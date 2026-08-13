Doanh nghiệp nhỏ có thể dùng AI vào những việc gì để giảm chi phí ngay?

(GLO)- AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nhân lực, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu quả vận hành. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay vì đầu tư ngay vào những hệ thống phức tạp, có thể bắt đầu từ các công việc thường xuyên và dễ đo lường hiệu quả.

Định hướng này cũng phù hợp với Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030 được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng ký Quyết định số 433/QĐ-TTg ngày 16-3-2026. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 hỗ trợ ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó ít nhất 300.000 doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo.

Soạn thảo và xử lý thông tin

Doanh nghiệp có thể dùng AI để tóm tắt tài liệu, soạn email, thông báo, nội dung cuộc họp, xây dựng bản nháp văn bản hoặc chuyển những thông tin dài thành các ý chính. Đây là nhóm công việc tương đối dễ triển khai vì không đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi toàn bộ quy trình vận hành.

Hỗ trợ xử lý tình huống trong bán hàng và chăm sóc khách hàng

Công cụ AI có thể giúp xây dựng mô tả sản phẩm, câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến, kịch bản tư vấn, phân loại phản hồi của khách hàng hoặc đề xuất nội dung chăm sóc khách hàng.

Đáng chú ý, ngày 31-7-2026, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và Meta đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác, trong đó hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng lực ứng dụng công cụ số trong quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kết nối kinh doanh và mở rộng thị trường.

Hỗ trợ lên ý tưởng, nội dung mạng xã hội, quảng bá sản phẩm

Marketing cũng là một lĩnh vực có thể thấy hiệu quả khá nhanh. AI có thể hỗ trợ lên ý tưởng cho bài viết, xây dựng nhiều phiên bản tiêu đề, nội dung mạng xã hội, kịch bản video hoặc nội dung quảng bá sản phẩm. Nhân viên vẫn cần kiểm tra và biên tập trước khi sử dụng, nhưng thời gian tạo bản nháp có thể được rút ngắn đáng kể.

Đọc, phân loại và phân tích thông tin

Với dữ liệu và báo cáo, AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp đọc, phân loại và phân tích thông tin. Chẳng hạn, doanh nghiệp có thể khai thác dữ liệu bán hàng, khách hàng hoặc tồn kho để tìm xu hướng, phát hiện điểm bất thường và hỗ trợ lập báo cáo quản trị.

Đề án chuyển đổi số của Chính phủ cũng xác định việc khai thác, chia sẻ có kiểm soát dữ liệu phục vụ phân tích, dự báo và tối ưu hoạt động sản xuất, kinh doanh; trong đó ưu tiên các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, nông nghiệp, logistics và tài chính.

Tối ưu quy trình sản xuất

Trong sản xuất, AI có thể được sử dụng ở mức cao hơn để tối ưu quy trình. Bộ Công Thương đánh giá ứng dụng AI trong sản xuất công nghiệp đang trở thành một hướng quan trọng để nâng cao hiệu quả, hướng tới mô hình nhà máy thông minh. Với doanh nghiệp nhỏ, có thể bắt đầu từ một công đoạn cụ thể thay vì triển khai đồng loạt toàn bộ hệ thống.

Một lợi ích khác là doanh nghiệp không nhất thiết phải tự xây dựng hệ thống AI từ đầu. Đề án của Chính phủ cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, nền tảng số và AI; đồng thời hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số, tư vấn và đào tạo nâng cao năng lực số.

Tuy nhiên, để giảm chi phí thực sự, doanh nghiệp không nên sử dụng AI theo phong trào. Có thể chọn một vài công việc đang tiêu tốn nhiều giờ nhân sự nhất, thử nghiệm trong thời gian ngắn rồi so sánh thời gian, nhân lực và chi phí trước và sau khi ứng dụng. Những công việc tạo ra hiệu quả rõ ràng mới nên tiếp tục mở rộng.

Đặc biệt, AI chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ, nhất là với các nội dung liên quan đến tài chính, pháp lý, hợp đồng, dữ liệu khách hàng và thông tin nội bộ. Người sử dụng vẫn phải kiểm tra tính chính xác, bảo mật và chịu trách nhiệm đối với quyết định cuối cùng.