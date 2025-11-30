Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho người dân bị thiệt hại do bão lũ

THẢO KHUY
(GLO)- Sáng 30-11, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà cho 170 bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 và đợt ngập sâu kéo dài; tổng giá trị quà tặng gần 150 triệu đồng.

hoi-nu-doanh-nhan-tang-qua-cho-benh-nhan-benh-vien-tam-than-quy-nhon.jpg
Đại diện Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tặng quà cho bệnh nhân Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm và trao 100 suất quà (tổng trị giá 90 triệu đồng) hỗ trợ người dân thôn Hưng Nghĩa (xã Tuy Phước).

Kinh phí hỗ trợ được đóng góp bởi hội viên Hội Nữ doanh nhân tỉnh cùng sự chung tay của các nhà hảo tâm: Công ty Kiểm toán Deloitte Việt Nam, Hiệp hội Nữ doanh nhân TP. Hà Nội, Hội Nữ doanh nhân các tỉnh Hòa Bình, Đồng Tháp và Đồng Nai.

hoi-nu-doanh-nhan-tang-qua-cho-nguoi-dan-tuy-phuoc-bi-anh-huong-thien-tai.jpg
Hội Nữ doanh nhân tỉnh Gia Lai tặng quà cho người dân thôn Hưng Nghĩa, xã Tuy Phước. Ảnh: ĐVCC

Được biết, từ ngày 21-11 đến nay, Hội Nữ doanh nhân tỉnh đã hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng cho người dân, người lao động và bệnh nhân bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai tại các địa phương: xã Tuy Phước, xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam.

(GLO)- Chiều 26-11, tại phường Hoài Nhơn Đông, BHXH tỉnh Gia Lai và BHXH cơ sở Hoài Nhơn tổ chức trao tặng 1.000 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT tại các xã, phường: Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông, Vạn Đức, Hoài Ân, Kim Sơn và Ân Hảo.

Nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất của phía Đông tỉnh.

Nhiều nhà xe hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí về vùng lũ Gia Lai

Từ thiện

(GLO)- Hưởng ứng chủ trương của Trung ương về khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung bộ theo Thông báo số 99/TB-TW ngày 21-11-2025, nhiều doanh nghiệp vận tải đã đồng lòng, chung tay hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí đến các địa phương chịu thiệt hại nặng nề ở phía Đông tỉnh Gia Lai.

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vận động gần 39 tấn hàng hóa hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Từ thiện

(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay hỗ trợ nhân dân chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai tích cực triển khai công tác vận động quyên góp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Từ thiện

(GLO)- Trong một ki ốt nhỏ giữa chợ thôn 9 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), bà Nguyễn Thị Xuân Hương (SN 1954) mắc bệnh suy tim nặng, đang từng ngày gắng gượng nuôi con gái bị bệnh tâm thần và hai cháu ngoại đang tuổi đi học.

Xã hội

(GLO)- Những ngày qua, tinh thần đoàn kết và sẻ chia của người dân Gia Lai tiếp tục lan tỏa qua nhiều nghĩa cử hướng về đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ. Trong đó, câu chuyện về cụ bà Rah Lan H’Yếk (79 tuổi, thôn 8, xã Chư Sê) đã để lại xúc động sâu sắc đối với cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Hội LHPN tỉnh trao tặng kinh phí cứu trợ hội viên phụ nữ bị thiệt hại trong cơn bão số 13

Từ thiện

(GLO)- Chiều 17-11, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai cùng Nghệ sĩ Nhân dân Lệ Thủy và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong nước đã tổ chức chương trình trao tặng kinh phí cứu trợ cho các gia đình hội viên phụ nữ có nhà bị sập và tốc mái trong cơn bão số 13 trên địa bàn tỉnh.

