Người đẹp Nguyễn Thị Tâm đăng quang Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa năm 2025

(GLO)- Tối 12-12, Vòng chung kết Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa đã chính thức diễn ra tại đường Anh Hùng Núp (phường Pleiku) với sự tham gia của 15 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi.

Tại vòng chung kết, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn trong trang phục áo dài thổ cẩm, trang phục công sở, đầm dạ hội.

Qua các phần trình diễn cùng với kết quả chấm điểm của các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi, Ban Giám khảo đã chọn ra 6 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng thi ứng xử.

Người đẹp Nguyễn Thị Tâm đến từ Bình Dương đoạt ngôi Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa năm 2025. Ảnh: BTC

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao các danh hiệu danh giá tại cuộc thi cho những thí sinh có phần thể hiện ấn tượng. Theo đó, người đẹp Nguyễn Thị Tâm đến từ Bình Dương được vinh danh ở ngôi vị cao nhất, Hoa hậu Doanh nhân Liên lục địa năm 2025. Người đẹp Chu Thị Nguyên đến từ Gia Lai đạt Á hậu 1.

Các thí sinh Phạm Thị Hòa và Trần Thị Tú Uyên đồng danh hiệu Á hậu 2. Á hậu 3 thuộc về thí sinh Hồ Thị Kim Anh. Thí sinh Trần Thị Hoài Thu đạt danh hiệu Hoa hậu trí tuệ.

Ban Tổ chức cũng trao 7 giải phụ tại cuộc thi gồm: Người đẹp bản lĩnh, Người đẹp thân thiện, Người đẹp truyền cảm hứng, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp duyên dáng, Người đẹp trí tuệ, Người đẹp có nụ cười đẹp.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao bảng tượng trưng số tiền 30 triệu đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm chung tay hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ.

Cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Liên Lục Địa 2025 do Công ty VinaArt tổ chức, chính thức khởi động vào đầu tháng 11-2025. Đây là cơ hội để các nữ doanh nhân khẳng định bản lĩnh, sắc đẹp và trí tuệ, tôn vinh vẻ đẹp của sự tự tin, khát khao chinh phục thử thách, vượt qua giới hạn của bản thân, hướng đến một phiên bản mới tốt hơn của người phụ nữ trong đời sống hiện đại.