Đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” thu hơn 300 triệu đồng để làm thiện nguyện

(GLO)- Tối 1-3, tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) diễn ra đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn”. Ban tổ chức đêm nhạc đã thu được hơn 300 triệu đồng từ bán vé để thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số địa phương khác.

Ca sĩ Siu Black biểu diễn tại đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn”. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình do dự án Hành Trình Việt Nam tổ chức, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần Vietourist Holdings (TP. Hồ Chí Minh) và Quỹ Từ thiện Vì Cộng Đồng (Hà Nội).

Đêm nhạc được xây dựng theo ba phần: “Khởi nguồn đại ngàn”, “Hành trình thanh xuân” và “Ngọn lửa khát vọng”, tái hiện không gian âm nhạc đậm chất Tây Nguyên, kết hợp giữa âm hưởng cồng chiêng truyền thống với các tiết mục hiện đại. Sân khấu được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng cồng chiêng và mặt trời, tạo điểm nhấn thị giác cho chương trình.

Tiết mục song ca “Còn gì đẹp hơn” do ca sĩ Bùi Công Nam và Nguyễn Hùng trình bày nhận được sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Ảnh: Ngọc Duy

Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ như Siu Black, Bùi Công Nam, Nguyễn Hùng cùng ban nhạc MAYDAYs, cặp đôi du ca Hoàng Trang - Nguyễn Đông, Mơ Ly, The Breakline Band, nghệ sĩ sáo Minh Trang và đội văn nghệ Khoa Văn hóa Nghệ thuật (Trường Cao đẳng Gia Lai). Các tiết mục đều nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ số tiền hơn 300 triệu đồng thu được từ bán vé được chuyển vào Quỹ Từ thiện Vì Cộng Đồng (Hà Nội) để triển khai các hoạt động xây dựng cầu dân sinh, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại Gia Lai và một số địa phương khác.

Khán giả chăm chú theo dõi và cổ vũ các tiết mục tại đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn”. Ảnh: Ngọc Duy

Hành Trình Việt Nam là dự án phi lợi nhuận gồm chuỗi sự kiện văn hóa – nghệ thuật được tổ chức tại 34 tỉnh, thành trên cả nước. Dự án do Công ty Cổ phần Vietourist Holdings (TP. Hồ Chí Minh) tài trợ và tổ chức, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa địa phương và kết nối cộng đồng. Lấy cảm hứng từ phong trào Du ca, chương trình hướng đến việc đưa âm nhạc cùng các giá trị văn hóa đến gần hơn với người dân trên khắp mọi miền đất nước.

Đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” không chỉ mang đến không gian thưởng thức nghệ thuật cho đông đảo người dân và du khách mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay vì cộng đồng, góp thêm nguồn lực cho các hoạt động thiện nguyện tại địa phương.