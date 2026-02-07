Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

“Biển không sóng” nơi cao nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Thời điểm này, sông Ba trở nên hiền hòa, trong vắt, lặng lẽ chảy. Mực nước hạ thấp, lòng sông thu hẹp dần, để lộ ra những bãi bồi cát trắng trải dài dưới chân các cây cầu bắc ngang dòng nước.

Giữa không gian núi đồi, ruộng nương, những “bãi biển mini”, mang đến một sắc màu đời sống mới mẻ, sinh động cho vùng cao nguyên đầy nắng gió.

Dưới chân cầu Bến Mộng (phường Ayun Pa) hay khu vực cầu gỗ nối liền hai xã Ia Tul và Ia Pa, những dải cát trắng uốn lượn theo dòng sông, phẳng mịn và thoáng đãng. Những ngày cuối tuần, nơi đây trở thành điểm hẹn của người dân địa phương và du khách gần xa.

da-ngoai-cao-nguyen-5.jpg
Cây cầu gỗ do người dân tự làm nối liền hai xã Ia Pa và Ia Tul với bãi cát trải dài phía dưới. Ảnh: Vũ Chi

Từ sáng sớm đến chiều muộn, từng nhóm gia đình, thanh niên, trẻ em rủ nhau ra bờ sông vui chơi, dã ngoại. Tiếng cười nói rộn ràng hòa lẫn tiếng gió, xua tan cái nắng hanh hao của cao nguyên mùa khô.

Trẻ nhỏ thích thú nô đùa dưới làn nước mát, tập bơi, té nước, xây những “lâu đài cát” ngộ nghĩnh. Trên bãi cát, các bạn trẻ dựng lưới chơi bóng chuyền hay trải bạt ngồi chơi, ăn uống, chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên nhau.

da-ngoai-cao-nguyen-1.jpg
Bãi cát trải dài dưới chân cầu gỗ nối liền xã Ia Pa và Ia Tul là địa điểm lý tưởng để thanh thiếu niên chơi thể thao. Ảnh: Vũ Chi

Chị A Hồng (thôn H’Lil 2, xã Ia Pa) cho biết: “Thấy bãi cát dưới chân cầu gỗ rất đẹp, nước trong, gia đình tôi thường đưa con ra đây chơi để gần gũi với thiên nhiên.

Không chỉ các cháu nhỏ thỏa sức chơi đùa mà người lớn cũng thoải mái đắm mình dưới dòng nước mát lạnh, giúp xua tan đi sự oi bức, mệt mỏi sau một ngày làm việc”.

da-ngoai-cao-nguyen-3.jpg
Các em nhỏ thích thú xây lâu đài cát trên bãi bồi ven sông. Ảnh: Vũ Chi

Không dịch vụ, không hàng quán ồn ào, chỉ có nắng, gió, cát, dòng nước mát lành và sự kết nối tự nhiên giữa con người với không gian xung quanh.

Chính sự mộc mạc ấy đã tạo nên điểm cộng, nhất là với những ai muốn tìm một khoảng lặng bình yên giữa bộn bề cuộc sống.

Đặc biệt, với các bạn trẻ, những bãi cát ven sông là nơi “đổi gió” lý tưởng. Anh Siu Thương (xã Ia Pa) cho hay: “Cuối tuần, tôi thường rủ bạn bè ra bãi cát ven sông Ba dã ngoại, thư giãn vui vẻ cùng nhau”.

Qua những hình ảnh được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ từ các địa phương lân cận tìm đến để tận mắt trải nghiệm không gian được ví như "bãi biển trên núi”.

Bạn Trần Vũ Khánh Huyền (xã Ia Hiao) chia sẻ: “Không gian bãi bồi ven sông Ba dưới chân cầu Bến Mộng rộng rãi, thoáng mát. Em và các bạn vui đùa dưới dòng nước mát lành, lượm đá cuội, chơi bóng chuyền trên cát… rồi thích thú chụp những tấm hình lưu niệm. Khi đăng ảnh trên facebook, nhiều bạn đã tưởng chúng em đi du lịch biển”.

da-ngoai-cao-nguyen-2.jpg
Những bãi cát trải dài dọc bờ kè Bến Mộng trở thành điểm dã ngoại lý tưởng với các gia đình, nhóm bạn trẻ. Ảnh: Vũ Chi

Giữa nhịp sống hiện đại, đôi khi hạnh phúc không nằm ở những chuyến đi xa, mà bắt đầu từ việc ta biết trân trọng vẻ đẹp giản dị ngay bên mình. Những “bãi biển không sóng” ven sông Ba không chỉ là một cảnh sắc thú vị của mùa khô, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về mối quan hệ hài hòa giữa con người và thiên nhiên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Có thể bạn quan tâm

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Hoàn tất công tác chuẩn bị khai trương Phố đêm Chợ Nhỏ

Shorts Video

(GLO)- Trong ngày 25-1, phường Pleiku đã khẩn trương hoàn tất những công đoạn chỉnh trang cuối cùng tại khu vực đường bờ kè Suối Hội Phú, sẵn sàng chào đón du khách khám phá Phố đêm Chợ Nhỏ. Dự án này bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào tối ngày 25-1 và sẽ đi vào hoạt động chính thức từ ngày 30-1.

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Trên non cao, chạm vào Pleiku

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Chỉ vài giờ chinh phục Chư Nâm hay Rơ Vâng, du khách đã có thể đứng trên cao, mở rộng tầm mắt giữa thiên nhiên khoáng đạt, cảm nhận rõ nhịp thở và vẻ đẹp nguyên sơ của cao nguyên Pleiku. 

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Buôn làng bừng sáng từ ý Đảng - lòng dân

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, không khí mừng Đảng, mừng Xuân đang lan tỏa nơi các buôn làng vùng cao nguyên Gia Lai từ hệ thống đèn đường mới thắp sáng ban đêm, sắc hoa rực rỡ hai bên lối đi, đến tuyến đường bê tông rộng rãi, sạch đẹp vừa hoàn thành.

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Xã Tây Sơn hỗ trợ người dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Thời gian qua, xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã từng bước thay đổi trong cách triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, chuyển từ hỗ trợ người nghèo nâng cao khả năng tiếp cận thông tin lên đến hỗ trợ có điều kiện, gắn trách nhiệm của người thụ hưởng.

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Vĩnh Sơn thắm sắc hoa đào mùa đông

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Mùa đông Vĩnh Sơn - miền sơn cước vốn được ví như “xứ lạnh” của vùng Tây Sơn hạ đạo (tỉnh Gia Lai) - trầm lắng, se lạnh và ẩm ướt. Năm nay, Vĩnh Sơn đón một món quà bất ngờ khi hoa đào nở sớm, bừng sáng núi rừng.

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

null