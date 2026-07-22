Xã Chư Sê thu ngân sách đạt 183% kế hoạch tỉnh giao

(GLO)- Thu ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2026 trên địa bàn xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đạt 183% kế hoạch tỉnh giao. Đây là 1 trong những kết quả nổi bật được UBND xã báo cáo tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã diễn ra vào ngày 22-7.

Cụ thể, trong 6 tháng năm 2026, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã Chư Sê đạt 127,265 tỷ đồng, bằng 183% kế hoạch tỉnh giao. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 7,92%, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kỳ họp thứ 5 HĐND xã Chư Sê đã thông qua 5 nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Trúc Phùng

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh với 32 doanh nghiệp và 209 hộ kinh doanh thành lập mới; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 42% kế hoạch năm.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã xem xét các báo cáo, tờ trình, tiến hành chất vấn và thông qua 5 nghị quyết quan trọng. Trong đó, có nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030; điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; tổ chức lại Phòng Kinh tế để thành lập Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng thuộc UBND xã; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026...

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Sê Lý Anh Sang đề nghị UBND xã và các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các nghị quyết đã được thông qua; phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của xã trong năm 2026.