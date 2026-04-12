Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giải trí

Âm nhạc - Điện ảnh

Âm nhạc - Điện ảnh Thế giới nghệ sĩ Thời trang

Bộ phim ăn khách nhất Hàn Quốc “Dưới bóng điện hạ” ra mắt rạp Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Theo TTO, TNO, Laodong)

(GLO)- Mới đây, bộ phim điện ảnh Hàn Quốc “Dưới bóng điện hạ” (The King’s Warden) chính thức khởi chiếu tại các rạp Việt Nam đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của khán giả.

Theo đó, bộ phim "Dưới bóng điện hạ" ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2026, phim cán mốc 16 triệu lượt xem, trở thành phim điện ảnh top 1 doanh thu mọi thời đại tại Hàn Quốc, vượt qua phim "Nghề siêu khó" (2019) sau nhiều năm dẫn đầu.

Thành tích này giúp bộ phim trở thành một trong những hiện tượng phòng vé đáng chú ý của điện ảnh Hàn trong năm 2026. Khi phát hành tại một số thị trường quốc tế như Anh, Úc hay New Zealand.

Phim “Dưới bóng điện hạ” trở thành phim điện ảnh top 1 doanh thu mọi thời đại tại Hàn Quốc. Ảnh: IMDb/TTO

Theo ghi nhận từ các hệ thống rạp Việt Nam, tính đến chiều ngày 11-4, phim đạt doanh thu khoảng 2,5 tỷ đồng chỉ sau ngày đầu công chiếu. Tác phẩm hiện đang là một trong những phim Hàn Quốc có màn mở đầu ấn tượng tại thị trường Việt trong năm 2026.

Phim "Dưới bóng điện hạ" khai thác giai đoạn lưu đày của vua Danjong nhưng không đi sâu vào chính trị mà tập trung vào số phận con người giữa biến động lịch sử.

Trung tâm câu chuyện là mối quan hệ giữa Yi Hong-wi (Park Ji-hoon) và trưởng làng Eom Heung-do (Yoo Hai-jin), 2 con người thuộc 2 tầng lớp khác nhau nhưng dần gắn kết bởi lòng tin, sự cảm thông và tình người.

Với diễn xuất được đánh giá cao của Yoo Hai-jin và Park Ji-hoon, cùng câu chuyện giàu cảm xúc, phim "Dưới bóng điện hạ" được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức nóng tại phòng vé Việt trong những ngày tới.

Đánh giá bài viết

Những bộ phim 'dạt một bên' phòng vé Việt 2026

Những bộ phim 'dạt một bên' phòng vé Việt 2026

Trong bức tranh phòng vé Việt những tháng đầu năm 2026, bên cạnh các phim có "cú nổ" trăm tỉ thì vẫn có những bộ phim nhạt nhòa với doanh thu bết bát như Bố già trở lại, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác, Huyền tình Dạ Trạch hay Bus: Chuyến xe một chiều.

Có thể bạn quan tâm

MV "Trộm vía" của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

Âm nhạc - Điện ảnh

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem của các nội dung liên quan đến MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đã đạt 1 tỷ, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC).

