Danh sách 21 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của Wechoice Awards 2025 - “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”

WeChoice Awards 2025 đã chính thức trở lại với thông điệp “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”. Đây là hành trình tiếp nối giá trị ngàn đời, nơi mỗi cá nhân góp bản sắc của mình vào dòng chảy phát triển chung của dân tộc.

Năm 2025, trước những bài kiểm tra khắc nghiệt của thiên tai, người Việt phản xạ bằng bản năng thuần khiết nhất: tìm và giữ nhau lại. Đó là những bàn tay nắm chặt giữa cơn bão dữ, là những chuyến xe cứu hộ lặng lẽ xuyên đêm, hay một nhà khoa học kiên trì ngày đêm livestream báo bão. Thậm chí, một chiếc drone nông nghiệp cũng trở thành cầu nối của sự sống.

Câu chuyện Việt Nam còn rực rỡ trong sự thăng hoa của tri thức và văn hóa. Từ kỳ tích y khoa cứu sống những bào thai đến dấu ấn trí tuệ Việt vươn tầm thế giới; từ nghệ sĩ trẻ mang bản sắc dân tộc ra toàn cầu đến một người phụ nữ vẫn kiên trì kể câu chuyện nơi bản xa. 21 đề cử là 21 câu chuyện viết tiếp những chương mới cho Việt Nam hôm nay.

Danh sách 21 đề cử Hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025 như sau:

1. Chị Vàng Thị Thông: Giữa núi rừng Bản Liền, Vàng Thị Thông không chỉ là một phụ nữ Tày đảm đang mà còn là người kể câu chuyện quê hương bằng "ngôn ngữ" đầy sức sống của thời đại mới.

Không cần đến sự hào nhoáng hay những chuyến bay xa xôi, chị làm nên hạnh phúc từ nếp nhà sàn, vườn rau và bản sắc văn hóa dân tộc qua mô hình du lịch cộng đồng. Với nụ cười rạng rỡ từ khi sương trên bản còn chưa tan đến khi ánh bếp lửa bập bùng, chị chứng minh rằng: Hạnh phúc không phải một phép cộng của vật chất, mà là phép tính trừ cho những ưu phiền để sống trọn vẹn với thiên nhiên và lòng tử tế.

2. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc: Từ cậu bé "Bắc còi" 1m50 từng bị từ chối, Nguyễn Đình Bắc đã bứt phá rực rỡ để trở thành biểu tượng cho “gen bản lĩnh” của bóng đá Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2004 ghi dấu ấn đậm nét với chức vô địch U23 Đông Nam Á, Huy chương Vàng SEA Games và những khoảnh khắc bùng nổ tại đấu trường U23 châu Á.

Không chỉ sở hữu những “siêu phẩm” trên sân bóng châu lục, hành trình của Bắc còn là câu chuyện về sự trưởng thành sau vấp ngã: dám nhìn thẳng vào sai lầm để đứng dậy mạnh mẽ hơn. Với sự bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định và sự mộc mạc vẹn nguyên của đứa con xứ Nghệ, Đình Bắc đang cùng đồng đội viết tiếp khát vọng World Cup, đưa bóng đá Việt Nam phá vỡ những giới hạn để vươn tầm thế giới.

3. Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Ấn tượng từ lâu với hình ảnh "Chị Bảy" mộc mạc, Phương Mỹ Chi ở tuổi 22 đã vươn mình trở thành nữ nghệ sĩ bản lĩnh, mang đậm hơi thở đương đại. Với hành trình "Vũ Trụ Cò Bay", cô không chỉ đào sâu vào kho tàng dân gian Nam Bộ mà còn khéo léo tái cấu trúc để văn hóa Việt hiện diện kiêu hãnh trong không gian âm nhạc toàn cầu qua các sân chơi như Sing! Asia.

