(GLO)- Sáng 25-7, tại thao trường huấn luyện tổng hợp xã KDang (tỉnh Gia Lai), Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã, Đoàn cơ sở Lữ đoàn Tăng 273 (Quân đoàn 34) và Câu lạc bộ Yêu rác Gia Lai tổ chức chương trình "Trồng cây xanh - Vì một Việt Nam xanh".

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và thành viên Câu lạc bộ Yêu rác Gia Lai đã trồng 1.000 cây giáng hương và 200 cây thông tại khu vực thao trường huấn luyện của Ban CHQS xã KDang ở làng Kồ.

Trồng 1.200 cây xanh tại thao trường huấn luyện của Ban CHQS xã KDang. Ảnh: Hồ Hồng

Hoạt động này góp phần phủ xanh khu vực thao trường, cải thiện cảnh quan, tạo môi trường sinh thái bền vững, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

Dịp này, Ban CHQS xã và Đoàn xã KDang đã trao thư cảm ơn Câu lạc bộ Yêu rác Gia Lai nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của câu lạc bộ trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng hành cùng địa phương triển khai các hoạt động vì cộng đồng.