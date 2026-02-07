Điểm danh các phim Việt ra rạp Tết Bính Ngọ 2026

Thị trường phim Tết là mảnh đất khá màu mỡ mà những năm qua Trấn Thành đã khai thác khá triệt để. Mùng 1 Tết năm nay, phim Thỏ ơi do Trấn Thành làm đạo diễn hứa hẹn sẽ đem lại một món ăn tinh thần khó bỏ lỡ cho khán giả.

Phim thuộc thể loại hài, tâm lý sở trường của Trấn Thành, mang màu sắc trẻ trung với dàn diễn viên mới, tiếp nối tinh thần đem đến cho khán giả những điều vui vẻ, hài hước vào dịp Tết Nguyên đán. Phim có sự góp mặt của các diễn viên: Pháo, Lyly, Trấn Thành, Pháp Kiều, Gil Lê, Cris Phan, Ali Hoàng Dương, BB Trần, Đinh Ngọc Diệp.

Điểm danh phim Việt ra rạp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: VTV

Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang ra mắt trong Tết này với sự tham gia diễn xuất của: Trường Giang, Đoàn Minh Anh, Anh Tú Atus, Lê Khánh,… Phim lấy bối cảnh một khu chung cư cũ với căn nhà chỉ vỏn vẹn một phòng, khắc họa mối quan hệ “lệch pha” giữa người cha bảo thủ và cô con gái Gen Z đầy mơ ước. Khi những khác biệt thế hệ va chạm trong không gian chật chội, tình thân dần được thử thách và hàn gắn. Bộ phim mang đến một lát cắt gần gũi về gia đình Việt hiện đại, nơi yêu thương đôi khi bắt đầu từ sự thấu hiểu.

Báu vật trời cho do Lê Thanh Sơn (đạo diễn Em chưa 18) thực hiện, kịch bản xoay quanh Ngọc (Phương Anh Đào) - người mẹ đơn thân với quá khứ phức tạp. Cô có một con trai nhờ thụ tinh nhân tạo từ tinh trùng hiến tặng. Trong một chuyến du lịch đến vùng biển, Ngọc tình cờ gặp Hồng (Tuấn Trần) - chàng trai làng chài làm nghề hướng dẫn lặn, phát hiện anh là cha của con cô. Cuộc gặp gỡ đẩy cả hai vào loạt tình huống oái ăm, khi Hồng chịu áp lực lấy vợ, có con để kế nghiệp gia đình.

Còn Mùi phở của đạo diễn Minh Beta là câu chuyện về sự xung đột thế hệ và những va chạm giữa quan niệm cũ và lối sống hiện đại, xoay quanh món Phở - biểu tượng ẩm thực Việt. Đằng sau những mâu thuẫn và tranh cãi ấy, từng bí mật dần được hé lộ, mở ra hành trình tìm lại sự ấm áp của tình thân qua những tình tiết hài hước, dí dỏm và đầy duyên dáng.

Khán giả “nhí” Tết này cũng có thể ra rạp để xem các bộ phim hài hước, vui nhộn song vẫn chứa đựng nhiều bài học cuộc sống sâu sắc với 2 phim Thỏ gà du xuân đại náo địa đạo và Khủng long đón Tết. Thỏ gà du xuân đại náo địa đạo do Benjamin Mousquet chỉ đạo, xoay quanh truyền thuyết về một chú sóc đất marmot có năng lực xoay ngược thời gian. Khi nhận ra sinh vật huyền thoại này có thể là hy vọng cuối cùng để cứu lấy giống loài, Chickenhare - lai nửa gà, nửa thỏ - cùng những người bạn bước vào hành trình truy tìm sức mạnh cổ xưa, đối mặt kẻ thù đang rình rập.

Còn Khủng long đón Tết do Sam Wilson thực hiện, về nhóm động vật ở châu Phi vô tình lạc vào cánh cổng thời gian, bị đưa ngược về thời tiền sử. Để trở lại hiện tại, họ nhờ những chú khủng long giúp đỡ, cùng đối phó băng nhóm người ngoài hành tinh.