Hơn 20 năm bền bỉ xây dựng uy tín từ những công trình

(GLO)- Từ một doanh nghiệp chỉ có 5 cán bộ, công nhân viên với điều kiện còn nhiều hạn chế, sau hơn 20 năm, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Thanh Minh (phường Diên Hồng) đã vươn lên trở thành đơn vị có uy tín trong lĩnh vực xây dựng.

Hành trình ấy không chỉ là sự lớn mạnh về quy mô mà còn là quá trình bền bỉ gây dựng niềm tin bằng chất lượng công trình và trách nhiệm nghề nghiệp.

Khởi đầu từ gian khó

Năm 2006, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế đầu tư và xây dựng Thanh Minh (Công ty Thanh Minh) chính thức đi vào hoạt động trong bối cảnh nguồn lực còn hạn chế, kinh nghiệm thị trường còn khá khiêm tốn.

Những ngày đầu, Công ty chủ yếu đảm nhận các hợp đồng nhỏ, công trình quy mô vừa và nhỏ để duy trì hoạt động và tích lũy kinh nghiệm.

Từ những bước đi ban đầu đầy khó khăn, Công ty Thanh Minh đã khẳng định vị thế bằng chính chất lượng các công trình, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương. Ảnh: L.P

Mỗi dự án, mỗi hợp đồng đều là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ; từ việc tìm kiếm cơ hội, xây dựng niềm tin với đối tác đến hoàn thiện từng bản vẽ, từng hạng mục công trình đều được thực hiện với sự cẩn trọng cao nhất.

Nhưng chính trong khó khăn ấy, tập thể cán bộ, kỹ sư đã hình thành tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên.

Từ những bước đi ban đầu, Công ty Thanh Minh kiên định với con đường phát triển dựa trên nội lực, lấy chất lượng làm nền tảng, lấy uy tín làm thước đo và lấy trách nhiệm làm kim chỉ nam. Sự nhất quán trong định hướng này đã giúp Công ty từng bước tạo dựng niềm tin với đối tác, khách hàng.

Sau hai thập kỷ, từ một đơn vị nhỏ, đến nay Công ty đã phát triển với hơn 30 cán bộ, kỹ sư, người lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề vững vàng. Bộ máy tổ chức ngày càng được kiện toàn; năng lực tư vấn, thiết kế, giám sát từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Không chạy theo số lượng, Công ty lựa chọn hướng đi chắc chắn, chú trọng vào chiều sâu chất lượng, coi đây là yếu tố then chốt để tạo dựng thương hiệu bền vững.

Mỗi công trình, dự án không chỉ đơn thuần là sản phẩm lao động mà còn là kết tinh của trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kỹ sư.

Nhiều công trình do Công ty tham gia tư vấn, thiết kế, giám sát đã đảm bảo chất lượng, tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Uy tín của doanh nghiệp không đến từ những lời quảng bá mà được tích lũy qua từng công trình, từng dự án. Chính điều này đã trở thành “tài sản” quý giá, giúp doanh nghiệp đứng vững trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Từ những uy tín của doanh nghiệp trong ngành thiết kế xây dựng, bà Nguyễn Thị Ngọc Hằng - Giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Gia Lai. Ảnh: L.P

Theo Giám đốc Công ty Nguyễn Thị Ngọc Hằng, một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của Thanh Minh chính là nguồn nhân lực. Công ty luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và tâm huyết với nghề.

Cùng với đó, môi trường làm việc đoàn kết, chuyên nghiệp được duy trì và phát huy, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

"Bên cạnh nỗ lực nội tại, Công ty còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, các ngành; sự tin tưởng, đồng hành của đối tác, khách hàng. Đây là nguồn động viên quan trọng, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước trưởng thành và phát triển ổn định" - bà Hằng khẳng định.

Hướng tới phát triển bền vững

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Công ty Thanh Minh đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Thị trường xây dựng ngày càng cạnh tranh, yêu cầu về chất lượng, tiến độ, công nghệ ngày càng cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực để thích ứng.

Xác định rõ điều này, Công ty đã đề ra những định hướng trọng tâm: tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực - yếu tố then chốt cho phát triển bền vững; giữ vững uy tín và đạo đức nghề nghiệp - giá trị cốt lõi đã làm nên thương hiệu; đồng thời mở rộng hợp tác, nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước hướng tới tham gia các dự án quy mô lớn hơn, yêu cầu kỹ thuật cao hơn.

Song song với đó, doanh nghiệp chú trọng ứng dụng công nghệ trong tư vấn thiết kế và quản lý dự án, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong bối cảnh chuyển đổi số.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động cũng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Với nền tảng đã được xây dựng trong 20 năm qua, cùng tinh thần đoàn kết và quyết tâm đổi mới, Công ty Thanh Minh đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường.