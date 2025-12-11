Chiếu phim “Mưa đỏ” miễn phí cho người dân xã Ia Sao

(GLO)- Trong 2 ngày (9 và 10-12), UBND xã Ia Sao phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức chiếu phim “Mưa đỏ” miễn phí cho người dân các thôn, buôn trên địa bàn xã.

Đông đảo cán bộ, học sinh và người dân xã Ia Sao xem phim "Mưa đỏ". Ảnh: Vũ Chi

Thời gian trình chiếu từ 19 giờ đến 22 giờ. Trong đó, tối 9-12, phim được chiếu miễn phí tại hội trường UBND xã; tối 10-12, chiếu tại hội trường Đảng ủy xã.

Chương trình nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc trong các tầng lớp nhân dân; đồng thời là hoạt động văn hóa cộng đồng thiết thực, ý nghĩa trên địa bàn xã.

“Mưa đỏ” là phim điện ảnh được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Chu Lai, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (năm 1972) của quân và dân ta. Ngay sau khi ra mắt, bộ phim đã tạo nên hiện tượng phòng vé với doanh thu kỷ lục 714 tỷ đồng.

Mới đây, “Mưa đỏ” được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố nằm trong danh sách 86 bộ phim đủ điều kiện tham gia tranh tài ở hạng mục phim quốc tế hay nhất tại giải Oscar 2026.