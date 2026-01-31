Phường Pleiku khai trương "Phố đêm Chợ Nhỏ"

(GLO)- Tối 30-1, tại đường D2, khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku), UBND phường Pleiku tổ chức lễ khai trương “Phố đêm Chợ Nhỏ” - mô hình không gian văn hóa, ẩm thực và du lịch cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Bá Bính

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế dự lễ khai trương.

Lễ khai trương diễn ra trong không khí sôi động với các tiết mục văn nghệ chào mừng do học sinh Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Pleiku biểu diễn, tạo điểm nhấn văn hóa, mang đậm không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày đầu ra mắt.

Tết mục văn nghệ chào mừng. Ảnh: Minh Chí

Màn múa lân chào mừng. Ảnh: Minh Chí

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đặng Toàn Thắng - Chủ tịch UBND phường Pleiku nhấn mạnh: Việc đưa "Phố đêm Chợ Nhỏ" vào hoạt động thể hiện quyết tâm của địa phương trong khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm, tạo thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao đời sống nhân dân.

Phố đêm Chợ Nhỏ được quy hoạch theo hướng văn minh, an toàn, kết hợp các hoạt động ẩm thực, mua sắm, vui chơi giải trí và giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tuyến phố có lộ trình kéo dài từ Quảng trường Đại Đoàn Kết, dọc trục đường Phùng Hưng và các hẻm phụ cận, nối xuống khu vực bờ kè suối Hội Phú (đoạn từ đường Nguyễn Lương Bằng đến Bà Triệu).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương, chính thức đưa "Phố đêm Chợ Nhỏ" đi vào hoạt động. Ảnh: Bá Bính

Theo kế hoạch, Phố đêm Chợ Nhỏ hoạt động từ 18 giờ đến 24 giờ hằng ngày, được duy trì thường xuyên nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân và du khách, đồng thời tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh phát triển dịch vụ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương, chính thức đưa Phố đêm Chợ Nhỏ đi vào hoạt động. Ngay sau đó là màn múa lân chào mừng, mang ý nghĩa khai lộc, cầu may mắn và phát triển bền vững cho mô hình phố đêm.

Ngay trong tối khai trương, không gian Phố đêm Chợ Nhỏ rực rỡ ánh đèn đã thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Lãnh đạo tỉnh và địa phương đã trực tiếp tham quan các gian hàng, ân cần thăm hỏi, động viên các tiểu thương và ghi nhận sự đồng thuận, kỳ vọng của nhân dân đối với mô hình kinh tế ban đêm mới của phường Pleiku.