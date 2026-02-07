“Biển không sóng” nơi cao nguyên

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Giữa không gian núi đồi, ruộng nương, những “bãi biển mini”, mang đến một sắc màu đời sống mới mẻ, sinh động cho vùng cao nguyên đầy nắng gió.

Dưới chân cầu Bến Mộng (phường Ayun Pa) hay khu vực cầu gỗ nối liền hai xã Ia Tul và Ia Pa, những dải cát trắng uốn lượn theo dòng sông, phẳng mịn và thoáng đãng. Những ngày cuối tuần, nơi đây trở thành điểm hẹn của người dân địa phương và du khách gần xa.

Cây cầu gỗ do người dân tự làm nối liền hai xã Ia Pa và Ia Tul với bãi cát trải dài phía dưới. Ảnh: Vũ Chi

Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng nhóm gia đình, thanh niên, trẻ em rủ nhau ra bờ sông vui chơi, dã ngoại. Tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn tiếng gió, xua tan cái nắng hanh hao của cao nguyên mùa khô.

Trẻ nhỏ thích thú nô đùa dưới làn nước mát, tập bơi, té nước, xây những “lâu đài cát” ngộ nghĩnh. Trên bãi cát, các bạn trẻ dựng lưới chơi bóng chuyền hay trải bạt ngồi chơi, ăn uống, chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên nhau.

Bãi cát trải dài dưới chân cầu gỗ nối liền xã Ia Pa và Ia Tul là địa điểm lý tưởng để thanh thiếu niên chơi thể thao. Ảnh: Vũ Chi

Chị A Hồng (thôn H’Lil 2, xã Ia Pa) cho biết: “Thấy bãi cát dưới chân cầu gỗ rất đẹp, nước trong, gia đình tôi thường đưa con ra đây chơi để gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ các cháu nhỏ thỏa sức chơi đùa mà người lớn cũng thoải mái đắm mình dưới dòng nước mát lạnh, giúp xua tan đi sự oi bức, mệt mỏi sau một ngày làm việc”.

Các em nhỏ thích thú xây lâu đài cát trên bãi bồi ven sông. Ảnh: Vũ Chi

Không dịch vụ, không hàng quán ồn ào, chỉ có nắng, gió, cát, dòng nước mát lành và sự kết nối tự nhiên giữa con người với không gian xung quanh.

Chính sự mộc mạc ấy đã tạo nên điểm cộng, nhất là với những ai muốn tìm một khoảng lặng bình yên giữa bộn bề cuộc sống.

Đặc biệt, với các bạn trẻ, những bãi cát ven sông là nơi “đổi gió” lý tưởng. Anh Siu Thương (xã Ia Pa) cho hay: “Cuối tuần, tôi thường rủ bạn bè ra bãi cát ven sông Ba dã ngoại, thư giãn vui vẻ cùng nhau”.

Qua những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ từ các địa phương lân cận tìm đến để tận mắt trải nghiệm không gian được ví như "bãi biển trên núi”.

Bạn Trần Vũ Khánh Huyền (xã Ia Hiao) chia sẻ: “Không gian bãi bồi ven sông Ba dưới chân cầu Bến Mộng rộng rãi, thoáng mát. Em và các bạn vui đùa dưới dòng nước mát lành, lượm đá cuội, chơi bóng chuyền trên cát… rồi thích thú chụp những tấm hình lưu niệm. Khi đăng ảnh trên facebook, nhiều bạn đã tưởng chúng em đi du lịch biển”.

Những bãi cát trải dài dọc bờ kè Bến Mộng trở thành điểm dã ngoại lý tưởng với các gia đình, nhóm bạn trẻ. Ảnh: Vũ Chi

Giữa nhịp sống hiện đại, đôi khi hạnh phúc không nằm ở những chuyến đi xa, mà bắt đầu từ việc ta biết trân trọng vẻ đẹp giản dị ngay bên mình. Những “bãi biển không sóng” ven sông Ba không chỉ là một cảnh sắc thú vị của mùa khô, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.