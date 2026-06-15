Nguồn vốn địa phương tạo đòn bẩy cho tín dụng chính sách

(GLO)- Hiện nay, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương chiếm 12,4% tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai.

Không chỉ bổ sung nguồn lực để mở rộng quy mô hoạt động tín dụng chính sách, nguồn vốn này còn tạo điều kiện triển khai các chính sách đặc thù của địa phương, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn đa dạng của người dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với ông Nguyễn Triều Quang - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh xung quanh vấn đề này.

* Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương giữ vai trò như thế nào trong cơ cấu tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh, thưa ông?

Ông Nguyễn Triều Quang. Ảnh: NVCC - Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là nguồn lực rất quan trọng trong tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh do Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh quản lý và triển khai. Tính đến nay, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác đạt 2.237 tỷ đồng, tăng 400 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm 12,4% tổng nguồn vốn của Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh. Bên cạnh sự gia tăng về nguồn vốn ủy thác, HĐND tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND ngày 9-2-2026 quy định về chính sách tín dụng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh. Nghị quyết đã tạo thêm động lực và hành lang pháp lý quan trọng để địa phương chủ động bố trí nguồn vốn, hỗ trợ thêm nhiều đối tượng tiếp cận tín dụng ưu đãi. Điều đó thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

* Sự tăng trưởng các nguồn vốn, trong đó có nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương mang ý nghĩa gì trong bối cảnh hoạt động tín dụng chính sách hiện nay, thưa ông?

- Đối với tỉnh Gia Lai, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đang ngày càng khẳng định vai trò là nguồn vốn dẫn dắt, tạo điều kiện triển khai kịp thời các chính sách đặc thù của địa phương theo tinh thần Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND. Đồng thời, điều này cũng khẳng định vai trò của nguồn vốn nhận ủy thác địa phương trong thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030 theo Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh hiện nay, sự tăng trưởng nguồn vốn tín dụng chính sách có ý nghĩa rất lớn khi nhu cầu vay vốn của người dân ngày càng tăng nhằm cải thiện điều kiện sống, đầu tư cho học tập, tạo việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh việc mở rộng quy mô cho vay, sự gia tăng nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương còn thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc giải quyết việc làm, tạo cơ hội để người lao động có việc làm tại chỗ hoặc tham gia thị trường lao động ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để đầu tư cho tương lai, đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và hội nhập quốc tế; qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong những năm tới.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH Pleiku tổ chức phiên giao dịch đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân. Ảnh: S.C

* Ông có thể cho biết, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh có giải pháp gì để tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn nhận ủy thác trong thời gian tới?

- Chúng tôi tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bố trí, bổ sung nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng CSXH nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các đối tượng thụ hưởng. Qua rà soát, nhu cầu bổ sung nguồn vốn đến cuối năm khoảng 170 tỷ đồng. Đồng thời, Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ sở giáo dục, đào tạo và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, rà soát nhu cầu vay vốn; bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng, đúng mục đích và phát huy hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, từ kết quả triển khai bước đầu Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐND, Chi nhánh sẽ tổng hợp, đánh giá nhu cầu thực tế của học sinh, sinh viên trên địa bàn để tham mưu tỉnh bố trí quy mô nguồn vốn phù hợp ngay từ đầu năm học mới. Mục tiêu là tiếp tục phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách, tạo điều kiện để nhiều đối tượng thụ hưởng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

* Xin cảm ơn ông!