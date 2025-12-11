Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giải trí

Âm nhạc - Điện ảnh Thế giới nghệ sĩ Thời trang

Chiếu phim “Mưa đỏ” miễn phí cho người dân xã Ia Sao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong 2 ngày (9 và 10-12), UBND xã Ia Sao phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ” miễn phí cho người dân các thôn, buôn trên địa bàn xã.

gen-h-z7313469097047-4d74fa44a0384efa665cc76eb3336180.jpg
Đông đảo cán bộ, học sinh và người dân xã Ia Sao xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: Vũ Chi

Thời gian trình chiếu từ 19 giờ đến 22 giờ. Trong đó, tối 9-12, phim được chiếu miễn phí tại hội trường UBND xã; tối 10-12, chiếu tại hội trường Đảng ủy xã.

Chương trình nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời là hoạt động văn hóa cộng đồng thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn xã.

“Mưa đỏ” là phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (năm 1972) của quân và dân ta. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng.

Mới đây, “Mưa đỏ” được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố nằm trong danh sách 86 bộ phim đủ điều kiện tham gia tranh tài ở hạng mục phim quốc tế hay nhất tại giải Oscar 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bi Rain gây bùng nổ ở TPHCM

Bi Rain gây bùng nổ ở TPHCM

Thế giới nghệ sĩ

Việc Bi Rain và Hieuthuhai vén áo trên sân khấu gây bùng nổ đêm nhạc Waterbomb TPHCM tối 15/11. Khoảnh khắc hai nghệ sĩ khoe thân hình săn chắc được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội lúc nửa đêm.

Dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ trên thảm đỏ sự kiện. Ảnh: ĐPCC

Hai phim Việt cùng ra mắt, khuấy động không khí điện ảnh cuối tháng 10

Âm nhạc - Điện ảnh

Tối 28-10, hai bộ phim Việt Phá đám: Sinh nhật mẹ và Bịt mắt bắt nai cùng tổ chức buổi ra mắt tại TPHCM, thu hút đông đảo nghệ sĩ và khán giả. Đáng chú ý, cả hai phim cùng lựa chọn ngày 31-10 chính thức khởi chiếu toàn quốc, hứa hẹn tạo nên một "cuộc đua" thú vị trên màn ảnh Việt dịp cuối tháng 10.

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Âm nhạc - Điện ảnh

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

null