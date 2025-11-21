Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung trao 600 phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ

(GLO)- Chiều 20-11, tại Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung phối hợp với Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai (GAWEE) và Quỹ ODF (Quỹ Niềm tin vàng của PNJ) tổ chức chương trình “Siêu thị mini 0 đồng”, hỗ trợ khẩn cấp người dân và người lao động bị ảnh hưởng bởi mưa bão và ngập lụt kéo dài.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 600 phần quà gồm các mặt hàng thiết yếu với tổng trị giá 300 triệu đồng. Người dân được tự chọn các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của gia đình, giúp việc hỗ trợ trở nên chủ động, thiết thực và đảm bảo tính nhân văn.

Đại diện Chi nhánh Công ty PNJ Miền Trung, Hội Nữ Doanh nhân Gia Lai thăm hỏi, tặng quà cho người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Ảnh: ĐVCC

Theo đại diện PNJ Miền Trung, “Siêu thị mini 0 đồng” là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình lan tỏa yêu thương của doanh nghiệp, hướng đến cộng đồng, nhất là trong bối cảnh thiên tai liên tiếp gây thiệt hại cho người dân. PNJ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, các tổ chức xã hội và doanh nghiệp địa phương để hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn.