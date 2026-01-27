Hào hứng trải nghiệm “Phố đêm Chợ Nhỏ”

(GLO)- Dự án “Phố đêm Chợ Nhỏ” (phường Pleiku) bắt đầu vận hành thử nghiệm vào tối 25-1. Khá đông người dân và du khách đã hào hứng trải nghiệm tản bộ, thưởng thức ẩm thực trong khung cảnh lung linh.

Ngày 30-12-2025, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về phát triển kinh tế ban đêm nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển KT-XH.

Nhiều người dân, du khách thư thái dạo bộ trong ngày đầu vận hành thử nghiệm “Phố đêm Chợ Nhỏ”. Ảnh: L.Nguyên

Theo kế hoạch, kinh tế ban đêm được phát triển gắn với các hoạt động văn hóa-nghệ thuật, ẩm thực, mua sắm, du lịch, thể thao và dịch vụ phù hợp; bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, vệ sinh môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương.

Tuyến “Phố đêm Chợ Nhỏ” là phố đi bộ đầu tiên tại khu vực Tây Gia Lai, có điểm khởi đầu từ Quảng trường Đại Đoàn Kết, kéo dài dọc trục đường Phùng Hưng và các hẻm phụ cận, rồi xuống khu vực bờ kè suối Hội Phú (đoạn đường Nguyễn Lương Bằng - Bà Triệu). Thời gian hoạt động của điểm đến mới này dự kiến từ 18 - 24 giờ hằng ngày.

Một góc lung linh của “Phố đêm chợ Nhỏ”. Ảnh: Lam Nguyên

Để chuẩn bị ra mắt “Phố đêm Chợ Nhỏ”, công tác chỉnh trang, tôn tạo cảnh quan đã được tiến hành gấp rút với việc lắp đặt đèn lồng, đèn LED, vệ sinh mặt nước khu vực suối Hội Phú… Cùng với khoảng 20 hộ kinh doanh ẩm thực hiện có trên đường Phùng Hưng, hơn 40 hộ kinh doanh khác đã đăng ký gian hàng tại khu vực bờ kè với đa dạng mặt hàng: Đồ lưu niệm, đặc sản địa phương, các sản phẩm OCOP, bánh dân gian, các món ẩm thực (cơm lam gà nướng, bánh tráng cuốn kiểu đặc trưng ở tỉnh Bình Định cũ…) và một số gian hàng thức ăn nhanh.

Tối 25-1, một số gian hàng đã đi vào vận hành thử nghiệm, người dân và du khách cũng hào hứng trải nghiệm tản bộ, thưởng thức ẩm thực trong khung cảnh lung linh của “Phố đêm Chợ Nhỏ”. Vừa bày bán các loại bánh truyền thống, chị Nông Thị Hồng Nga (66/6 Phùng Hưng) vừa cho hay: Đây đều là các loại bánh nhà làm, bảo đảm chất lượng. Khách dạo phố đêm khá thích thú thưởng thức các loại bánh thuẫn, bánh phu thê, bánh da lợn, bánh in… ngay trong tối đầu tiên bày bán.

Gian hàng cơm lam gà nướng của quán Jrai Food. Ảnh: Lam Nguyên

Trong khi đó, quán cơm lam gà nướng Jrai Food gây ấn tượng khi trang trí không gian bằng mô hình cây nêu và nhà rông Tây Nguyên, sử dụng vật liệu tranh tre, nứa lá, tạo thêm điểm nhấn check-in cho du khách.

Anh Bạch Hồng Quý (chủ quán) cho biết: Ngoài cơm lam gà nướng, quán sẽ phục vụ thêm các món ăn truyền thống, cơm mẹt đồng bào, rượu ghè…

“Chúng tôi thường tham gia các lễ hội ẩm thực khắp nơi trong cả nước, từng tham quan phố đêm ở những tỉnh thành khác nên cũng rất vui khi thấy Pleiku giờ đây cũng đã có phố đêm” - anh Quý chia sẻ.

Tò he góp mặt tại không gian “Phố đêm chợ Nhỏ”. Ảnh: Lam Nguyên

Cùng bạn bè dạo quanh bờ kè, chị Đặng Thị Mỹ Phượng (phường Diên Hồng) bày tỏ sự hào hứng: “Phố đi bộ như thế này là quá hay. Khách du lịch từ nơi khác đến sẽ có dịp hiểu thêm về Gia Lai thông qua cảnh quan, ẩm thực”.

Ông Nguyễn Thành Trung - Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Pleiku - thông tin: Phường cũng chuẩn bị tiến hành dựng sân khấu để tạo không gian biểu diễn nghệ thuật cộng đồng phục vụ người dân và du khách.

“Nếu chỉ đơn thuần giới thiệu ẩm thực thì khó tạo được "cú hích" cho phát triển du lịch. Dự kiến sau này trong điều kiện cho phép, từ nguồn ngân sách, phường sẽ ra mắt sân khấu quy mô và hiện đại hơn, ngoài việc tạo sân chơi cho các nhóm nhạc còn có thể huy động xã hội hóa để tổ chức một số đêm diễn với sự góp mặt những ca sĩ nổi tiếng” - ông Trung nói.