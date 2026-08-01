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Tín dụng chính sách: Ðiểm tựa phát triển bền vững

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MINH LÝ
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(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, cải thiện đời sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát triển sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống

Với 100 triệu đồng vay từ Ngân hàng CSXH, chị Đoàn Thị Mỹ Kiên (thôn Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh) mạnh dạn đầu tư chăn nuôi bò thịt kết hợp nuôi dê. Từ quy mô nhỏ lẻ ban đầu, đến nay, gia đình chị đã có đàn gia súc 15 con.

Nhờ áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi, chủ động nguồn thức ăn, mô hình mang lại nguồn thu ổn định. “Có vốn vay ưu đãi, mình mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất để tăng thêm thu nhập” - chị Kiên chia sẻ.

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Nhờ vốn tín dụng chính sách, chị Đoàn Thị Mỹ Kiên (thôn Hà Ri, xã Vĩnh Thịnh) có điều kiện đầu tư phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Ảnh: Minh Lý

Tại xã Vĩnh Thịnh, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai đồng bộ, phủ rộng nhiều nhóm đối tượng. Đến nay, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt gần 30,7 tỷ đồng, hộ cận nghèo hơn 23,5 tỷ đồng và hộ mới thoát nghèo hơn 30,7 tỷ đồng. Dòng vốn này tạo nền tảng quan trọng cho công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Ông Phạm Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh - cho biết: “Địa phương phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng CSXH để triển khai các chương trình vay vốn. Người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã từ 6,33% năm 2024 xuống còn 3,93% năm 2025”.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân, tín dụng chính sách còn mở rộng sang các lĩnh vực thiết yếu, nhất là nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn - tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Tại các xã biên giới, nguồn vốn được chuyển tải thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp nhiều hộ xây dựng công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh. Theo thống kê, tại 6 xã thuộc khu vực quản lý của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đức Cơ, hơn 17.800 hộ đã được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ gần 88%; nhiều xã đạt tỷ lệ rất cao như Ia Pnôn đạt 100%, Ia Dơk và Ia Krêl đạt 96%.

Ông Nguyễn Văn Diệu - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Đức Cơ - cho biết: “Chúng tôi ưu tiên nguồn vốn cho chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Từ chỗ sử dụng nguồn nước tự nhiên chưa qua xử lý, hiện nay, nhiều hộ đã có hệ thống nước sạch phục vụ sinh hoạt, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh và cải thiện chất lượng cuộc sống”.

Hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Trên phạm vi toàn tỉnh, các chương trình tín dụng chính sách được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Từ đầu năm đến nay, chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo đã giải ngân 506 tỷ đồng cho hơn 8.000 lượt hộ vay. Tổng dư nợ của các chương trình này hiện đạt 4.681 tỷ đồng với gần 82.000 hộ còn dư nợ.

Riêng tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, tín dụng chính sách tiếp tục phát huy vai trò là “điểm tựa” cho rất nhiều hộ có điều kiện cải thiện cuộc sống. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các chương trình tín dụng chính sách đã giải ngân 1.161 tỷ đồng cho hơn 18.000 lượt hộ vay; tổng dư nợ của các chương trình này đạt 5.351 tỷ đồng. Nguồn vốn không chỉ giúp hộ vay phát triển sản xuất mà còn xây dựng nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh…

Song song với giảm nghèo, tín dụng chính sách cũng đã hỗ trợ địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ đầu năm 2026 đến nay, Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh tăng cường giải ngân tại 110 xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh với tổng doanh số cho vay hiện đạt 3.188 tỷ đồng/hơn 47.000 lượt khách hàng. Nguồn vốn vay đã phát huy hiệu quả trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, phát triển giáo dục và cải thiện môi trường nông thôn.

Bà Ngô Thị Thanh Diệp - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hiao - cho biết: “Thông qua các hội, đoàn thể nhận ủy thác, nguồn vốn tín dụng chính sách được quản lý chặt chẽ, đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần từng bước hoàn thiện nhiều tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia tại địa phương”.

Theo ông Nguyễn Minh Hướng - Giám đốc Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục ưu tiên nguồn vốn cho các chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tạo việc làm và phát triển sinh kế; đồng thời tập trung cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng khó khăn để tín dụng chính sách thực sự là điểm tựa an sinh.

Đến nay, các chương trình tín dụng chính sách đã giúp 55.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh được tiếp cận vốn vay; tạo và duy trì việc làm cho hơn 19.000 lao động; xây dựng gần 37.000 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường; hỗ trợ hơn 8.000 hộ vùng khó khăn phát triển sản xuất, tăng thu nhập; giúp 675 hộ vay vốn xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

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