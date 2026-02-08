WeChoice Awards 2025: “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”

(GLO)- Tại đêm gala trao giải thưởng tối 7-2, Ban tổ chức WeChoice Awards 2025 đã vinh danh, trao nhiều hạng mục giải thưởng cho hàng loạt các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho xã hội trong năm 2025.

Mỗi đề cử gặp nhau ở điểm chung: Lan tỏa năng lượng tích cực và khơi dậy niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của xã hội Việt Nam hôm nay.

WeChoice Awards 2025 mang thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”. Trước thềm lễ trao giải, Ban tổ chức đã công bố 21 đề cử hạng mục Nhân vật Truyền cảm hứng, được xem như 21 mảnh ghép tiêu biểu phản chiếu một Việt Nam kiên cường, nhân văn và không ngừng vươn lên trong bối cảnh nhiều thử thách.

Ê kíp phim Mưa đỏ cùng nhận giải Phim điện ảnh của năm tại WeChoice Awards 2025. Ảnh: BTC

Ở hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng, 10 nhân vật được vinh danh, gồm: Chị Vàng Thị Thông (bản Liền, Bắc Hà, Lào Cai); cầu thủ Đình Bắc - Đội tuyển U23 Việt Nam; Ca sĩ Đức Phúc; Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung; ca sĩ Phương Mỹ Chi; Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn; huấn luyện viên Mai Đức Chung; ê-kíp thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ; Ngô Phong (Phong Punk); đội tuyển nữ Liên quân Mobile Việt Nam.

Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn phát biểu trên sân khấu. Ảnh: BTC

Đặc biệt Danh hiệu Đại sứ truyền cảm hứng do Hội đồng thẩm định lựa chọn đã được trao tặng cho 5 nhân vật, gồm: Ê-kíp thông tim can thiệp bào thai của Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ; cô giáo Đinh Thị Kim Phấn; Đoàn làm phim Mưa Đỏ; Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy và huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" của Báo Nhân Dân đã được vinh danh ở hạng mục giải thưởng Dự án "Vì Việt Nam tôi".

Các đại diện lên nhận giải ở hạng mục dự án Vì Việt Nam tôi. Ảnh: BTC

Ở hạng mục giải trí, giải thưởng Phim điện ảnh của năm được trao cho phim "Mưa đỏ" do Đặng Thái Huyền làm đạo diễn và nhà văn Chu Lai viết kịch bản, lấy cảm hứng từ sự kiện lịch sử 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972. Sau khi công chiếu vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam, "Mưa đỏ" trở thành hiện tượng phòng vé, vượt mốc hơn 700 tỷ đồng, là phim nội địa có doanh thu cao nhất mọi thời đại; diễn viên Steven Nguyễn tham gia phim được trao giải thưởng Diễn viên được yêu thích nhất.

Giải thưởng Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất được trao cho nghệ sĩ Soobin.

Soobin thắng giải Ca sĩ/Rapper được yêu thích nhất và giải Bài hát của năm cho Mục hạ vô nhân. Ảnh: BTC

Giải thưởng Show giải trí của năm được trao cho show "Tân binh toàn năng". Là chương trình tìm kiếm và đào tạo thế hệ idol trẻ mới của Việt Nam, theo mô hình huấn luyện toàn diện và dài hạn, không chỉ là gameshow giải trí. Cách làm nghiêm túc, thử thách khắt khe nhưng thuyết phục giúp chương trình nhanh chóng tạo sức hút truyền thông, nâng tầm các gương mặt trẻ và phản ánh xu hướng mới của show giải trí Việt: ưu tiên chiều sâu, giá trị bền vững thay vì chiêu trò ngắn hạn.

Bài hát "Mục hạ vô nhân" - Soobin, BinZ, Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tú được vinh dự đạt giải thưởng Bài hát của năm.