Thành công của cô gái không đến từ sự lột xác đột ngột, mà là kết quả của sự kiên định, nội lực vững vàng và tư duy làm nghề tử tế. Giờ đây, cô gái nhỏ bé ấy đang dùng chính bản sắc dân tộc để viết nên câu chuyện khác biệt, đưa hồn Việt bay xa ra ngoài biên giới.

4. Ca sĩ Đức Phúc: Một thập kỷ đi từ Quán quân The Voice 2015 đến ngôi vương Intervision 2025 tại Nga, Đức Phúc đã chứng minh bản lĩnh của một nghệ sĩ bền bỉ, không ngừng nâng chuẩn bản thân. Anh không chọn cách kể lể khó khăn để nhận về lòng trắc ẩn, mà đối diện với áp lực bằng kỷ luật thép: "Có khóc thì cũng phải vừa khóc vừa làm". Từ cuộc lột xác ngoại hình đau đớn đến sân khấu quốc tế khắc nghiệt, Phúc tỏa sáng bằng giọng hát chân thành và tư duy lý trí, biến mọi "thương tích" thành sức mạnh niềm tin để kiêu hãnh đưa âm nhạc Việt vươn tầm thế giới.

5. Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Gần 30 năm tận tụy, HLV Mai Đức Chung đã trở thành "người cha" vĩ đại, dìu dắt bóng đá nữ Việt Nam từ những bãi sân bùn lầy đến đấu trường World Cup kiêu hãnh. Ở tuổi 75, mái tóc bạc trắng của ông vẫn lặng lẽ đứng bên đường biên như một điểm tựa tinh thần vững chãi. Với triết lý bao dung: "Thắng thì các con nhận, thua thì bác chịu", ông nhận lấy mọi áp lực để các học trò tự tin tỏa sáng. Di sản ông để lại không chỉ là những tấm Huy chương Vàng, mà là sự tử tế và bản lĩnh kiên cường, viết nên một huyền thoại sống động cho thể thao nước nhà.

6. Đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116: Giữa mênh mông nước dữ, Đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116 chọn ở lại khi tất cả đã rời đi. Những buổi livestream không lời, chỉ có tiếng sóng và hơi thở gấp, là sợi dây hy vọng cuối cùng nối liền người ở lại với những linh hồn dưới đáy sông lạnh lẽo. Không thù lao, không danh hiệu, họ lặng lẽ rà từng mét nước để đưa những người con xa lạ về với gia đình. Đó là một hành trình của lòng trắc ẩn, nơi mỗi thi thể được tìm thấy là một lời hứa được vẹn tròn, để nỗi đau không còn phải chịu thêm sự cô độc.

7. Ekip thông tim can thiệp bào thai - Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ: Trong suốt 2 năm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã dệt nên kỳ tích với 13 ca thông tim bào thai xuyên tử cung thành công. Đối diện với những trái tim chỉ bé bằng "quả dâu tây" và dị tật hiểm nghèo, ê-kíp bác sĩ đã can đảm xuyên qua tử cung để mở ra cánh cửa sống cho những sinh linh chưa kịp chào đời. Đây không chỉ là đỉnh cao của y học bào thai hiện đại mà còn là quả ngọt từ hành trình 16 năm bền bỉ chuẩn bị, được thắp sáng bởi niềm tin tuyệt đối của những người mẹ và bản lĩnh phi thường của những "người hùng áo trắng" Việt Nam.

8. Ekip phim “Mưa đỏ”: Hành trình 81 ngày đêm của đoàn làm phim Mưa Đỏ không chỉ là quay phim, mà là một "chiến dịch" nghệ thuật đầy kiêu hãnh và tận hiến. Giữa mùa mưa Quảng Trị lạnh buốt, mỗi cảnh quay vượt sông Thạch Hãn hay giáp lá cà tại Thành cổ đều được thực hiện như một nhiệm vụ thiêng liêng, là "nén tâm nhang" thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ. Bằng góc nhìn đương đại giàu nhân văn, bộ phim đã biến lịch sử thành hiện tượng văn hóa rực rỡ năm 2025, minh chứng rằng tình yêu Tổ quốc và những giá trị tử tế sẽ luôn chạm đến trái tim mọi thế hệ khán giả.

9. Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn: 16 năm qua, cô giáo Đinh Thị Kim Phấn đã biến lớp học "Hoa hướng dương" tại bệnh viện Ung bướu thành ốc đảo bình yên cho những bệnh nhi ung thư. Không chỉ dạy chữ, cô còn là người gom giữ "ký ức" - những thùng carton đầy ắp vở viết, tranh vẽ của những đứa trẻ không kịp lớn. Bằng trái tim bao dung của một người mẹ từng nếm trải mất mát, cô lặng lẽ thực hiện những chuyến xe trao trả kỷ vật, giúp các "thiên thần đã xa" được gia đình nhớ về không phải như một mã số bệnh nhân, mà là những tâm hồn rực rỡ đã sống và ước mơ trọn vẹn dẫu chỉ trong thoáng chốc.

10. Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam: Gác lại sự ổn định của nhân viên ngân hàng hay giảng đường đại học, những cô gái của đội tuyển Liên Quân nữ Việt Nam đã bước vào cuộc "đặt cược" thanh xuân đầy bản lĩnh. Với tâm thế "không có gì để mất", họ chiến đấu bằng sự lì lợm ẩn sau vẻ ngoài hồn nhiên, dặm lại son trước giờ G nhưng tập trung lạnh lùng như những kẻ đi săn khi nhấc máy. Tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 không chỉ là kỳ tích, mà là câu trả lời đanh thép cho lời hứa với gia đình: Rằng đam mê, nếu được theo đuổi bằng cả trái tim, sẽ tạo nên bầu trời hào quang rực rỡ nhất.

11. Kỳ tích sinh tồn giữa biển của 3 người dân Lý Sơn: Giữa lòng đại dương dữ dội, kỳ tích về ba người đàn ông sống sót sau gần ba ngày trôi dạt không chỉ là phép màu của ý chí, mà là minh chứng cho một bản sắc Lý Sơn: Không ai phải đối diện với biển một mình. Từ phản xạ lao vào sóng dữ cứu người đến những đêm trắng cả đảo thức cùng gia đình nạn nhân, sự đoàn kết ở đây không phô trương mà thấm đẫm trong máu thịt. Trở về từ "cõi chết", họ không chỉ mang theo sự sống, mà còn khẳng định một niềm tin truyền đời: dù biển có khắc nghiệt đến đâu, tình người và sự gắn kết cộng đồng sẽ luôn là điểm tựa vững chãi nhất để đưa nhau trở về.

12. Ca sĩ Hòa Minzy: Năm 2025, Hòa Minzy rạng rỡ ở độ chín của sự nghiệp khi nối lại sợi chỉ đỏ giữa cá tính nghệ sĩ và cội nguồn dân tộc. Siêu phẩm Bắc Bling không chỉ là một bản hit, mà là minh chứng cho sự giao thoa hoàn hảo giữa quan họ cổ truyền và lăng kính đương đại, đưa văn hóa Bắc Ninh "bling bling" rực rỡ trong lòng khán giả đa thế hệ. Không còn là cánh chim non xốc nổi, Hòa của hiện tại đầy bản lĩnh: khi mạnh mẽ trên bãi tập quân sự vì con, khi thầm lặng làm thiện nguyện từ trái tim, và đầy tự hào khi đứng hát giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử.

13. Vở diễn “Vùng đất kỳ bí” - Đoàn Bầu Trời Xanh: Vở diễn "Vùng Đất Kỳ Bí" không chỉ là một bữa tiệc thị giác rực rỡ mà còn là cú lội ngược dòng ngoạn mục, đánh thức thánh đường xiếc Việt sau giấc ngủ dài. Dưới mái vòm cao vút, những nghệ sĩ không chỉ đánh cược với trọng lực mà còn đập tan định kiến bằng tư duy kịch bản hiện đại và vũ đạo máu lửa. Sự thăng hoa ấy bắt nguồn từ một khối thống nhất kiên cố: nơi đạo diễn dám phá bỏ giới hạn, ban lãnh đạo dám tin cậy và nghệ sĩ coi nhau như gia đình với lời thề "có chết cũng không buông tay". Tất cả đã cùng nhau vẽ lại giấc mơ xiếc Việt đầy kiêu hãnh và đầy ắp tình yêu khán giả.

