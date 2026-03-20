Sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng nằm trong top 100 sân bay tốt nhất thế giới

(GLO)- Sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng nằm trong danh sách 100 sân bay tốt nhất toàn cầu do Tổ chức quốc tế Skytrax vừa công bố.

Theo đó, sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) tăng 8 bậc vươn lên vị trí thứ 71, trong khi sân bay quốc tế Đà Nẵng xếp vị trí thứ 75, tăng 9 bậc so với năm 2025.

Sân bay quốc tế Nội Bài xếp vị trí thứ 71/100 sân bay tốt nhất thế giới năm 2026. Ảnh: Internet

Ngoài ra, sân bay quốc tế Nội Bài và Đà Nẵng của Việt Nam vượt qua nhiều trung tâm hàng không lớn hàng đầu thế giới như sân bay quốc tế Đại Hưng Bắc Kinh (Trung Quốc) xếp vị trí thứ 82 và sân bay quốc tế John F. Kennedy (New York, Mỹ) xếp vị trí thứ 85.

Bên cạnh đó, sân bay quốc tế Nội Bài lần đầu tiên vào top 10 sân bay tốt nhất thế giới trong nhóm công suất 30-40 triệu hành khách/năm. Trong khi, sân bay quốc tế Đà Nẵng đứng thứ 10 trong top 10 sân bay tốt nhất khu vực tại Châu Á năm 2026.