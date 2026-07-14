Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với lãnh đạo Công ty CP Becamex Bình Định

(GLO)- Chiều 14-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với cấp ủy, lãnh đạo Công ty CP Becamex Bình Định (xã Canh Vinh).

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Buổi làm việc nhằm nắm bắt tình hình công tác Đảng, sự phát triển hạ tầng khu công nghiệp, tiến độ thu hút đầu tư, giải quyết việc làm cùng các định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Chi bộ Công ty CP Becamex Bình Định được thành lập theo Quyết định số 28-QĐ/ĐU ngày 24-11-2021 của Đảng ủy Khu kinh tế tỉnh. Chi bộ hiện có 32 đảng viên, trong đó, 27 đảng viên chính thức, 5 đảng viên dự bị.

Cấp ủy có 5 đồng chí, trong đó, Bí thư Chi bộ kiêm Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực. Do đó, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn được tập trung quyết liệt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ.

Về trình độ chuyên môn, Chi bộ có 1 đồng chí đạt trình độ thạc sĩ, 28 đồng chí trình độ đại học và 3 đồng chí trình độ trung cấp. Về lý luận chính trị, 1 đồng chí đạt trình độ cao cấp lý luận chính trị và 7 đồng chí đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (bên trái) tặng quà cho lãnh đạo Công ty CP Becamex Bình Định. Ảnh: N.H

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ đã kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng (đạt 150% chỉ tiêu đề ra). Hiện nay, Chi bộ đang xác minh lý lịch xin vào Đảng cho 6 quần chúng ưu tú.

Với những thành tích đạt được, Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 năm liền (2022-2025), 2 đảng viên hoàn thành xuất sắc 5 năm liền (2021-2025).

Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ, Công ty CP Becamex Bình Định đã ghi nhận nhiều thành tựu vượt trội trong công tác phát triển hạ tầng công nghiệp và đô thị tích hợp.

Theo đó, doanh nghiệp đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng trên toàn bộ diện tích phân khu 07 (1.425 ha); đồng thời, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 550 ha đất dự án khu công nghiệp.

Về thu hút đầu tư, trong năm 2025, doanh nghiệp đã ký 6 biên bản ghi nhớ với diện tích 27 ha; thu hút 5 nhà đầu tư mới với tổng vốn đầu tư khoảng 2.144 tỷ đồng và diện tích đất cho thuê 26,4 ha.

Lũy kế đến nay, Khu công nghiệp Becamex đã thu hút 10 dự án, với tổng diện tích 89,8 ha từ các nhà đầu tư đến từ Đức, Hàn Quốc, Hà Lan, Singapore, Đan Mạch, Trung Quốc...

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Xác định chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Chi bộ Công ty luôn chủ động, tiên phong trong các phong trào tại địa phương.

Đồng thời, đơn vị đã triển khai hiệu quả nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai với tổng kinh phí hơn 3,3 tỷ đồng trong năm 2025.

Chi đoàn Công ty phối hợp với Ban Giám đốc và Công đoàn trao tặng quà cho các gia đình khó khăn tại xã Canh Vinh; phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa nhằm hưởng ứng mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Canh Vinh.

Cùng với đó, Chi đoàn còn kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân và người lao động ủng hộ người dân bị thiệt hại về tài sản do bão số 13 năm 2025 gây ra, với tổng số tiền quyên góp là 37,5 triệu đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ sự ấn tượng trước tầm nhìn phát triển bền vững, tinh thần tiên phong đổi mới công nghệ và những đóng góp thiết thực của doanh nghiệp vào sự phát triển chung của tỉnh cũng như công tác đối ngoại của lãnh đạo tỉnh thời gian qua.

Đồng chí ghi nhận và biểu dương công tác chú trọng xây dựng Đảng, phát triển tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh trong doanh nghiệp; đồng thời, mong muốn đơn vị duy trì phối hợp chặt chẽ với hệ thống Mặt trận các cấp để chăm lo tốt hơn đời sống cho nhân dân và người lao động khó khăn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và doanh nghiệp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu, "đơm hoa kết trái" bằng những phần việc cụ thể, thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương (thứ 6 từ trái sang) tặng quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.H

Dịp này, đoàn đã trao tặng 20 suất quà (mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm) cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Khu công nghiệp Becamex Bình Định.