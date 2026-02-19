(GLO)- Phim Tết 'Thỏ ơi' của Trấn Thành cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu sau hơn hai ngày chiếu, lập kỳ tích mới cho phòng vé Việt đầu năm Bính Ngọ.

Phim Tết 'Thỏ ơi' lập kỳ tích mới cho phòng vé Việt đầu năm Bính Ngọ. Ảnh nguồn cgv.vn

Trưa 19-2, bộ phim 'Thỏ ơi' của Trấn Thành lập cột mốc doanh thu mới cán mốc 100 tỷ đồng, nhanh hơn khoảng 3 giờ đồng hồ so với 'Bộ tứ báo thủ'-phim Tết của Trấn Thành công chiếu năm ngoái-theo Box Office Vietnam. Doanh thu này gồm vé đặt trước.

Trước đó, tác phẩm đạt 50 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 24 giờ công chiếu, trở thành phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại.

Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu của Trấn Thành trong cuộc đua phim Tết. Ngay từ giai đoạn đặt vé trước, 'Thỏ ơi' đã cho thấy sức nóng khi ghi nhận 130.000 vé bán sớm, cao nhất lịch sử phim Việt.

Riêng trong ngày 19-2, bộ phim Tết này đã nắm giữ 4.519 suất chiếu, bán 221.906 vé, thu về 21,6 tỷ đồng. 'Thỏ ơi' hiện có hơn 47% tổng lượng suất chiếu toàn thị trường. Tác phẩm có hiệu suất phòng vé tốt, doanh thu trung bình khoảng 4,8 triệu đồng mỗi suất.

'Nhà ba tôi một phòng' của Trường Giang đứng vị trí thứ hai đạt 7,4 tỷ đồng trong ngày với 75.165 vé trên 1.841 suất chiếu. Theo sau là phim 'Báu vật trời' cho đạt 3,8 tỷ đồng; với 38.558 vé trên 1.355 suất và 'Mùi phở' thu 2,4 tỷ đồng; với 23.878 vé trên 898 suất chiếu.

Khoảng cách doanh thu giữa phim Tết 'Thỏ ơi' và các đối thủ cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về sức hút khán giả cũng như độ phủ truyền thông của bộ phim này. Và con số trên cho thấy mức độ áp đảo gần như tuyệt đối tại phòng vé Tết Bính Ngọ.