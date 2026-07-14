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Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, doanh nghiệp giữ vai trò hạt nhân

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Chiều 13-7, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương Ngô Văn Tuấn chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Tổng điều tra kinh tế năm 2026 đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra, cung cấp bức tranh tổng thể về thực trạng phát triển của nền kinh tế Việt Nam.

Kết quả điều tra là nguồn thông tin thống kê quan trọng phục vụ đánh giá quy mô, cơ cấu các khu vực kinh tế, tình hình lao động, kết quả sản xuất kinh doanh cũng như mức độ ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số của các đơn vị kinh tế trên phạm vi cả nước.

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Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Điểm mới nổi bật của cuộc Tổng điều tra năm nay là việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong toàn bộ quy trình thực hiện. Lần đầu tiên, trí tuệ nhân tạo (AI) được sử dụng để hỗ trợ xác định mã ngành kinh tế; bản đồ số được áp dụng để theo dõi tiến độ điều tra theo thời gian thực; dữ liệu được kết nối với hệ thống thuế và đăng ký kinh doanh, giúp rút ngắn thời gian thu thập, xử lý thông tin và công bố kết quả sơ bộ sớm hơn 7 tháng so với kế hoạch.

Kết quả sơ bộ cho thấy, cả nước có gần 6,3 triệu đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp đang hoạt động với hơn 30,37 triệu lao động. Trong đó, có 859.048 doanh nghiệp, tăng 25,5% so với năm 2021; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 33,9%, mức tăng cao nhất trong các thành phần kinh tế.

Khu vực kinh tế cá thể có gần 5,3 triệu cơ sở sản xuất kinh doanh, tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng số lao động giảm 1,1%; phản ánh xu hướng chuyển dịch lao động sang khu vực kinh tế chính thức. Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, số lượng đơn vị giảm 16,4% theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Tại Gia Lai, kết quả sơ bộ ghi nhận toàn tỉnh có 178.467 đơn vị kinh tế, hành chính, sự nghiệp đang hoạt động, gồm: 13.367 doanh nghiệp, 160.953 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và 840 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; tổng số lao động đạt 456.882 người.

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh đã hoàn thành 100% khối lượng điều tra theo đúng tiến độ. Toàn tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo tại 135 xã, phường; huy động hơn 1.300 điều tra viên, giám sát viên tham gia điều tra; đồng thời, tăng cường phối hợp với ngành Thuế và các địa phương nhằm bảo đảm dữ liệu thu thập đầy đủ, chính xác.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng điều tra Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ phản ánh quy mô và sức khỏe của nền kinh tế mà còn tạo lập cơ sở dữ liệu thống kê đầy đủ, tin cậy phục vụ công tác quản lý, điều hành, xây dựng chiến lược, quy hoạch và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và các địa phương trong giai đoạn tới.

Kết quả chính thức cùng các báo cáo phân tích chuyên đề sẽ được công bố vào tháng 12-2026.

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