Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ

(GLO)- Sáng 30-11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 170 bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 và đợt ngập sâu kéo dài; tổng giá trị quà tặng gần 150 triệu đồng.

Đại diện Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm và trao 100 suất quà (tổng trị giá 90 triệu đồng) hỗ trợ người dân thôn Hưng Nghĩa (xã Tuy Phước).

Kinh phí hỗ trợ được đóng góp bởi hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm: Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Hiệp hội Nữ doanh nhân TP. Hà Nội, Hội Nữ doanh nhân các tỉnh Hòa Bình, Đồng Tháp và Đồng Nai.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tặng quà cho người dân thôn Hưng Nghĩa, xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Được biết, từ ngày 21-11 đến nay, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho người dân, người lao động và bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại các địa phương: xã Tuy Phước, xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam.