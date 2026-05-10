Hạ tầng giao thông xã Kon Gang xuống cấp: Cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Nhiều tuyến đường và cầu dân sinh trên địa bàn xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đang hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống người dân mà còn cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện trên địa bàn xã Kon Gang có 5 tuyến giao thông trọng điểm đang xuống cấp nghiêm trọng với tổng chiều dài hư hỏng khoảng 24 km, gồm: Tuyến từ xã Đak Đoa đi xã Kon Gang đến giáp tỉnh lộ 670B (qua xã Nam Yang cũ); tuyến từ trung tâm xã đi xã Đak Đoa qua xã Hneng cũ; tuyến từ trung tâm xã đến tỉnh lộ 670B (qua xã Nam Yang cũ); tuyến từ cuối thôn Dung Rơ đi tỉnh lộ 670B đoạn qua cầu thôn 4 (xã Đak Krong cũ) và tuyến từ xã Kon Gang đến khu đô thị mới xã Đak Đoa (qua thôn Bình Giang).

Mặt đường bong tróc, nhiều đoạn xuất hiện ổ gà, hệ thống thoát nước hư hỏng gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân, nhất là vào mùa mưa.

Ông Trần Anh Huy (thôn Bình Giang) cho biết: “Mỗi mùa thu hoạch cà phê, hồ tiêu, xe tải vào tận rẫy rất khó khăn. Có hôm trời mưa, xe sa lầy giữa đường phải thuê máy kéo hỗ trợ. Đường xấu khiến chi phí vận chuyển tăng lên, thương lái cũng ngại vào thu mua”.

Không chỉ đường giao thông, nhiều cây cầu dân sinh trên địa bàn xã Kon Gang cũng xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm sử dụng. Điển hình là cầu treo thôn Đak Mong phục vụ việc đi lại của khoảng 180 hộ dân và kết nối đến hơn 250 ha đất sản xuất.

Hiện cầu đã hư hỏng nhiều hạng mục như: Sàn gỗ bị mục, gãy; lan can bị xô lệch; các mối hàn bị nứt, rỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cầu treo thôn Đak Mong đã xuống cấp, hư hỏng nặng ở nhiều hạng mục. Ảnh: H.D

Theo người dân địa phương, do cầu xuống cấp nên xe công nông không thể lưu thông, mỗi lần vận chuyển nông sản phải đi đường vòng rất xa.

Ông Krit (thôn Đak Mong) chia sẻ: “Gia đình tôi có khoảng 3 sào ruộng phía bên kia cầu. Mỗi lần chở lúa phải đi đường vòng xa hơn 10 km, rất tốn thời gian và chi phí. Người dân mong Nhà nước sớm đầu tư xây dựng cây cầu mới để đi lại thuận tiện hơn”.

Nhiều công trình khác như cầu Ia Krôm, cầu thôn Klót, cầu thôn 4 hay cầu sắt tại thôn 1 (xã Đak Krong cũ) cũng đã xuống cấp, quy mô nhỏ hẹp, khả năng chịu tải hạn chế.

Theo nhiều người dân, vào mùa mưa, việc lưu thông qua các cây cầu cũ luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tuy nhiên, do nhu cầu sản xuất nên người dân vẫn phải lưu thông hằng ngày.

Cầu sắt tại thôn 1 (xã Đak Krong cũ) quy mô nhỏ hẹp, khả năng chịu tải hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: H.D

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Kim Anh - Trưởng Phòng Kinh tế xã Kon Gang - cho hay: Việc nhiều tuyến đường xuống cấp gây khó khăn trong phát triển KT-XH của địa phương, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, vận chuyển nông sản của người dân. Để khắc phục tình trạng này, UBND xã đã lập danh mục đề xuất đầu tư, nâng cấp các dự án giao thông cấp bách gửi Sở Xây dựng.

Cụ thể, địa phương kiến nghị đầu tư nâng cấp 5 tuyến đường giao thông và 5 cây cầu dân sinh với tổng kinh phí khoảng 376 tỷ đồng. Trong đó, ưu tiên các tuyến kết nối trung tâm xã với tỉnh lộ 670B, xã Đak Đoa và các khu sản xuất tập trung; đồng thời, nâng cấp các cây cầu đã xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn đi lại cho người dân.

Các tuyến đường liên xã trên địa bàn xã Kon Gang được xây dựng từ nhiều năm hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: H.D

Theo ông Nguyễn Kim Anh, các công trình giao thông được địa phương đề xuất đầu tư đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và kiến nghị của cử tri trong nhiều năm qua.

“Hiện nay, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân ngày càng tăng nhưng nhiều tuyến đường, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng. Việc đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông là cần thiết nhằm phục vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an toàn đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản, phát triển sản xuất” - ông Nguyễn Kim Anh cho biết thêm.