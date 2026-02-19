Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giải trí

Âm nhạc - Điện ảnh

Âm nhạc - Điện ảnh Thế giới nghệ sĩ Thời trang

Phim Tết 'Thỏ ơi' lập kỳ tích mới cho phòng vé Việt đầu năm Bính Ngọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
G.B (Theo tienphong.vn, vnexpress.net)

(GLO)- Phim Tết 'Thỏ ơi' của Trấn Thành cán mốc 100 tỷ đồng doanh thu sau hơn hai ngày chiếu, lập kỳ tích mới cho phòng vé Việt đầu năm Bính Ngọ.

Phim tết 'Thỏ ơi' lập kỳ tích mới cho phòng vé Việt đầu năm Bính Ngọ.
Phim Tết 'Thỏ ơi' lập kỳ tích mới cho phòng vé Việt đầu năm Bính Ngọ. Ảnh nguồn cgv.vn

Trưa 19-2, bộ phim 'Thỏ ơi' của Trấn Thành lập cột mốc doanh thu mới cán mốc 100 tỷ đồng, nhanh hơn khoảng 3 giờ đồng hồ so với 'Bộ tứ báo thủ'-phim Tết của Trấn Thành công chiếu năm ngoái-theo Box Office Vietnam. Doanh thu này gồm vé đặt trước.

Trước đó, tác phẩm đạt 50 tỷ đồng chỉ sau chưa đầy 24 giờ công chiếu, trở thành phim Việt có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại.

Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu của Trấn Thành trong cuộc đua phim Tết. Ngay từ giai đoạn đặt vé trước, 'Thỏ ơi' đã cho thấy sức nóng khi ghi nhận 130.000 vé bán sớm, cao nhất lịch sử phim Việt.

Riêng trong ngày 19-2, bộ phim Tết này đã nắm giữ 4.519 suất chiếu, bán 221.906 vé, thu về 21,6 tỷ đồng. 'Thỏ ơi' hiện có hơn 47% tổng lượng suất chiếu toàn thị trường. Tác phẩm có hiệu suất phòng vé tốt, doanh thu trung bình khoảng 4,8 triệu đồng mỗi suất.

'Nhà ba tôi một phòng' của Trường Giang đứng vị trí thứ hai đạt 7,4 tỷ đồng trong ngày với 75.165 vé trên 1.841 suất chiếu. Theo sau là phim 'Báu vật trời' cho đạt 3,8 tỷ đồng; với 38.558 vé trên 1.355 suất và 'Mùi phở' thu 2,4 tỷ đồng; với 23.878 vé trên 898 suất chiếu.

Khoảng cách doanh thu giữa phim Tết 'Thỏ ơi' và các đối thủ cho thấy sự chênh lệch rõ rệt về sức hút khán giả cũng như độ phủ truyền thông của bộ phim này. Và con số trên cho thấy mức độ áp đảo gần như tuyệt đối tại phòng vé Tết Bính Ngọ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Những ca khúc gây sốt mùa concert

Những ca khúc gây sốt mùa concert

Âm nhạc - Điện ảnh

See The Light khép lại, một ca khúc bỗng nổi lên. Không phải những hit cũ của Mỹ Tâm gây sốt trở lại mà là bài hát mới tinh do Mỹ Tâm viết, Chuyện để dành. Nữ ca sĩ hào hứng khoe trên mạng xã hội: “Thật vui khi ca khúc nhận được sự đồng cảm của rất nhiều khán giả”.

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Cảnh hiếm thấy ở rạp chiếu phim

Âm nhạc - Điện ảnh

Sau hơn 10 ngày ra rạp, Tổ quốc trong tim: The Concert Film thu về khoảng 2 tỷ đồng. Phim gắn mác P (phổ biến mọi khán giả), có giá 65.000 đồng/vé. Toàn bộ lợi nhuận phim được gửi tới Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Âm nhạc - Điện ảnh

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

null