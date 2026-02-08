WeChoice Awards 2025: “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”

Mỗi đề cử gặp nhau ở điểm chung: Lan tỏa năng lượng tích cực và khơi dậy niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của xã hội Việt Nam hôm nay.
WeChoice Awards 2025 mang thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”. Trước thềm lễ trao giải, Ban tổ chức đã công bố 21 đề cử hạng mục Nhân vật Truyền cảm hứng, được xem như 21 mảnh ghép tiêu biểu phản chiếu một Việt Nam kiên cường, nhân văn và không ngừng vươn lên trong bối cảnh nhiều thử thách.
Ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, 10 nhân vật được vinh danh, gồm: Chị Vàng Thị Thông (bản Liền, Bắc Hà, Lào Cai); cầu thủ Đình Bắc - Đội tuyển U23 Việt Nam; Ca sĩ Đức Phúc; Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; ca sĩ Phương Mỹ Chi; Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn; huấn luyện viên Mai Đức Chung; ê-kíp thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ; Ngô Phong (Phong Punk); đội tuyển nữ Liên quân Mobile Việt Nam.
Đặc biệt Danh hiệu Đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định lựa chọn đã được trao tặng cho 5 nhân vật, gồm: Ê-kíp thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ; cô giáo Đinh Thị Kim Phấn; Đoàn làm phim Mưa Đỏ; Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy và huấn luyện viên Mai Đức Chung.
Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" của Báo Nhân Dân đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng Dự án "Vì Việt Nam tôi".
Ở hạng mục giải trí, giải thưởng Phim điện ảnh của năm được trao cho phim "Mưa đỏ" do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn và nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sau khi công chiếu vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, "Mưa đỏ" trở thành hiện tượng phòng vé, vượt mốc hơn 700 tỷ đồng, là phim nội địa có doanh thu cao nhất mọi thời đại; diễn viên Steven Nguyễn tham gia phim được trao giải thưởng Diễn viên được yêu thích nhất.
Giải thưởng Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất được trao cho nghệ sĩ Soobin.
Giải thưởng Show giải trí của năm được trao cho show "Tân binh toàn năng". Là chương trình tìm kiếm và đào tạo thế hệ idol trẻ mới của Việt Nam, theo mô hình huấn luyện toàn diện và dài hạn, không chỉ là gameshow giải trí. Cách làm nghiêm túc, thử thách khắt khe nhưng thuyết phục giúp chương trình nhanh chóng tạo sức hút truyền thông, nâng tầm các gương mặt trẻ và phản ánh xu hướng mới của show giải trí Việt: ưu tiên chiều sâu, giá trị bền vững thay vì chiêu trò ngắn hạn.
Bài hát "Mục hạ vô nhân" - Soobin, BinZ, Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tú được vinh dự đạt giải thưởng Bài hát của năm.
Các hạng mục giải thưởng khác
Giải thưởng Young Face: Thượng úy Lê Hoàng Hiệp
Giải thưởng Young Projects: Vũ trụ Hồng Thơ
Giải thưởng Rising Artist: CongB
Dự án “Vì Việt Nam tôi” vinh danh 3 đề cử: Chiến dịch Không một mình; Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" của Báo Nhân Dân; Chiến dịch Tự hào Việt Nam
Dự án CSR Truyền cảm hứng vinh danh 5 dự án, gồm: Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn; Gia đình Haha; Mái ấm gia đình Việt; Viet Nam Love; Dự án chạy bộ vì cộng đồng UpRace.
Giải thưởng "Vươn mình ra biển lớn" vinh danh 15 đề cử là 15 doanh nghiệp.