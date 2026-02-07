Đào thắm, mai vàng khoe sắc trên cao nguyên

(GLO)- Giữa tiết trời se lạnh những ngày giáp Tết, những vườn đào đỏ thắm và mai vàng trên cao nguyên Gia Lai đồng loạt bung sắc, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần. Sắc hoa không chỉ làm đẹp không gian mà còn kể câu chuyện mưu sinh, thích nghi và tình cảm của con người với vùng đất mới.

Vườn đào của gia đình bà Nguyễn Thị Thỏa phục vụ khách dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Vũ Chi

Những ngày này, tại tổ 2 (phường Thống Nhất), khu vườn hơn 1.000 m2 của bà Nguyễn Thị Thỏa nhộn nhịp hơn thường lệ. Hơn 400 cây bích đào, hồng phấn bắt đầu nở lác đác, khoe sắc dưới nắng vàng rực rỡ.

Rời quê Hải Dương (nay là TP. Hải Phòng) lên Gia Lai lập nghiệp từ những năm 90 của thế kỷ trước, giống như nhiều hộ dân vùng đất đỏ bazan bấy giờ, bà Thỏa chọn cây cà phê để phát triển kinh tế gia đình. Tuy nhiên, cách đây 5 năm, khi cây cà phê cho thu nhập bấp bênh, vợ chồng bà quyết định bán rẫy, chuyển hướng sang trồng đào, loài cây gắn liền với ký ức Tết nơi bản quán.

Hai năm đầu, cây đào sinh trưởng kém, ít bông, nở không đúng Tết. Không nản lòng, bà Thỏa kiên trì học hỏi từ nhiều nguồn, cải tiến kỹ thuật, cách chăm sóc, chủ động điều chỉnh thời điểm tuốt lá, tỉa cành phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương. Nhờ đó, 3 năm trở lại đây, vườn đào bắt đầu phát triển tốt.

Năm nay thời tiết thuận lợi, đào ra tán đều, nụ nhiều, hoa to và màu sắc tươi tắn. Những ngày qua, gia đình bà Thỏa đã bán được vài chục cây đào với giá từ 700 nghìn đến 2,5 triệu đồng, riêng đào rừng có thể lên đến 4 - 5 triệu đồng/cây.

“Không chỉ mua bán, những ngày giáp Tết, vườn hoa còn thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh. Nhiều người gốc Bắc chia sẻ, nhờ có vườn của gia đình tôi mà họ có thêm niềm vui, thả mình vào hoài niệm bình yên từ sắc màu hoa gắn liền với ký ức Tết ở quê hương. Chuyến đi tìm mua đào vì thế vui và khiến lòng người hạnh phúc hơn”-bà Thỏa kể.

Anh Lê Văn Thuận (bên trái) giới thiệu với khách hàng về cây đào phục vụ Tết. Ảnh: Vũ Chi

Sau một thời gian tìm hiểu, anh Lê Văn Thuận (quê tỉnh Hải Dương cũ, hiện ở thôn Thanh Hà 1, xã Ia Hrung) chọn cây đào để thử sức làm kinh tế. Năm 2024, anh trồng thử nghiệm 5 cây đào đầu tiên để hoàn chỉnh kỹ thuật. Nhờ học hỏi bài bản, tổ chức rút kinh nghiệm chu đáo, anh gặt hái thành công ngay… Chuẩn bị cho vụ đào Tết năm nay, anh đầu tư trồng 400 cây đào, dành nhiều thời gian để uốn tỉa, tạo dáng thế cho cây.

“Người trồng phải liên tục bám vườn bởi chỉ cần chậm vài ngày, cành cứng lại sẽ rất khó uốn, thậm chí rủi ro gãy cành tăng lên. Tôi tìm tòi tạo các dáng uốn cho cây không có khuôn mẫu nhất định, nhằm mang lại cảm giác mới mẻ cho khách hàng. Vài ngày nữa, tôi sẽ đem đào “trình làng” tại chợ hoa xuân của xã Ia Hrung. Đào của tôi có giá trung bình khoảng 700 nghìn đồng - 1 triệu đồng/cây”-anh Thuận chia sẻ.

Không chỉ có đào đỏ, sắc mai vàng cũng góp phần làm nên bức tranh xuân rực rỡ trên cao nguyên. Tại tổ 12 (phường Ayun Pa), anh Đặng Văn Hoàng (nhà ở phường An Nhơn Bắc) đang tất bật chăm sóc vườn mai khoảng 1.000 chậu, độ tuổi từ 4 - 6 năm. Những năm trước, anh là chủ vườn mai hơn 2.000 chậu tại quê nhà Bình Định (cũ).

Mỗi dịp Tết, anh chở khoảng 400 chậu lên chợ hoa xuân tại Ayun Pa để tiêu thụ. Tuy nhiên, do tốn chi phí vận chuyển nên giá thành bị đẩy lên cao. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết thay đổi đột ngột cũng làm cho chất lượng hoa không được như ý.

Anh Đặng Văn Hoàng tích cực chăm sóc để có những chậu mai vàng phục vụ khách hàng dịp Tết năm nay. Ảnh: Vũ Chi

Với mong muốn đưa đến khách hàng cao nguyên những chậu mai đẹp với giá bán hợp lý, năm 2024, anh Hoàng quyết định thuê đất, mở vườn ngay tại phường Ayun Pa. “Thời tiết nắng nhiều nên tôi phải tính toán rất kỹ thời điểm lặt lá, tránh cho hoa nở quá sớm hoặc quá muộn sẽ bị mất giá. Hiện đã có một số khách hàng đến đặt cọc trước và nhờ nhà vườn chăm sóc giùm đến cận Tết mới đem về nhà. Hy vọng việc mua bán ở chợ hoa xuân Ayun Pa sắp tới sẽ nhộn nhịp, giúp người làm vườn có một năm thắng lợi để tái sản xuất năm sau” - anh Hoàng kỳ vọng.

Mỗi gốc đào, chậu mai không chỉ mang giá trị kinh tế mà còn là biểu tượng của sự giao thoa văn hóa giữa các vùng miền. Đằng sau sắc hoa ấy là hành trình bền bỉ của những người nông dân dám nghĩ, dám làm, điểm tô cho cao nguyên ngày Tết thêm ấm áp, rộn ràng và giàu bản sắc.