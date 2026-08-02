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Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Gia Lai vượt 2,35 tỷ USD

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HẢI YẾN HẢI YẾN
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(GLO)- Hoạt động xuất khẩu của tỉnh Gia Lai tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 7 tháng của năm 2026. Theo số liệu của Thống kê tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 253,16 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế 7 tháng lên 2,354 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều nhóm hàng xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng cao, nhất là các mặt hàng công nghiệp chế biến và sản phẩm có giá trị gia tăng như phương tiện vận tải và phụ tùng, máy móc thiết bị, vải các loại, hạt điều, chanh dây cô đặc, phân bón và sản phẩm từ sắt thép.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tiếp tục đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt hơn 338 triệu USD, gỗ đạt trên 283 triệu USD, hàng dệt may đạt hơn 225 triệu USD, sản phẩm từ chất dẻo đạt gần 176 triệu USD và thủy sản đạt hơn 106 triệu USD. Bên cạnh đó, xuất khẩu mì và các sản phẩm từ mì cũng tiếp tục tăng so với cùng kỳ.

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Khách hàng tham quan gian hàng sản phẩm gỗ nội thất trong và ngoài trời ở tỉnh. Ảnh: Hải Yến

Ở chiều ngược lại, một số mặt hàng nông sản truyền thống vẫn giảm. Cà phê, mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của tỉnh đạt gần 976,5 triệu USD, giảm so với cùng kỳ; rau quả và gạo cũng ghi nhận mức xuất khẩu thấp hơn năm trước.

Kết quả trên cho thấy xuất khẩu của tỉnh tiếp tục giữ được đà tăng trưởng nhờ sự bứt phá của nhóm hàng công nghiệp chế biến và sản phẩm giá trị gia tăng, góp phần bù đắp sự sụt giảm của một số nông sản chủ lực và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026.

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