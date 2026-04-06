Lão nông sáng chế máy cày mini, giải phóng sức lao động

MINH KHOA
(GLO)- Xuất phát từ thực tế sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc vào sức kéo trâu, bò và lao động thủ công, ông Cao Văn Hoàng (thôn Trung Thành 3, xã Phù Mỹ, tỉnh Gia Lai) đã nghiên cứu cải tiến máy cày tay mini với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, chi phí thấp.

Chiếc máy được kết hợp từ nhiều bộ phận cơ khí quen thuộc như động cơ máy phát cỏ, bộ số xe tay ga và bộ giảm tốc để tăng lực kéo. Hệ thống truyền động gồm trục bánh, nhông, pô ly, dây curoa và bánh xe máy giúp vận hành linh hoạt trên nhiều địa hình.

Đặc biệt, bộ rung lưỡi tích hợp giúp xới đất nhẹ nhàng, tơi đều hơn so với phương pháp thủ công.

sang-che.jpg
Ông Cao Văn Hoàng vận hành máy cày tay mini cải tiến. Ảnh: M.K.

Dù thiết kế đơn giản, máy cày mini mang lại hiệu quả rõ rệt. Trung bình, máy mất 45-60 phút để xới đất, lấp phân 1 sào (500 m²). Mỗi ngày, máy có thể làm 7-8 sào, thay thế 3-4 lao động thủ công. Máy còn tiết kiệm chi phí nhờ tiêu hao nhiên liệu thấp, khoảng 0,5 lít xăng/sào.

Máy cày tay mini của ông Hoàng có thể sử dụng trên nhiều loại đất, kể cả đất ẩm, phù hợp để xới đất, lấp phân, làm cỏ cho các loại cây trồng như mì, bắp, mía, dưa leo, dưa hấu… Nhờ đó, nông dân chủ động sản xuất, giảm phụ thuộc nguồn nhân công.

Nghiên cứu, cải tiến của ông Hoàng nhanh chóng được bà con nông dân đón nhận. Ông Nguyễn Văn Tư (xã Phù Mỹ) nhận xét: Máy giúp làm đất nhanh, tơi đều, giảm công sức và chi phí. Với thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng, giá khoảng 5-6 triệu đồng/chiếc, máy phù hợp với điều kiện sản xuất của nông dân.

Không chỉ trong phạm vi địa phương, sản phẩm còn được nhiều hộ dân ở các xã lân cận tìm mua và sử dụng. Điều này cho thấy hiệu quả và tính thực tiễn của sáng kiến đã được kiểm chứng.

Ông Trần Ngọc Tín - Chủ tịch Hội Nông dân xã Phù Mỹ - đánh giá: Sáng kiến cải tiến máy cày tay mini của ông Cao Văn Hoàng xuất phát từ nhu cầu thực tế, góp phần thúc đẩy quá trình cơ giới hóa, giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất. Địa phương đang khuyến khích nhân rộng mô hình trong thời gian tới.

Máy cày mini của ông Hoàng đã trở thành công cụ hữu ích cho nhiều hộ nông dân, thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm của người nông dân trong thời kỳ mới.

null