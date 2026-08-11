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Doanh nhân trẻ Gia Lai bàn cách đưa "AI vào quản trị nhân sự"

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Sáng 11-8, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Cà phê doanh nhân tháng 8 với chủ đề “AI đồng hành cùng CEO - Chuẩn hóa hệ thống nhân sự, kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI hiệu quả, hạn chế rủi ro trong quản trị nhân sự.

Tại chương trình, ThS. Hana Ngô Bích Hà - nhà huấn luyện văn hóa doanh nghiệp đã chia sẻ những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng và chuẩn hóa hệ thống nhân sự.

Trong đó, tập trung vào nhận diện nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề nhân sự; xây dựng công cụ quản trị và ứng dụng AI trong quản lý, đánh giá hiệu suất người lao động.

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Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 8 thu hút đông đảo doanh nghiệp đến tham dự. Ảnh: H.H

Theo diễn giả, để hệ thống nhân sự vận hành hiệu quả, doanh nghiệp cần nhìn nhận vấn đề từ nguyên nhân gốc rễ thay vì chỉ xử lý những biểu hiện phát sinh.

Cùng với đó, việc xây dựng các công cụ quản trị phù hợp với quy mô, đặc điểm và từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức, sử dụng và phát triển đội ngũ nhân sự.

Một trong những nội dung được trao đổi sôi nổi tại chương trình là mô hình 10 công cụ hỗ trợ hệ thống nhân sự. Thông qua các công cụ này, doanh nghiệp có thể từng bước chuẩn hóa hoạt động quản trị, từ nhận diện vấn đề, xây dựng quy trình đến theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân sự.

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ThS. Hana Ngô Bích Hà chia sẻ việc ứng dụng AI trong chuẩn hóa hệ thống nhân sự. Ảnh: H.H

Diễn giả cũng phân tích việc kết hợp giữa nhân trị và pháp trị trong quản trị doanh nghiệp. Theo đó, tùy từng giai đoạn phát triển và quy mô, doanh nghiệp cần có cách tiếp cận phù hợp nhằm vừa xây dựng môi trường làm việc, phát huy năng lực của người lao động, vừa duy trì nguyên tắc, kỷ luật và tính thống nhất trong vận hành.

Đồng thời, diễn giả cũng chia sẻ việc AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng khung năng lực và đánh giá hiệu suất nhân sự, nhưng không thay thế vai trò của người quản lý.

Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ thống quản trị phù hợp với quy mô và đặc điểm của từng doanh nghiệp.

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Đại diện doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI vào quản trị - những hiệu quả và vướng mắc thực tế. Ảnh: H.H

Bên cạnh chuyên đề về AI và quản trị nhân sự, trước đó, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã tổ chức phiên “Cà phê doanh nhân - Kết nối giao thương”. Đây là không gian để các hội viên giới thiệu doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác, kết nối sản phẩm, dịch vụ và chia sẻ những vấn đề thực tế trong quá trình hoạt động.

Thông qua các hoạt động kết nối tại chương trình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục nắm bắt nhu cầu của hội viên; đồng thời, tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và hỗ trợ nhau trong quá trình phát triển.

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