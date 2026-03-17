(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh việc giải quyết thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp (DN), góp phần xây dựng nền hành chính minh bạch, hiện đại.

Đến nay, tỉnh đã công bố 2.144 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện phi địa giới, cho phép người dân, DN nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bất kỳ điểm giao dịch nào trong tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã hoàn tất cấu hình tiếp nhận, trả kết quả phi địa giới đối với 235 TTHC cấp tỉnh và 110 TTHC cấp xã. Nhờ đó, người dân, DN giảm đáng kể chi phí, thời gian đi lại; đồng thời, việc xử lý hồ sơ được theo dõi, giám sát công khai trên hệ thống điện tử VNPT-iGate trở nên minh bạch hơn.

Ông Nguyễn Ngọc Thông (xã Vĩnh Thạnh) chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần làm TTHC, người dân phải đi xa, khá tốn kém. Hiện nay, nhiều giấy tờ đã được tích hợp dữ liệu, người dân có thể nộp hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính nên thuận tiện hơn nhiều”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: P.H

Cùng với đó, tỉnh đã rà soát và công bố 436 TTHC có thành phần hồ sơ được thay thế hoàn toàn bằng dữ liệu; 734 TTHC khác sử dụng giấy tờ đã có sẵn trong các cơ sở dữ liệu quốc gia. Việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu từng bước giúp giảm bớt giấy tờ, rút ngắn quy trình xử lý, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ.

Không chỉ đổi mới về quy trình, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh còn thể hiện ở sự chuyển biến trong thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - đơn vị được thành lập trên cơ sở sáp nhập 8 đầu mối, tinh thần “kiến tạo, phục vụ” được quán triệt trong từng khâu tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Trung tâm đã ban hành quy tắc ứng xử đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao đạo đức công vụ và kỷ cương hành chính. Bên cạnh đó, bộ phận hỗ trợ thường trực được bố trí để hướng dẫn người dân lấy số, kê khai hồ sơ, thực hiện dịch vụ công trực tuyến thông qua hệ thống kiosk thông minh.

Đặc biệt, trung tâm bố trí quầy tiếp nhận, giải quyết TTHC dành cho các đối tượng ưu tiên như người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, giúp việc tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn. Từ ngày 1-8-2025, tỉnh cũng đưa vào vận hành hệ thống phần mềm khảo sát mức độ hài lòng, cho phép người dân trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ của từng cán bộ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang cho biết: “Cải cách hành chính không chỉ là rút ngắn thời gian giải quyết TTHC mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy phục vụ. Tỉnh xác định chính quyền phải kiến tạo, đồng hành cùng người dân và DN. Mô hình phi địa giới là bước đi cụ thể nhằm xóa bỏ rào cản hành chính, tạo điều kiện để mọi công dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi, minh bạch”.

Tinh thần phục vụ đó còn được mở rộng thông qua việc xã hội hóa dịch vụ công. Tỉnh đã phối hợp với các ngân hàng như BIDV, Agribank triển khai 91 mô hình đại lý dịch vụ công trực tuyến tại các điểm giao dịch ngân hàng. Người dân có thể được hỗ trợ nộp hồ sơ, thanh toán nghĩa vụ tài chính ngay tại đây, giúp dịch vụ công đến gần hơn với cộng đồng.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận hồ sơ của người dân. Ảnh: P.H

Để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thành lập Đội phản ứng nhanh, thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho cơ sở thông qua các nhóm Zalo. Nhờ đó, ngay cả khi người dân ở vùng sâu, vùng xa thực hiện thủ tục phi địa giới, việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ vẫn được hỗ trợ kịp thời.

Ông Đặng Trung Du - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - cho biết: “Chúng tôi xác định không để hồ sơ phi địa giới bị ách tắc vì lý do kỹ thuật. Đội phản ứng nhanh sẽ hỗ trợ ngay khi có vướng mắc từ cơ sở để bảo đảm quy trình xử lý thông suốt”.

Với những bước đi này, tỉnh đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, hướng tới phục vụ tốt hơn cho người dân và DN.