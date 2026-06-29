Quân đội chung sức dựng mái ấm cho người có công

(GLO)- Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, góp phần lan tỏa nghĩa tình quân dân, thể hiện đạo lý tri ân bằng những việc làm thiết thực.

Chung tay vì gia đình người có công

Tại xã Ia Phí, căn nhà mới rộng hơn 50 m² của gia đình chị Dương Thị Thành (SN 1982, thôn 1) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Bố chị Thành là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân chị cũng mang di chứng chất độc da cam với dị tật gù vẹo cột sống bẩm sinh. Nhiều năm qua, cả gia đình phải sống trong căn nhà xuống cấp được xây dựng từ hơn 20 năm trước.

Chiến sĩ Đại đội 17 tham gia làm nhà mới cho gia đình chị Dương Thị Thành. Ảnh: N.T

Nhờ nguồn hỗ trợ của Nhà nước cùng sự giúp sức của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17 (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34), ước mơ có một ngôi nhà kiên cố của gia đình chị đang trở thành hiện thực.

“Có được căn nhà mới là niềm vui rất lớn đối với gia đình tôi. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước và bộ đội, tôi có điều kiện ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn, chăm lo cho con cái” - chị Thành xúc động chia sẻ.

Còn tại xã Ia Ly, gia đình ông Nguyễn Văn Tân (SN 1954, tổ 1) đang hoàn thiện căn nhà mới rộng khoảng 80 m². Ông là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, các con cũng mang di chứng nên không có khả năng lao động nặng.

Điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình nhiều năm phải sống trong căn nhà cũ xây từ năm 1996, thường xuyên dột vào mùa mưa.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17 giúp xây nhà cho gia đình ông Nguyễn Văn Tân. Ảnh: N.T

Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí cùng sự giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Đại đội 17, người thân và bà con lối xóm, ngôi nhà đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 7-2026.

Thiếu tá Phạm Văn Tạo - Đại đội trưởng Đại đội 17 cho biết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 đang hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 5 gia đình chính sách tại các xã Ia Ly và Ia Phí. Ngoài tháo dỡ nhà cũ, đơn vị còn vận chuyển vật liệu, đào móng, san nền, đổ bê tông và thực hiện nhiều phần việc khác, góp phần giảm đáng kể chi phí thuê nhân công cho các hộ.

Hoạt động chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học cũng được triển khai ở khu vực biên giới. Mới đây, UBND xã Ia Púch phối hợp với Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh bàn giao căn nhà mới cho gia đình bà Rơ Mah Đi (SN 1980, làng Goòng). Căn nhà rộng 52 m², tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng; cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đóng góp 130 ngày công xây dựng.

Quyết tâm về đích sớm

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, toàn tỉnh có 79 hộ thuộc diện được hỗ trợ; trong đó 54 hộ xây mới và 25 hộ sửa chữa nhà ở.

Đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 59 căn, gồm 42 căn xây mới và 17 căn sửa chữa; 12 căn đã hoàn thành, 47 căn đang thi công, còn 20 căn chưa khởi công. Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị thuộc Quân đoàn 34, Quân khu 5 và Bộ CHQS tỉnh đã huy động 327 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình chính sách trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Hồng Ngân - Phó Chính ủy Sư đoàn 320 - cho biết: Đơn vị được giao xây dựng, sửa chữa 10 căn nhà tại các xã Ia Ly, Ia Phí, Đak Sơmei, Ia Krái và Ia Chia. Mặc dù điều kiện thời tiết, địa hình nhiều trở ngại và cường độ lao động khá vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành, bàn giao toàn bộ 10 căn nhà trước ngày 27-7.

Theo đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ngay sau khi có chủ trương của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát đúng đối tượng, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp huy động lực lượng hỗ trợ ngày công; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Theo kế hoạch, chương trình được thực hiện trong 2 giai đoạn và hoàn thành vào tháng 7-2027. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương và LLVT, Gia Lai đang quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn bộ 79 căn nhà ngay trong năm 2026, góp phần thiết thực chăm lo đời sống người có công với cách mạng.