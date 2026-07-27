Giữ vững an ninh để hút đầu tư vào Ia Le

(GLO)- Với quỹ đất rộng, nguồn lao động dồi dào và môi trường đầu tư thuận lợi, xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) đang thu hút nhiều dự án năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời chú trọng giữ vững an ninh trật tự để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, phát triển bền vững.

Sức hút từ tiềm năng và lợi thế

Từ đầu năm đến nay, xã Ia Le đã phối hợp với các sở, ngành của tỉnh triển khai nhiều giải pháp xúc tiến đầu tư, thu hút doanh nghiệp đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư. Quỹ đất rộng, hạ tầng từng bước được hoàn thiện, nguồn lao động tại chỗ dồi dào cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương đã tạo sức hút đối với các nhà đầu tư.

Đến nay, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 15 dự án tại xã Ia Le, vượt 10 dự án so với kế hoạch giao. Trong đó có 10 dự án năng lượng tái tạo và 5 dự án nông nghiệp công nghệ cao, với tổng vốn đăng ký khoảng 16 nghìn tỷ đồng.

Hiện có 4 dự án chăn nuôi công nghệ cao đã khởi công xây dựng. Dự kiến trong tháng 9-2026, dự án chăn nuôi còn lại sẽ được triển khai; đồng thời, 10 dự án năng lượng tái tạo cũng sẽ đồng loạt khởi công trong những tháng cuối năm.

Trang trại chăn nuôi công nghệ cao của ông Vũ Văn Ba đang được khẩn trương thi công.

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Để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, xã Ia Le tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch, hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đồng thời bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình thi công và vận hành dự án.

Theo ước tính của UBND xã, khi các dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ tạo việc làm cho khoảng 7.500 lao động tại địa phương và khu vực lân cận.

Lợi thế nằm trên tuyến Quốc lộ 14 tạo điều kiện thuận lợi để xã Ia Le thu hút các dự án đầu tư.

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Ông Vũ Văn Ba, chủ đầu tư các trang trại chăn nuôi công nghệ cao cho biết, Ia Le có nhiều lợi thế để phát triển chăn nuôi quy mô lớn nhờ quỹ đất rộng, nhiều khu vực cách xa khu dân cư và nguồn lao động dồi dào.

“Trong quá trình triển khai dự án, doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền địa phương. Những khó khăn về hồ sơ, thủ tục được phối hợp tháo gỡ kịp thời. Đặc biệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, giúp doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài” - ông Ba chia sẻ.

Theo ông Ba, khó khăn hiện nay là hạ tầng giao thông, điện ở một số khu vực chưa đồng bộ, trong khi thời tiết mưa nhiều khiến việc thi công bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để bảo đảm tiến độ, sớm đưa các trang trại vào hoạt động.

Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển bền vững

Ông Lưu Xuân Thành, Chủ tịch UBND xã Ia Le cho biết, sau sáp nhập, địa phương có không gian phát triển rộng hơn, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư. Xã xác định 3 nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình đồng hành cùng doanh nghiệp gồm: giải phóng mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự và chuẩn bị nguồn nhân lực tại chỗ.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều khó khăn do các dự án có quy mô lớn, liên quan đến nhiều loại đất như đất rừng, đất thao trường, đất dự phòng và đất đã giao cho doanh nghiệp quản lý.

Bên cạnh đó, khi thông tin về các dự án được công bố, địa phương dự báo có thể phát sinh tình trạng đầu cơ đất đai, môi giới tự phát, đẩy giá đất, gây nhiễu thị trường. Một số trường hợp lợi dụng việc trồng cây, tạo tài sản trên đất để trục lợi hoặc gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Để chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, xã đã thành lập Ban Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án do Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng ban; đồng thời thành lập tổ tuyên truyền, vận động do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phụ trách.

Ia Le đang trở thành điểm đến của nhiều dự án năng lượng tái tạo. Ảnh: N.D

Cùng với đó, Công an xã được giao xây dựng nghị quyết chuyên đề về bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau khi các dự án đi vào hoạt động; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hạn chế phát sinh điểm nóng.

Địa phương cũng sẽ phối hợp với doanh nghiệp khảo sát nhu cầu sử dụng lao động để xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, ưu tiên thanh niên xuất ngũ và lao động trẻ tại địa phương tham gia làm việc.

Ông Lưu Xuân Thành nhấn mạnh: “Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và rà soát quy hoạch để hỗ trợ doanh nghiệp, xã xác định giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất lâu dài. Khi doanh nghiệp phát triển ổn định sẽ tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và tạo động lực để địa phương phát triển nhanh, bền vững”.