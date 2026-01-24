Cảnh sát giao thông Gia Lai lan tỏa “Xuân ấm áp – Tết yêu thương”

(GLO)- Hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/02/1946 – 21/02/2026), ngày 24-1, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với UBND xã Ia Rbol tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương”.

Tại chương trình, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho hơn 300 lượt người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; các hành vi vi phạm phổ biến dễ dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ, qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng.

Ban Tổ chức cũng đã trao tặng 200 phần quà Tết, mỗi phần trị giá 500.000 đồng, đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Rbol, góp phần sẻ chia, động viên Nhân dân đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Chương trình “Xuân ấm áp - Tết yêu thương” đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an, tạo khí thế phấn khởi hướng tới một mùa xuân mới an toàn, bình yên và hạnh phúc.