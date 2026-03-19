Hơn 70 triệu lượt vé bán ra, phim Việt chiếm 62% thị phần doanh thu phòng vé trong năm 2025

(GLO)- Gần 5.600 tỷ đồng doanh thu phòng vé cùng cú lội ngược dòng chiếm 62% thị phần là những con số làm nên kỳ tích của điện ảnh Việt Nam trong năm 2025.

Doanh thu phim Việt mỗi năm.

Mức doanh thu trung bình mỗi phim là 69 tỷ đồng, có 2 phim đạt trên 300 tỷ đồng, 9 phim đạt mức 100-300 tỷ đồng, 4 phim từ 50-100 tỷ đồng, 35 phim dưới 50 tỷ đồng.

Nếu so sánh với thời điểm trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát (năm 2019), quy mô doanh thu của toàn hệ thống rạp chiếu đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng lên tới 35%.

Phim Việt Nam đã chính thức vươn lên chiếm lĩnh tới 62% tổng doanh thu toàn thị trường. Từ vị thế của một "món ăn phụ", phim nội đã vươn lên trở thành đầu tàu, trực tiếp gánh vác và dẫn dắt đà tăng trưởng lợi nhuận cho toàn bộ các cụm rạp trên cả nước.

Đoàn viên, thanh niên xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: Phương Vi

Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận nhiều dự án có hiệu quả thương mại kém. Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt kỷ lục song tỷ lệ phim có doanh thu dưới 50 tỷ đồng chiếm tới 70%, cao hơn nhiều so với con số trung bình 50% của giai đoạn trước. Với mức doanh thu này, sau khi chia với đơn vị phát hành (thường theo tỷ lệ 50:50), nhiều dự án đứng trước nguy cơ khó bù đắp nổi chi phí sản xuất và tiếp thị.

CGV gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2011 sau thương vụ mua lại 80% Megastar. Đến cuối năm 2025, họ tiếp tục giữ vững vị trí số 1 cả nước với 44% thị phần tính theo doanh thu phòng vé. Chuỗi này vận hành 84 cụm rạp với 482 phòng chiếu. Ứng dụng bán vé của họ ghi nhận hơn 10 triệu khách hàng