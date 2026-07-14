Thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao

(GLO)- Trên nền tảng Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8-6-2026 của Bộ Chính trị, tỉnh Gia Lai đang nỗ lực hành động, chuyển mạnh từ thu hút vốn FDI theo số lượng sang lựa chọn các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có sức lan tỏa, hướng đến mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững.

Lợi thế mới, dư địa mới cho dòng vốn FDI

Sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu không gian phát triển rộng lớn, giữ vai trò cầu nối giữa Duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên và là cửa ngõ ra Biển Đông của các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia. Cùng với lợi thế về không gian phát triển, tỉnh tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ. Nhờ đó, hoạt động thu hút dòng vốn FDI của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2025, Gia Lai thu hút 16 dự án FDI với tổng vốn tương đương khoảng 1,4 tỷ USD, chiếm hơn 22,3% tổng vốn đầu tư của tỉnh. Một số dự án tiêu biểu gồm Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester của Tập đoàn Syre Impact AB (Thụy Điển), Nhà máy điện gió Vân Canh của Công ty TNHH Nexif Ratch Energy SE Asia (Singapore) và Khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch của Công ty Blooming Sky Quy Nhơn (Singapore)…

Hệ thống cảng biển là lợi thế để Gia Lai phát triển logistics và thu hút đầu tư. - Trong ảnh: Tàu chở dăm gỗ cập Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Dũng Nhân

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong 6 tháng đầu năm nay với các dự án mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất.

Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh thu hút 2 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 565,6 tỷ đồng (hơn 21 triệu USD) gồm: Dự án nhà máy gỗ nội ngoại thất Gainshine Việt Nam với vốn đầu tư 315,6 tỷ đồng của Công ty TNHH Quốc tế Lehome (Hồng Kông, Trung Quốc); Dự án nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo và sản xuất phần mềm, vốn đầu tư 250 tỷ đồng của Công ty TNHH AM Group (Hàn Quốc).

Đến tháng 6-2026, toàn tỉnh có 113 dự án FDI với tổng vốn đăng ký khoảng 2,7 tỷ USD; trong đó, các dự án trong khu kinh tế và khu công nghiệp chiếm phần lớn quy mô vốn với 54 dự án, tổng vốn khoảng 2,09 tỷ USD.

Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư (Sở Tài chính) cho biết: FDI của tỉnh tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng, hạ tầng, du lịch, giáo dục và chế biến nông - lâm - thủy sản. Các nhà đầu tư chủ yếu đến từ Singapore, Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Thụy Điển...

Từ thu hút vốn đến lựa chọn dòng vốn

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, khu vực FDI của Gia Lai vẫn cần nâng cao chất lượng và hiệu quả. Ông Nguyễn Bay thẳng thắn nhìn nhận chất lượng và sức lan tỏa của khu vực FDI vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Số lượng dự án FDI thu hút hằng năm còn khiêm tốn; mức độ liên kết với DN địa phương, tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ cũng như đóng góp vào chuỗi chế biến sâu còn hạn chế.

Quỹ đất sạch, hạ tầng logistics, hạ tầng số, nguồn nhân lực kỹ thuật cao cùng các dịch vụ cho người lao động vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư thế hệ mới. Bên cạnh đó, những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật tại một số khu, cụm công nghiệp cần tiếp tục được tháo gỡ.

Hệ thống cảng biển là lợi thế để Gia Lai phát triển logistics và thu hút đầu tư. Trong ảnh: Hoạt động xuất khẩu hàng hóa qua Cảng Quy Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Từ thực tiễn đó, Gia Lai đang từng bước thay đổi tư duy thu hút FDI. Thay vì chạy theo số lượng dự án, tỉnh hướng đến lựa chọn những dòng vốn có hàm lượng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và tăng cường liên kết với DN trong nước.

Ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính - cho hay: Tỉnh đã giao chỉ tiêu thu hút FDI cho từng đơn vị gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Cùng với thu hút đầu tư, tỉnh chú trọng quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI nhằm nâng cao năng lực tự chủ và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Hà Thúc Duy Sang 1 Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty CP Becamex Bình Định - thông tin: Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định (nằm trên địa bàn xã Canh Vinh, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội) đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 1 với 550 ha đất cho thuê; hiện có 11 dự án đăng ký đầu tư, trong đó, 3 dự án FDI đã đi vào hoạt động.

Từ đầu năm đến nay, DN đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời hợp tác với Tập đoàn PV GAS phát triển trạm cung cấp năng lượng CNG/LNG, góp phần hoàn thiện hạ tầng năng lượng cho các nhà đầu tư.

Khánh thành Nhà máy Kurz (100% vốn đầu tư của Đức) tại Khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: ĐVCC

Dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester của Tập đoàn Syre Impact AB (Thụy Điển) là minh chứng cho định hướng thu hút FDI xanh, công nghệ cao của Gia Lai. Bà Nguyễn Mai Hạnh - Quản lý đối ngoại cấp cao tại Việt Nam của Tập đoàn Syre Impact AB - bày tỏ: Tập đoàn lựa chọn Gia Lai nhờ môi trường đầu tư thuận lợi, hạ tầng ngày càng đồng bộ và lợi thế về năng lượng sạch. Dự án 1 tỷ USD hướng tới tái chế phế liệu dệt may thành hạt nhựa PET, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh.

Đây cũng là định hướng mà Gia Lai xác định trong quá trình triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có khả năng tạo sức lan tỏa, thay vì chỉ gia tăng quy mô vốn đầu tư.

Hội thảo “ESG - Xu thế chuyển đổi sản xuất xanh” tổ chức cuối tháng 6-2026 góp phần thúc đẩy thu hút các dự án phát triển bền vững. Ảnh: N.H

Tại Hội thảo “ESG - Xu thế chuyển đổi sản xuất xanh” tổ chức cuối tháng 6-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, tăng cường kết nối DN với các đối tác quốc tế; đồng thời nhấn mạnh ESG (Môi trường - Environmental, Xã hội - Social và Quản trị - Governance) là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp cận dòng vốn xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Gia Lai đang chuyển trọng tâm từ thu hút FDI theo số lượng sang lựa chọn các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường và có sức lan tỏa. Đây là hướng đi phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 10-NQ/TW, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.