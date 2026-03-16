Phim “One Battle After Another” giành giải Phim hay nhất Oscar 2026

H.M (theo TTXVN, VTCNews, Thanh Niên)

(GLO)- Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98, bộ phim “One Battle After Another” của đạo diễn Paul Thomas Anderson giành 6 tượng vàng danh giá, bao gồm Phim hay nhất.

Trước đó, tác phẩm cũng được vinh danh ở các hạng mục Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản chuyển thể xuất sắc (đều thuộc về Anderson), Nam diễn viên phụ xuất sắc cho Sean Penn, Tuyển diễn viên xuất sắc cho Cassandra Kulukundis và Dựng phim xuất sắc cho Andy Jurgensen.

Bộ phim “One Battle After Another” giành được 6 tượng vàng danh giá tại Oscar 2026. Ảnh: Getty

Bộ phim “One Battle After Another” được xây dựng câu chuyện dựa trên nhiều truyện ngắn do đạo diễn Anderson tự viết, đồng thời lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Vineland của nhà văn Thomas Pynchon. Đạo diễn Anderson từng muốn chuyển thể cuốn sách này trong nhiều năm, nhưng ông lo rằng tình cảm quá lớn dành cho tác phẩm sẽ khiến quá trình sáng tạo bị bó hẹp.

Cuối cùng, đạo diễn quyết định viết lại hoàn toàn câu chuyện mới, chỉ giữ lại vài yếu tố cốt lõi đặc biệt là mối quan hệ cha con, vốn trở thành trục cảm xúc xuyên suốt bộ phim.

Ảnh: Amazon.com

Bộ phim “One Battle After Another” có kinh phí khoảng 130 triệu USD dài gần 3 tiếng. Bộ phim quy tụ với nhiều gương mặt đáng chú ý như Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Alana Haim, Wood Harris, Teyana Taylor, Shayna McHayle và Chase Infiniti.

Chiến thắng này cũng đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của đạo diễn Anderson. Trước đó, ông từng 11 lần được đề cử Oscar với các phim như Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, Inherent Vice, Phantom Thread và Licorice Pizza nhưng chưa từng chiến thắng.

Ngoài ra, tại lễ trao giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Jessie Buckley của phim "Hamnet". Với màn hóa thân xuất sắc thành hai anh em sinh đôi trong phim "Sinners" đã đưa Michael B. Jordan thắng Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Ca khúc "Golden" của EJAE, IDO, Teddy Park, Mark Sonnenblick và 24 được gọi tên ở hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất của bộ phim "Kpop Demon Hunters". Bộ phim "Sentimental Value" (Na Uy) của đạo diễn Joachim Trier chiến thắng ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất...

Âm nhạc - Điện ảnh

(GLO)- Xuân về trên quê hương "đất Võ, trời Văn", câu chuyện về 3 người con quê gốc Bình Định: Phan Phúc, Võ Đức và Đỗ Khôi (hiện đang sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khi cùng nhau thực hiện bộ phim dã sử Tây Sơn thất hổ tướng.

See The Light khép lại, một ca khúc bỗng nổi lên. Không phải những hit cũ của Mỹ Tâm gây sốt trở lại mà là bài hát mới tinh do Mỹ Tâm viết, Chuyện để dành. Nữ ca sĩ hào hứng khoe trên mạng xã hội: "Thật vui khi ca khúc nhận được sự đồng cảm của rất nhiều khán giả".

