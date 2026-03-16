Phim “One Battle After Another” giành giải Phim hay nhất Oscar 2026

(GLO)- Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, bộ phim “One Battle After Another” của đạo diễn Paul Thomas Anderson giành 6 tượng vàng danh giá, bao gồm Phim hay nhất.

Trước đó, tác phẩm cũng được vinh danh ở các hạng mục Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc (đều thuộc về Anderson), Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Sean Penn, Tuyển diễn viên xuất sắc cho Cassandra Kulukundis và Dựng phim xuất sắc cho Andy Jurgensen.

Bộ phim “One Battle After Another” giành được 6 tượng vàng danh giá tại Oscar 2026. Ảnh: Getty

Bộ phim “One Battle After Another” được xây dựng câu chuyện dựa trên nhiều truyện ngắn do đạo diễn Anderson tự viết, đồng thời lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Vineland của nhà văn Thomas Pynchon. Đạo diễn Anderson từng muốn chuyển thể cuốn sách này trong nhiều năm, nhưng ông lo rằng tình cảm quá lớn dành cho tác phẩm sẽ khiến quá trình sáng tạo bị bó hẹp.

Cuối cùng, đạo diễn quyết định viết lại hoàn toàn câu chuyện mới, chỉ giữ lại vài yếu tố cốt lõi đặc biệt là mối quan hệ cha con, vốn trở thành trục cảm xúc xuyên suốt bộ phim.

Bộ phim “One Battle After Another” có kinh phí khoảng 130 triệu USD dài gần 3 tiếng. Bộ phim quy tụ với nhiều gương mặt đáng chú ý như Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Alana Haim, Wood Harris, Teyana Taylor, Shayna McHayle và Chase Infiniti.

Chiến thắng này cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của đạo diễn Anderson. Trước đó, ông từng 11 lần được đề cử Oscar với các phim như Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, Inherent Vice, Phantom Thread và Licorice Pizza nhưng chưa từng chiến thắng.