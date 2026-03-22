Phim kinh dị Việt lần đầu tổ chức showcase tại thị trường quốc tế

H.M (theo SGGPO, Dân việt)

(GLO)- Trong khuôn khổ Hong Kong Filmart lần thứ 30 tại Hồng Kông (Trung Quốc) phim kinh dị "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" trở thành phim Việt đầu tiên tổ chức showcase ở nước ngoài.

Theo đó, với sự tham gia của đạo diễn Đỗ Quốc Trung, nhà sản xuất Trang Đoàn cùng các diễn viên Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc và Đoàn Minh Anh. Sự kiện thu hút khoảng 200 khách mời gồm các nhà sản xuất, đơn vị mua bán bản quyền điện ảnh quốc tế và đại diện các cụm rạp trong khu vực từ Indonesia, Malaysia và Hồng Kông (Trung Quốc).

Ê-kíp đoàn phim "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" tại sự kiện showcase ở Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: Internet

Phí phông là loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian của đồng bào miền núi. Phim xoay quanh Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) hai pháp sư tập sự lên núi cứu người mẹ đang bị lời nguyền phí phông đe dọa.

Trong khi đó, tại một bản làng sâu trong núi, hàng loạt cái chết bí ẩn xảy ra, khiến nghi ngờ đổ dồn về hai mẹ con Mon (Diệp Bảo Ngọc) và Lua (Nina Nutthacha Padovan), những người mang đặc tính giống với Phí phông. Tuy nhiên, phía sau những hiện tượng kỳ lạ là nhiều bí mật chưa được hé lộ, đẩy các nhân vật vào hành trình truy tìm sự thật trong bối cảnh rừng thiêng đầy nguy hiểm.

Bộ phim "Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng" thu hút các nhà phát hành quốc tế đó là sự kết hợp giữa chất liệu truyền thuyết dân gian đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và quy mô sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngay từ đầu, ê-kíp đã định hướng xây dựng một bộ phim kinh dị Việt có khả năng vươn ra toàn cầu, cả về câu chuyện lẫn chất lượng sản xuất.

Tại Việt Nam, phim sẽ có các suất chiếu sớm từ 18 giờ ngày 16-4, trong các ngày từ 17 đến 19-4 và dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 24-4. Ở thị trường quốc tế, phim được ấn định lịch dự kiến ra rạp tại Indonesia, Malaysia, Brunei, Hồng Kông (Trung Quốc) trong tháng 5-2026 và tại Bắc Mỹ trong năm 2026.

Đêm nhạc "Ngân vang khát vọng đại ngàn" thu hơn 300 triệu đồng để làm thiện nguyện

(GLO)- Tối 1-3, tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) diễn ra đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn”. Ban tổ chức đêm nhạc đã thu được hơn 300 triệu đồng từ bán vé để thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số địa phương khác.

MV "Trộm vía" của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem của các nội dung liên quan đến MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đã đạt 1 tỷ, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC).

Kể chuyện Tây Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh

(GLO)- Xuân về trên quê hương “đất Võ, trời Văn”, câu chuyện về 3 người con quê gốc Bình Định: Phan Phúc, Võ Đức và Đỗ Khôi (hiện đang sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khi cùng nhau thực hiện bộ phim dã sử Tây Sơn thất hổ tướng.

Những ca khúc gây sốt mùa concert

See The Light khép lại, một ca khúc bỗng nổi lên. Không phải những hit cũ của Mỹ Tâm gây sốt trở lại mà là bài hát mới tinh do Mỹ Tâm viết, Chuyện để dành. Nữ ca sĩ hào hứng khoe trên mạng xã hội: “Thật vui khi ca khúc nhận được sự đồng cảm của rất nhiều khán giả”.