14. “Anh lái drone” Hoàng Văn Thiện: Giữa dòng lũ dữ cuộn xiết, khi mọi nỗ lực tiếp cận đều bất thành, chiếc drone phun thuốc của anh nông dân Hoàng Văn Thiện đã trở thành "phương án không có phương án B". Trong khoảnh khắc sinh tử, một thiết bị vốn chỉ để tưới tiêu đã gánh trên mình sinh mệnh của một con người đang kiệt quệ. Không phải kỹ thuật siêu đẳng, mà chính phản xạ nghĩa tình và lòng tốt không toan tính đã thúc đẩy anh Thiện đưa ra quyết định liều lĩnh nhưng phi thường. Cuộc giải cứu ấy không chỉ đưa một người trở về từ cõi chết, mà còn thắp sáng giá trị nhân văn lấp lánh giữa đời thường.

15. Con Cò Đây (Quân Trương): Hành trình 11 năm của Quân Trương (Con Cò Đây) là minh chứng cho sự kiên định: "Đủ nắng hoa sẽ nở". Từ một "con cò" thấp bé bị từ chối vì ngoại hình, chàng trai Gen Z này đã hóa thân xuất sắc thành người mẹ miền Bắc đanh đá mà ấm áp, trở thành hiện tượng mạng xã hội được đông đảo công chúng yêu mến bởi những nội dung tử tế.

Không ngủ quên trong danh vọng, Quân vẫn tỉnh táo xách cặp đi học lại từ đầu để theo đuổi giấc mơ diễn viên thực lực và gánh vác gia đình bằng tất cả sự bao dung. Câu chuyện của Quân truyền đi thông điệp mạnh mẽ: Chỉ cần đủ niềm tin và sự "lì lợm" chân thành, bất kỳ ai cũng có thể tự tạo ra bầu trời rực rỡ của riêng mình.

16. Đại tá Nguyễn Thế Dũng: Từ cậu bé ngước nhìn bầu trời đến vị chỉ huy dẫn đầu biên đội Su-30MK2, hành trình 26 năm của Đại tá Nguyễn Thế Dũng là bản anh hùng ca về đam mê và bản lĩnh. Trong buồng lái tiêm kích hiện đại, anh không chỉ điều khiển một khối sắt thép khổng lồ mà còn mang theo trọng trách quốc gia. Những cú xoay 360 độ đầy kiêu hãnh hay màn thả đạn nhiễu rực rỡ tại Đại lễ A50 và A80 chính là "nén tâm nhang" gửi đến tiền nhân, là lời khẳng định đanh thép về ý chí bảo vệ bầu trời bình yên của Tổ quốc.

17. Nhà sáng tạo nội dung Lê Tuấn Khang: Vốn là “chàng chăn vịt thực thụ” rồi trở thành "hiện tượng mạng" triệu view, Lê Tuấn Khang đã viết nên một giấc mơ điện ảnh miệt vườn đầy tự hào từ đống ve chai và tình làng nghĩa xóm. Không cần phông xanh hay kỹ xảo đắt tiền, Khang cùng cô em gái nhỏ và bà con ấp Ba Rinh "mần" video bằng cái tâm chân chất, biến những mẩu chuyện vụn vặt nơi ruộng đồng thành liều thuốc chữa lành cho hàng triệu người. Giữa hào quang, Khang vẫn giữ cái tánh "biết đủ", khiêm nhường cúi đầu trước công ơn gia đình, minh chứng cho một sức sống miền Tây rặt ri: cứ chân thành và đam mê, từ bùn lấm cũng có thể nở hoa rực rỡ.

18. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Sau 22 năm bền bỉ, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã xây dựng một gia tài âm nhạc đồ sộ với hơn 700 ca khúc và 10 tỷ lượt xem, đỉnh cao là bản hit quốc dân "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Vượt qua nỗi đau mất mẹ và những hào quang rực rỡ, anh định nghĩa thành công bằng giá trị nhân văn trao đi, từ những bản tình ca nồng cháy đến 300 bài hát thiếu nhi bồi đắp tâm hồn trẻ thơ. Với anh, âm nhạc không chỉ là sự nghiệp mà là sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển của mỗi con người, là sự cân bằng giữa nghệ thuật tử tế và một lối sống khiêm nhường, trách nhiệm.

19. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy: Gần hai thập kỷ làm bạn với dữ liệu khí tượng, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy đã trở thành điểm tựa bình tĩnh giữa "biển" tin giả mỗi mùa bão lũ. Với ông, cuộc chiến chống lại sự hoảng loạn cũng cam go không kém gì việc đối đầu với dòng lũ dữ. Bằng trí tuệ của một nhà khoa học và trái tim của một người con miền Trung, ông miệt mài chuyển hóa những con số khô khan thành lời cảnh báo sống động, giúp người dân nhìn thấu sự thật để tự cứu mình. Giữa lằn ranh sinh tử, hành trình thầm lặng ấy chính là nỗ lực giữ cho niềm tin không bị nhấn chìm trước thiên tai cực đoan.

20. Tiến sĩ Lương Minh Thắng: Từng thất bại rời xa đội tuyển Toán quốc tế 20 năm trước đến “bộ não người Việt” tại Google DeepMind, Tiến sĩ Lương Minh Thắng đã viết nên một hành trình "ngược dòng" kỳ vĩ. Không còn ở rìa cuộc chơi, anh trực tiếp kiến tạo "vùng lõi" AI, đưa Gemini chạm tới Huy chương Vàng Toán học toàn cầu. Với anh, AI không phải để thay thế, mà là đôi cánh để con người giải những bài toán lớn lao hơn của nhân loại. Giữa ánh hào quang công nghệ, anh vẫn đau đáu xây dựng một cộng đồng trí tuệ Việt đoàn kết, bền bỉ, để người Việt không chỉ theo sau mà thực sự dẫn dắt tương lai.

21. Ngô Phong (Phong Punk): Bước ra khỏi hình ảnh một gã thiếu niên đập bê tông lấy sắt vụn mua ván, Ngô Phong (Phong Punk) đã vươn mình trở thành "anh cả" bản lĩnh của cộng đồng Underground. Với triết lý "kiếm tiền từ đường phố để tái tạo đường phố", anh không chỉ đưa thương hiệu Leninn vươn tầm quốc tế mà còn tâm huyết xây dựng Duckzone – không gian sáng tạo thuần khiết cho người trẻ. Ở tuổi 38, Phong vẫn miệt mài nắm lấy những cánh tay khao khát, dùng sự thành đạt để bảo trợ nghệ thuật và thổi bùng bản sắc Việt vào văn hóa vỉa hè, biến những giấc mơ bụi bặm thành giá trị di sản cho thế hệ mai sau.

Từ sóng dữ giữa cơn bão đến đỉnh cao trí tuệ, từ những nhà khoa học cho đến người nơi bản xa, họ là minh chứng cho một Việt Nam vẫn luôn nở hoa trên mảnh đất khắc nghiệt.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên uy tín do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, chính thức ra mắt từ năm 2014. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giải thưởng ra đời nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, cùng lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trong suốt một năm.

Bình chọn cho các đề cử tại wechoice.vn trước 12 giờ ngày 6-2-2026 để cùng viết tiếp những chương mới của lòng tử tế và bản lĩnh Việt.

Kết quả sẽ được công bố tại Đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 7-2-2026.