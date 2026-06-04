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Gia Lai ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều

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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-6-2026.

Quy chế gồm 3 chương với 12 điều, quy định chi tiết về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc chung; trách nhiệm phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều; công tác xử lý vi phạm…

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Quy chế mới quy định trách nhiệm phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều. Ảnh minh họa: M.T

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao tổ chức các hoạt động kiểm tra, phát hiện kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều theo đúng quy định của pháp luật.

Kinh phí tổ chức cưỡng chế, khắc phục hậu quả vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan gửi văn bản đề nghị về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung.

Các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy lợi, đê điều đã được phát hiện, lập hồ sơ trước ngày Quy chế này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện việc phối hợp, xử lý theo Quyết định số 62/2023/QĐ-UBND ngày 3-10-2023 của UBND tỉnh Bình Định (trước sắp xếp) và quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cho đến khi kết thúc vụ việc.

Đối với các vụ việc vi phạm hành chính được phát hiện, lập hồ sơ kể từ ngày Quy chế này có hiệu lực thì việc phối hợp, xử lý thực hiện theo Quy chế này và quy định của pháp luật có liên quan.

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