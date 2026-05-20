Xã Ia Krêl tổ chức văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Tối 19-5, UBND xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai) tổ chức Chương trình văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) với chủ đề “Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người”.

Một tiết mục tại chương trình. Ảnh: Thanh Tịnh

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tham gia, cổ vũ. Với sự chuẩn bị chu đáo, tâm huyết của các cơ quan, đơn vị trường học, các thôn, làng cùng các hạt nhân văn nghệ quần chúng, đêm diễn đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước đổi mới.

Những lời ca, tiếng hát cùng các tiết mục được chuẩn bị công phu đã mang đến nhiều cảm xúc, để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả.

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho các đội có phần trình diễn xuất sắc. Ảnh: Thanh Tịnh

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức đã trao 1 giải, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích cho các đội có phần trình diễn xuất sắc.

Không chỉ là sân chơi văn hóa, văn nghệ ý nghĩa, chương trình còn là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, gắn kết cộng đồng và khát vọng vươn lên của nhân dân địa phương.

