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Nâng cao năng lực pháp chế, quản trị cho các doanh nghiệp quân đội

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PHÚ HÒA
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(GLO)- Ngày 13-8, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Hiệp hội Doanh nghiệp quân đội đã tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực pháp chế, quản trị doanh nghiệp năm 2026, thu hút 250 đại biểu đến từ hơn 100 doanh nghiệp quân đội trong toàn quân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Đào Minh Đạo - Phó Cục trưởng Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) nhấn mạnh: Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng, môi trường sản xuất, kinh doanh ngày càng cạnh tranh và hệ thống pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp tiếp tục được hoàn thiện, công tác pháp chế và quản trị doanh nghiệp giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Thiếu tướng Đào Minh Đạo - Phó Cục trưởng Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Dũng Nhân

Thiếu tướng Đào Minh Đạo - Phó Cục trưởng Cục Tài chính (Bộ Quốc phòng) phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với các doanh nghiệp quân đội, yêu cầu đặt ra là vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, vừa bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; giữ vững kỷ luật, kỷ cương và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Thực tiễn cho thấy, 1 quyết định đầu tư thiếu chặt chẽ về pháp lý, 1 hợp đồng chưa nhận diện đầy đủ rủi ro, 1 quy trình quản trị thiếu kiểm soát hoặc việc chấp hành chưa nghiêm quy định pháp luật đều có thể gây hậu quả lớn về tài chính, tài sản, uy tín và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Do đó, nâng cao năng lực pháp chế phải gắn chặt với nâng cao năng lực quản trị; hoạt động quản trị phải lấy pháp luật, kỷ luật, hiệu quả và trách nhiệm làm nền tảng.

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Hơn 250 đại biểu thuộc 100 doanh nghiệp quân đội được phổ biến những kiến thức nâng cao năng lực pháp chế và quản trị doanh nghiệp. Ảnh: Dũng Nhân

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến 3 chuyên đề gồm: cập nhật pháp luật và vai trò của công tác pháp chế trong doanh nghiệp; quản trị doanh nghiệp hiệu quả trong thời đại kinh tế số; nâng cao năng lực pháp chế doanh nghiệp trong quản trị rủi ro pháp lý và kiểm soát tuân thủ pháp luật.

Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu và chuyên gia trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc; phân tích các tình huống phát sinh trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Qua đó, giúp các doanh nghiệp nâng cao khả năng nhận diện, kiểm soát và chủ động phòng ngừa rủi ro pháp lý; gắn công tác pháp chế với quản trị, sản xuất và kinh doanh.

Hội nghị góp phần bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ pháp chế trong các doanh nghiệp quân đội; nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động và khả năng thích ứng với môi trường kinh tế số; đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới.

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