổ chức các tour trekking xuyên rừng, trải nghiệm bắt cá suối, ốc đá, hái dược liệu - những “tặng vật của rừng” chỉ có theo mùa.

Không dừng ở khám phá cảnh quan, các tour du lịch rừng tại Sơn Lang còn kết hợp giới thiệu Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, trải nghiệm ẩm thực truyền thống, lễ hội đậm bản sắc của đồng bào Bahnar.

Cùng với tài nguyên rừng và văn hóa, Sơn Lang có nhiều vườn cam nằm xen giữa rừng già, ven lòng hồ thủy điện được nhiều doanh nghiệp lữ hành khảo sát và đánh giá cao vị trí đặc biệt, là nơi hội tụ vẻ kỳ vĩ của tự nhiên và nông nghiệp; tạo nên bức tranh nông nghiệp khác biệt với những gì nhiều người từng biết.

Định vị bản sắc du lịch

Anh Võ Va - Giám đốc Công ty TNHH Kon Tum Outdoor (tỉnh Quảng Ngãi) - một trong những đơn vị đầu tiên tổ chức các tour du lịch trải nghiệm - đánh giá: Sơn Lang là một điểm đến giàu bản sắc trên cung đường Trường Sơn Đông. Theo anh, từ trung tâm du lịch Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) xuống Sơn Lang chỉ hơn một giờ di chuyển trên toàn bộ cung đường rừng.

Du khách tham quan, vui chơi tại xã Sơn Lang. Ảnh: NVCC

Trên tuyến này, du khách có thể trải nghiệm nhiều thác nước đẹp như thác Kon Bông, thác K50, chiêm ngưỡng cảnh quan dọc dãy núi Kon Ka Kinh lẫn Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng.

Du khách vừa tham quan vườn cam, cắm trại giữa vườn, ngắm trọn vùng hồ, chèo sup trên hồ ngắm những vườn cây trĩu quả.

Sơn Lang hội tụ nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú, đặc biệt là khu vực lòng hồ B của Nhà máy thủy điện Vĩnh Sơn với diện tích mặt nước hơn 1.700 ha, có đảo nổi rộng trên 50 ha - nơi người dân trồng cà phê, mắc ca và cây ăn quả.

Ông Lê Quý Truyền - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Lang - cho biết: “Xã đã xây dựng kế hoạch phát triển du lịch dựa trên hai trụ cột: Du lịch rừng gắn với Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng và du lịch trải nghiệm gắn với sản xuất nông nghiệp, nhất là khu vực lòng hồ và các vườn cây ăn trái.

Cùng với đó là định hướng đầu tư hạ tầng giao thông, khuyến khích nông dân sản xuất nông nghiệp sạch; đồng thời xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý cho nông sản, hỗ trợ đào tạo kỹ năng du lịch cộng đồng, nghiên cứu nguồn vốn cho người dân cải tạo homestay để đón khách lưu trú”.

Khai thác tốt, hài hòa các yếu tố rừng - văn hóa - nông nghiệp, Sơn Lang không chỉ là điểm dừng chân trên cung đường trekking, mà có thể trở thành một điểm đến mang bản sắc riêng cho du lịch Gia Lai.