Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Tích cực giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư

(GLO)- Việc quy hoạch và đầu tư xây dựng các khu tái định cư để bố trí đất ở cho người dân là điều kiện tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Điều đó thể hiện cam kết của tỉnh trong việc đảm bảo nơi ở mới tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Hiện công tác này đang được ngành chức năng và chính quyền các địa phương triển khai với quyết tâm cao nhất.

Tích cực bồi thường, giải phóng mặt bằng

Để triển khai nhanh dự án thành phần 1 và thành phần 2 thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tỉnh đã quy hoạch và giao Ban Quản lý (BQL) các công trình giao thông và dân dụng tỉnh triển khai xây dựng 8 khu tái định cư (TĐC) tại 5 phường, xã: An Nhơn, Bình Hiệp, Bình An, Bình Phú, Bình Khê, để bố trí đất ở cho khoảng 488 hộ dân bị ảnh hưởng bởi 2 dự án thành phần nói trên.

Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam Ngân huy động nhiều phương tiện, máy móc thi công khu tái định cư Vĩnh Phú (phường An Nhơn). Ảnh: T.Sỹ

Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư xây dựng khu TĐC Vĩnh Phú (phường An Nhơn) để bố trí đất ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ thuộc Cảng hàng không Phù Cát và Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Để có thể nhanh chóng triển khai dự án, BQL các công trình giao thông và dân dụng tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân biết các vị trí, diện tích đất được tỉnh quy hoạch và cơ chế chính sách bồi thường hỗ trợ TĐC của tỉnh. Cùng với đó, tiến hành rà soát, xác định số hộ và diện tích đất cần phải giải phóng mặt bằng (GPMB); phối hợp với người dân kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất làm cơ sở phê duyệt phương án bồi thường, thu hồi đất, tạo quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng hạ tầng.

Tại xã Bình An có 3 khu TĐC (Trường Định 2, Kiên Long và Phú Lạc), tiến độ bồi thường, GPMB thay đổi từng ngày. Để có mặt bằng xây dựng các khu TĐC, địa phương nhanh chóng kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc 10,1 ha đất của 115 hộ dân và 1 tổ chức nằm trong phạm vi quy hoạch xây dựng khu TĐC Kiên Long; xác định nguồn gốc 3,2 ha đất của 1 tổ chức nằm trong phạm vi quy hoạch khu TĐC Trường Định 2 và xác nhận nguồn gốc 4,95 ha đất của 63 hộ và 1 tổ chức nằm trong phạm vi quy hoạch khu TĐC Phú Lạc.

Theo ông Mai Xuân Hậu - Chủ tịch UBND xã Bình An, nhờ sớm thực hiện quyết liệt nhiều biện pháp, đến nay phần lớn tổ chức và hộ dân đã thống nhất bàn giao đất cho chủ đầu tư để xây dựng hạ tầng 3 khu TĐC.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, có trách nhiệm giữa BQL các công trình giao thông và dân dụng tỉnh với chính quyền các địa phương, cộng với sự hợp tác của người dân, công tác bồi thường, GPMB để xây dựng các khu TĐC tại phường An Nhơn và 3 xã: Bình Hiệp, Bình Phú, Bình Khê cũng đạt kết quả tích cực.

Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng

Cùng với công tác bồi thường, GPMB, việc xây dựng hạ tầng các khu TĐC diễn ra khá thuận lợi. Hiện các nhà thầu đang tổ chức san ủi mặt bằng và xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật 6 khu TĐC gồm: Trà Sơn, Kiên Long, Thuận Đức, Thuận Hòa, Trường Định 2, Phú Lạc.

Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Minh Hiếu triển khai thi công hệ thống cấp, thoát nước trong khu TĐC Kiên Long (xã Bình An). Ảnh: T.Sỹ

Ông Hà Minh Tú - Giám sát trưởng công trình của Công ty TNHH Tư vấn xây dựng cầu đường Kon Tum đang giám sát thi công khu TĐC Kiên Long, cho biết: Trong thời gian chờ đợi đất đắp, nhà thầu tập trung nguồn lực thi công hệ thống cấp, thoát nước và xây dựng các hố ga trong khu TĐC. Tuần tới, nhà thầu sẽ huy động phương tiện vận chuyển đất đắp, san nền; đồng thời xây dựng đường giao thông nội bộ và các hạng mục khác, phấn đấu đến cuối tháng 5 sẽ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật khu TĐC này.

Tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng khu TĐC Vĩnh Phú tại phường An Nhơn còn tốt hơn. Trực tiếp chỉ đạo thi công tại đây, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ và Xây dựng Nam Ngân - cho hay: Theo hợp đồng, đến cuối tháng 5.2026, chúng tôi hoàn thành công trình, nhưng UBND tỉnh và chủ đầu tư yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đến cuối tháng 3 cơ bản hoàn thành để giao đất cho dân, vì thế chúng tôi đã dốc toàn lực thi công.

Hiện việc đắp đất san nền đã xong; hệ thống điện, nước trong khu TĐC cũng đã được lắp đặt. Những ngày tới, chúng tôi sẽ cấp phối đá dăm, sau đó thảm nhựa các tuyến đường giao thông nội bộ. Với tiến độ như hiện nay, công ty cam kết đảm bảo yêu cầu của chủ đầu tư.

Ông Lưu Nhất Phong - Giám đốc BQL các công trình giao thông và dân dụng tỉnh - cho hay: Chúng tôi đang tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương giải quyết dứt điểm công tác bồi thường cho các tổ chức, hộ gia đình có diện tích đất nằm trong vùng quy hoạch xây dựng các khu TĐC.

Đồng thời đôn đốc nhà thầu tập kết đủ phương tiện, máy móc, nhân công tại công trường, có mặt bằng đến đâu thi công đến đó, phấn đấu hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC trong thời gian sớm nhất.