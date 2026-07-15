(GLO)- Gần 1 năm sau khi khởi công, Dự án Cụm công nghiệp Cát Hiệp (thôn Hội Vân, xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa được triển khai dù thời hạn hoàn thành theo quyết định đầu tư đã cận kề.

Việc chậm tiến độ ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trong vùng dự án và mục tiêu thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp của địa phương.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án có quy mô 49,96 ha, tổng vốn hơn 248 tỷ đồng và hoàn thành trong tháng 7-2026. Tuy nhiên, sau lễ khởi công, toàn bộ khu vực dự án gần như “án binh bất động”.

Sau gần 1 năm khởi công, Dự án Cụm công nghiệp Cát Hiệp vẫn “án binh bất động”. Ảnh: C.L

Theo ghi nhận của phóng viên, đến giữa tháng 7-2026, hiện trường vẫn vắng bóng nhân công, máy móc, phương tiện và vật tư. Dấu tích duy nhất là khu đất rộng gần 1.000 m² được san ủi, phủ đá dăm để phục vụ lễ khởi công diễn ra ngày 19-8-2025.

Dự án chậm tiến độ khiến nhiều hộ dân có đất trong vùng quy hoạch không khỏi lo lắng. Ông P.V.T. (thôn Hội Vân) cho rằng: Dự án kéo dài khiến người dân không yên tâm đầu tư sản xuất vì đất đã nằm trong quy hoạch, trong khi việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa hoàn tất.

“Tôi mong muốn các cơ quan chức năng có giải pháp thúc đẩy chủ đầu tư sớm triển khai dự án, tránh tình trạng quy hoạch kéo dài gây lãng phí nguồn lực đất đai” - ông T. nói.

Theo UBND xã Hòa Hội, Dự án Cụm công nghiệp Cát Hiệp do Công ty TNHH Sunley Việt Nam (trụ sở tại xã Bình An) làm chủ đầu tư, được quy hoạch trên diện tích 49,96 ha, chủ yếu là đất trồng cây lâu năm của 39 hộ dân.

Đến tháng 6-2026, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, tài sản trên đất trong phạm vi dự án; đồng thời lập và phê duyệt 2 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) gần 30 ha thuộc giai đoạn 1 đối với 24/39 hộ dân.

Địa phương đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đợt 1 cho 21,93 ha. Tuy nhiên, hơn 8 ha còn lại của giai đoạn 1 vẫn chưa thể chi trả do chủ đầu tư chưa chuyển đủ kinh phí với số tiền cần bố trí hơn 19,4 tỷ đồng.

Đối với giai đoạn 2, hơn 20 ha còn lại sẽ tiếp tục được lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định với tổng kinh phí GPMB dự kiến khoảng 95 tỷ đồng.

Ông Đinh Thành Tiến - Chủ tịch UBND xã Hòa Hội - cho biết: Địa phương đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư chuyển kinh phí để hoàn tất việc chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Tuy nhiên, đến nay, nguồn kinh phí vẫn chưa được chuyển đầy đủ, khiến công tác GPMB và tiến độ dự án tiếp tục bị ảnh hưởng.

Theo ông Tiến, UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã làm việc với chủ đầu tư, yêu cầu khẩn trương bố trí nguồn vốn để địa phương thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ theo quy định; đồng thời hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với phần diện tích đã GPMB để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động theo cam kết.