Cả nước dự kiến có 35 cảng hàng không vào năm 2050

(GLO)- Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Mục tiêu đến năm 2050 sẽ hình thành 35 cảng hàng không trên cả nước.

Theo đó, quy hoạch mới hướng tới mở rộng quy mô, nâng cao năng lực khai thác, phù hợp với nhu cầu vận tải hàng không tăng trưởng mạnh mẽ.

Đến năm 2030, cả nước dự tính có 32 cảng hàng không, tăng 2 cảng so với quy hoạch trước đây. Ảnh: N.U

Cụ thể, đến năm 2030, cả nước dự tính có 32 cảng hàng không, tăng 2 cảng so với quy hoạch trước đây. Bộ Xây dựng đã bổ sung Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng hàng không Thổ Chu vào quy hoạch theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tầm nhìn đến năm 2050, mạng lưới sẽ phát triển lên 35 cảng hàng không, gồm 14 cảng hàng không quốc tế và 21 cảng hàng không quốc nội.

Việc điều chỉnh quy hoạch dựa trên dự báo sát thực tế. Theo đó, đến năm 2030, nhu cầu vận tải hành khách hàng không ước đạt hơn 191 triệu lượt khách mỗi năm; vận tải hàng hóa khoảng 3,75 triệu tấn/năm.

Để hiện thực hóa mục tiêu, quy hoạch tập trung vào các định hướng lớn như: rà soát, hoàn thiện mạng lưới cảng hàng không; nghiên cứu phát triển các cảng hàng không chuyên dùng phục vụ du lịch, quốc phòng - an ninh, cứu hộ cứu nạn; đồng thời phát triển hệ sinh thái hàng không với các trung tâm logistics, đào tạo, bảo dưỡng và hệ thống giao thông kết nối đồng bộ.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh việc huy động tối đa nguồn lực ngoài ngân sách, khuyến khích các địa phương đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) đối với các cảng hàng không tiềm năng.