GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC ĐỊA GIỚI:

Tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN), góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại.

Đến nay, tỉnh đã công bố 2.144 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện phi địa giới, cho phép người dân, DN nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bất kỳ điểm giao dịch nào trong tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã hoàn tất cấu hình tiếp nhận, trả kết quả phi địa giới đối với 235 TTHC cấp tỉnh và 110 TTHC cấp xã. Nhờ đó, người dân, DN giảm đáng kể chi phí, thời gian đi lại; đồng thời, việc xử lý hồ sơ được theo dõi, giám sát công khai trên hệ thống điện tử VNPT-iGate trở nên minh bạch hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Thông (xã Vĩnh Thạnh) chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần làm TTHC, người dân phải đi xa, khá tốn kém. Hiện nay, nhiều giấy tờ đã được tích hợp dữ liệu, người dân có thể nộp hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính nên thuận tiện hơn nhiều”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: P.H

Cùng với đó, tỉnh đã rà soát và công bố 436 TTHC có thành phần hồ sơ được thay thế hoàn toàn bằng dữ liệu; 734 TTHC khác sử dụng giấy tờ đã có sẵn trong các cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu từng bước giúp giảm bớt giấy tờ, rút ngắn quy trình xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ.

Không chỉ đổi mới về quy trình, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh còn thể hiện ở sự chuyển biến trong thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập 8 đầu mối, tinh thần “kiến tạo, phục vụ” được quán triệt trong từng khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Trung tâm đã ban hành quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao đạo đức công vụ và kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, bộ phận hỗ trợ thường trực được bố trí để hướng dẫn người dân lấy số, kê khai hồ sơ, thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua hệ thống kiosk thông minh.

Đặc biệt, trung tâm bố trí quầy tiếp nhận, giải quyết TTHC dành cho các đối tượng ưu tiên như người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, giúp việc tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn. Từ ngày 1-8-2025, tỉnh cũng đưa vào vận hành hệ thống phần mềm khảo sát mức độ hài lòng, cho phép người dân trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ của từng cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết: “Cải cách hành chính không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết TTHC mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy phục vụ. Tỉnh xác định chính quyền phải kiến tạo, đồng hành cùng người dân và DN. Mô hình phi địa giới là bước đi cụ thể nhằm xóa bỏ rào cản hành chính, tạo điều kiện để mọi công dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, minh bạch”.

Tinh thần phục vụ đó còn được mở rộng thông qua việc xã hội hóa dịch vụ công. Tỉnh đã phối hợp với các ngân hàng như BIDV, Agribank triển khai 91 mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến tại các điểm giao dịch ngân hàng. Người dân có thể được hỗ trợ nộp hồ sơ, thanh toán nghĩa vụ tài chính ngay tại đây, giúp dịch vụ công đến gần hơn với cộng đồng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ của người dân. Ảnh: P.H

Để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thành lập Đội phản ứng nhanh, thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho cơ sở thông qua các nhóm Zalo. Nhờ đó, ngay cả khi người dân ở vùng sâu, vùng xa thực hiện thủ tục phi địa giới, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ vẫn được hỗ trợ kịp thời.

Ông Đặng Trung Du - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - cho biết: “Chúng tôi xác định không để hồ sơ phi địa giới bị ách tắc vì lý do kỹ thuật. Đội phản ứng nhanh sẽ hỗ trợ ngay khi có vướng mắc từ cơ sở để bảo đảm quy trình xử lý thông suốt”.

Với những bước đi này, tỉnh đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và DN.

Tin liên quan

Cải cách hành chính theo hướng vì dân phục vụ

(GLO)- Các xã, phường sau sáp nhập đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng phục vụ, chủ động, sát dân. Từ việc rút ngắn thời gian cấp giấy tờ pháp lý đến các chính sách an sinh xã hội mang tính bao phủ, hiệu quả cải cách hành chính không còn là khẩu hiệu mà hiện hữu rõ rệt trong đời sống người dân.

Có thể bạn quan tâm

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

Đời sống

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

Xã hội

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

Đời sống

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Những đóa hoa kiên cường

Đời sống

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

Tuần lễ áo dài tại các đơn vị

Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

Đời sống

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất thi công Dự án sân bay Phù Cát

Xã hội

(GLO)- Ngày 6-3, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Các nhà thầu đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Những con đường gắn kết tình làng nghĩa xóm

Đời sống

(GLO)- Với sự chung sức, đồng lòng và tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, người dân nhiều thôn, làng ở phía Tây tỉnh Gia Lai đã cùng nhau hiến đất, góp công, góp của để mở rộng, nâng cấp những tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần giúp diện mạo quê hương tươi đẹp hơn.

