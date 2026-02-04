Sắc xuân yêu thương, vui tươi nơi vùng khó

(GLO)- Những ngày giáp Tết, nhiều hoạt động ý nghĩa được các đơn vị, nhà hảo tâm chung tay tổ chức tại các vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh, mang theo hơi ấm sẻ chia, tinh thần đoàn kết và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống trong cộng đồng.

Ngày 1-2, sân Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt (làng Poong, xã Ia Dơk) tràn ngập không khí ấm áp của phiên chợ Tết 2026 với chủ đề “Xuân yêu thương - Tết gần dân” do CLB Cơm từ thiện Pleiku phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh), Công an xã Ia Dơk cùng chính quyền địa phương tổ chức.

Ban tổ chức tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dơk tại phiên chợ Tết 2026. Ảnh: Ngọc Duy

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 107 suất quà (380 nghìn đồng/suất) và 300 áo ấm cho người dân hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, 10 chiếc xe đạp cũng được dành tặng các em học sinh vượt khó.

Em Kpuih Ân (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Võ Văn Kiệt) không giấu được niềm vui: “Nhà em cách trường 8 km nên trước đây mỗi ngày, em phải đi bộ khá lâu mới đến được trường. Có xe đạp mới, việc đến trường của em sẽ thuận tiện hơn nhiều. Em rất vui và biết ơn các cô chú đã quan tâm, giúp đỡ”.

Người dân nhận suất ăn miễn phí trong khuôn khổ phiên chợ Tết 2026 ở xã Ia Dơk. Ảnh: Ngọc Duy

Người dân và học sinh còn được tham gia “Phiên chợ 0 đồng” với 5 gian hàng được bố trí phục vụ nhiều suất ăn uống cùng các nhu yếu phẩm phát miễn phí. Chương trình thêm sôi nổi với các hoạt động vui chơi, giải trí mang đậm không khí Tết cổ truyền như trò chơi dân gian, lô tô, biểu diễn ảo thuật.

Bà Lý Thị Hồng Trị - Chủ nhiệm CLB Cơm từ thiện Pleiku - chia sẻ: “Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 150 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa do các nhà hảo tâm, DN ủng hộ nhằm mang đến một cái Tết ấm áp, gần gũi cho bà con”.

Ông Siu Luynh - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dơk - nhìn nhận: “Phiên chợ Tết là hoạt động rất ý nghĩa đối với một xã vùng biên như Ia Dơk, góp phần tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Chúng tôi hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, đơn vị, DN và nhà hảo tâm để cùng địa phương chăm lo tốt hơn đời sống cho bà con”.

Ngày 31-1, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Chi đoàn Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, Chi đoàn Viện KSND tỉnh, Chi đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Chi đoàn Thi hành án dân sự tỉnh, Chi đoàn 3 - Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động (CA tỉnh) và Đoàn xã Cửu An tổ chức chương trình “Hành trình về địa chỉ đỏ” và “Xuân tình nguyện - Tết sẻ chia” năm 2026 tại làng Pơ Nang (xã Cửu An).

Với sự đồng hành của Siêu thị Co.opmart Quy Nhơn, Bếp Út Hà Quy Nhơn, Tan - Men Hair Designer, chương trình đã trao tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn (500 nghìn đồng/ suất), 20 suất quà cho học sinh vượt khó, học tốt (400 nghìn đồng/suất)...

Chương trình còn thêm rộn ràng khi nhiều em nhỏ được chơi trò chơi, được cắt tóc và thưởng thức “Bữa ăn yêu thương” miễn phí. Bên cạnh đó, “Phiên chợ 0 đồng - chia sẻ yêu thương” tại chương trình đã trao tặng hơn 550 áo ấm, bộ quần áo người lớn và trẻ em, chăn ấm và nhiều đồ dùng học tập, giày dép, đồ chơi trẻ em.

Cùng với đó, đoàn viên Chi đoàn Viện KSND tỉnh còn tuyên truyền về phòng, chống pháo nổ dịp Tết Nguyên đán 2026, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên.

Các gian hàng tham gia Hội thi “Hội viên phụ nữ khéo tay làm bánh ngọt - mứt - dưa kiệu ngày Tết “do Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Păh tổ chức. Ảnh: Chu Hằng

Chuỗi hoạt động “Xuân đoàn kết - Tết sum vầy” nhân dịp Tết Nguyên đán 2026 cũng vừa được Hội LHPN xã Chư Păh tổ chức từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 với nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, Hội LHPN xã đã trao tặng 34 suất quà cho hội viên mắc bệnh hiểm nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn với tổng kinh phí 17 triệu đồng.

Bà Vi Thị Liên (thôn 4 Phú Hòa, xã Chư Păh) chia sẻ: “Một mình tôi nuôi con bị tai nạn, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Được Hội LHPN xã quan tâm tặng quà trong dịp Tết, tôi cảm nhận được sự gần gũi, sẻ chia”.

Bà Trần Thị Diệu Linh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Hội LHPN xã Chư Păh - cho biết: “Hội mong muốn tạo không khí vui tươi, tăng cường tinh thần đoàn kết trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trên địa bàn; đồng thời thể hiện nghĩa tình của các cấp Hội và các tấm lòng hảo tâm”.

Song song với hoạt động an sinh xã hội, Hội LHPN xã Chư Păh đã tổ chức Hội thi “Hội viên phụ nữ khéo tay làm bánh ngọt - mứt - dưa kiệu ngày Tết”, thu hút 9 đội đến từ các chi hội phụ nữ thôn, tổ dân phố và Chi hội Phụ nữ CA xã tham gia.

Là thành viên đội Chi hội Phụ nữ tổ dân phố 1 (xã Chư Păh) đạt giải nhất hội thi với món mứt mãng cầu và bánh in, bà Nguyễn Thị Thiêm chia sẻ: “Đây là dịp để các thành viên trong Chi hội có dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau và cùng giữ gìn hương vị Tết truyền thống”.